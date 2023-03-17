ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил

Армейцы впервые сохранили ворота на замке и бережно отнеслись к голевым моментам.
«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил
17 марта 2023 22:25
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Армеец Адам Рейдеборн справился с 35 бросками, голкипер гостей Даниил Исаев вступал и игру втрое реже. Тем не менее в третьем периоде хозяева дождались шансов в атаке и дважды уязвили железнодорожников. Победный гол забил тот, от кого ждали меньше всех – защитник-домосед Ярослав Дыбленко.

Впервые перед серией ЦСКА – «Локомотив» фаворитом называли (иногда шепотом) ярославскую команду. Даже в 2017-м, когда железнодорожники сняли с пробега армейцев (4-2), выигравших регулярный чемпионат, котировки москвичей оценивали выше. К слову, та серия началась в Москве с победы хозяев. А в 2021-м в стартовом матче серии команда Андрея Скабелки одолела чемпионскую дружину Игоря Никитина 2:0. Здесь же, на «ЦСКА Арене». С превеликим трудом фаворит дожал «Локомотив» в семи встречах (4-3).

…Железнодорожники начали так мощно, что хозяева даже не помышляли об атаке. Весь первый период прошел в зоне Рейдеборна. Но швед отразил все 12 бросков, армейцы же ответили лишь одним. Артур Каюмов, Степан Никулин, Максим Берёзкин упустили моменты, так и не превратив количество в качество.

После перерыва картина не сильно изменилась. Александр Полунин, Георгий Иванов, опять Никулин тщетно атаковали с убойных позиций.

Команде Сергея Фёдорова помогло перевести дух глупое удаление железнодорожника Егора Коршкова за выброс шайбы. Бригады большинства армейцев не впечатлили. А когда в штрафной бокс отправился Андрей Светлаков, сфолив в чужой зоне, гости попросту простили нарушителя правил. Максим Шалунов броском в одно касание из своего офиса не попал в пустые ворота. Рейдеборн не успел переместиться в дальний угол, шайба же попала в сетку с внешней стороны. Как говорил голос советского спорта Николай Озеров, «таких моментов больше не будет». Так и вышло.

В начале третьего периода на отложенном штрафе (защитник Никита Черепанов рукой прихватил клюшку Матвея Гуськова) Максим Мамин в угла отвоевал шайбу и Андрея Сергеева и нашел на дальней штанге примчавшегося к воротам Дыбленко. Промахнуться с двух метров было тяжело.

А через пять минут хозяева упрочили преимущество в счете, наказав Иванова за удаления на Константине Окулове. За такой фол ругать нельзя – железнодорожник сбил армейца, выходившего один на один с Исаевым.

На этот раз «большевики» хозяев сработали до гениальности просто – Даррен Диц бросил от синей линии, и шайба рикошетом от «экрана» в лице Павла Карнаухова спикировала в ворота.

От такого дуплет-удара гости не оправились. Даже в большинстве на сподобились хотя бы на одну ответную шайбу. За 2,5 минуты до сирены они сняли вратаря и чудом не получили в пустые ворота. Пекинский олимпиец и капитан сборной России на ЧМ-2021 Антон Слепышев почему-то не захотел украсить свой 500-й, юбилейный матч в КХЛ голом. Его примеру последовал один из лидеров бомбардирской гонки плей-офф Михаил Григоренко. Может, решили приберечь голы для следующих матчей?

После финальной сирены на главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина больно было смотреть. Он почернел от поражения.

- Почему проиграли, создав столько моментов? Потому что это ЦСКА! – даконично резюмировал Никитин.

Его можно понять, если взглянуть на цифирь статистики: 13-35 по броскам в створ, по блокированным броскам 20-18, по вбрасываниям 24-32. Только в силовой борьбе хозяева превзошли гостей.

- Ребята грамотно сыграли на своих позициях, на линии броска, на отскоках, а вратарь был на месте, - прокомментировал победу Фёдоров.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Локомотив» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Голы: Дыбленко, Карнаухов

Счет в серии: 1-0 (19 марта, 21, 23, 25*, 27*, 29*)

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
«Проиграли в мелочах. Но это не мелочи»: что говорили участники матча ЦСКА — «Локомотив»
«Проиграли в мелочах. Но это не мелочи»: что говорили участники матча ЦСКА — «Локомотив»
Встреча завершилась в пользу армейцев.
17.03.2023 23:08
Хоккей
автор: Елена Кузютина
«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил
«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил
Армейцы впервые сохранили ворота на замке и бережно отнеслись к голевым моментам.
17.03.2023 22:25
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Мучения сонного царства пресек герой Игр-2022! Но забил Грицюк не в серии буллитов, а в овертайме
Мучения сонного царства пресек герой Игр-2022! Но забил Грицюк не в серии буллитов, а в овертайме
В стартовом матче серии «Авангард» - «Металлург» зрители спокойно могли подходить к началу овертайма. Именно в нем и начался кубковый хоккей, в котором преуспели омичи – 2:1.
17.03.2023 20:27
Хоккей
автор: Виталий Славин
Секрет успеха СКА от Романа Ротенберга: сыграли в голик, как я и обещал
Секрет успеха СКА от Романа Ротенберга: сыграли в голик, как я и обещал
«Торпедо» затащило победителя регулярного чемпионата впервые в этом Кубке Гагарина в дополнительное время. Свое поле СКА все-таки помогло – 2:1
16.03.2023 22:50
Хоккей
автор: Виталий Славин
«Адмиралу» все понравилось. Кроме удалений и поражения
«Адмиралу» все понравилось. Кроме удалений и поражения
Первый матч остался за «Ак Барсом», забросившим все три шайбы в большинстве.
16.03.2023 22:14
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Ушла эпоха? Как Андрей Разин построил в Череповце команду, готовую биться с грандами
Ушла эпоха? Как Андрей Разин построил в Череповце команду, готовую биться с грандами
Один из самых харизматичных тренеров покидает «Северсталь».
16.03.2023 17:50
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА
Многие специалисты отдают предпочтение «Торпедо». Букмекеры упорно ставят на СКА
Удивительная картина наблюдается. После красивой виктории Профессора над московским «Динамо», казалось бы, он не все, но многое доказал. Тем не менее СКА в западном полуфинале считают явным фаворитом.
15.03.2023 19:01
Хоккей
автор: Виталий Славин
Сергей Федоров: ЦСКА отскочил? Небольшое напряжение испытали
Сергей Федоров: ЦСКА отскочил? Небольшое напряжение испытали
Главный тренер армейцев поделился эмоциями после победы в седьмом матче серии плей-офф против череповецкой «Северстали» (5:3).
15.03.2023 00:17
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Андрей Разин: Стоять на бортике? Ощущения непередаваемые!
Андрей Разин: Стоять на бортике? Ощущения непередаваемые!
Главный тренер череповецкой «Северстали» о поражении в седьмом матче серии плей-офф против московского ЦСКА (3:5).
14.03.2023 22:54
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Армия Федорова отменила сенсацию. ЦСКА отыграл 0:2 и победил «Северсталь»
Армия Федорова отменила сенсацию. ЦСКА отыграл 0:2 и победил «Северсталь»
Уже в пятницу чемпионы встретятся с «Локомотивом».
14.03.2023 22:05
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика