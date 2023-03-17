«Локомотив» примчался в тупик. ЦСКА выдержал давление и победил

Армеец Адам Рейдеборн справился с 35 бросками, голкипер гостей Даниил Исаев вступал и игру втрое реже. Тем не менее в третьем периоде хозяева дождались шансов в атаке и дважды уязвили железнодорожников. Победный гол забил тот, от кого ждали меньше всех – защитник-домосед Ярослав Дыбленко.

Впервые перед серией ЦСКА – «Локомотив» фаворитом называли (иногда шепотом) ярославскую команду. Даже в 2017-м, когда железнодорожники сняли с пробега армейцев (4-2), выигравших регулярный чемпионат, котировки москвичей оценивали выше. К слову, та серия началась в Москве с победы хозяев. А в 2021-м в стартовом матче серии команда Андрея Скабелки одолела чемпионскую дружину Игоря Никитина 2:0. Здесь же, на «ЦСКА Арене». С превеликим трудом фаворит дожал «Локомотив» в семи встречах (4-3).

…Железнодорожники начали так мощно, что хозяева даже не помышляли об атаке. Весь первый период прошел в зоне Рейдеборна. Но швед отразил все 12 бросков, армейцы же ответили лишь одним. Артур Каюмов, Степан Никулин, Максим Берёзкин упустили моменты, так и не превратив количество в качество.

После перерыва картина не сильно изменилась. Александр Полунин, Георгий Иванов, опять Никулин тщетно атаковали с убойных позиций.

Команде Сергея Фёдорова помогло перевести дух глупое удаление железнодорожника Егора Коршкова за выброс шайбы. Бригады большинства армейцев не впечатлили. А когда в штрафной бокс отправился Андрей Светлаков, сфолив в чужой зоне, гости попросту простили нарушителя правил. Максим Шалунов броском в одно касание из своего офиса не попал в пустые ворота. Рейдеборн не успел переместиться в дальний угол, шайба же попала в сетку с внешней стороны. Как говорил голос советского спорта Николай Озеров, «таких моментов больше не будет». Так и вышло.

В начале третьего периода на отложенном штрафе (защитник Никита Черепанов рукой прихватил клюшку Матвея Гуськова) Максим Мамин в угла отвоевал шайбу и Андрея Сергеева и нашел на дальней штанге примчавшегося к воротам Дыбленко. Промахнуться с двух метров было тяжело.

А через пять минут хозяева упрочили преимущество в счете, наказав Иванова за удаления на Константине Окулове. За такой фол ругать нельзя – железнодорожник сбил армейца, выходившего один на один с Исаевым.

На этот раз «большевики» хозяев сработали до гениальности просто – Даррен Диц бросил от синей линии, и шайба рикошетом от «экрана» в лице Павла Карнаухова спикировала в ворота.

От такого дуплет-удара гости не оправились. Даже в большинстве на сподобились хотя бы на одну ответную шайбу. За 2,5 минуты до сирены они сняли вратаря и чудом не получили в пустые ворота. Пекинский олимпиец и капитан сборной России на ЧМ-2021 Антон Слепышев почему-то не захотел украсить свой 500-й, юбилейный матч в КХЛ голом. Его примеру последовал один из лидеров бомбардирской гонки плей-офф Михаил Григоренко. Может, решили приберечь голы для следующих матчей?

После финальной сирены на главного тренера «Локомотива» Игоря Никитина больно было смотреть. Он почернел от поражения.

- Почему проиграли, создав столько моментов? Потому что это ЦСКА! – даконично резюмировал Никитин.

Его можно понять, если взглянуть на цифирь статистики: 13-35 по броскам в створ, по блокированным броскам 20-18, по вбрасываниям 24-32. Только в силовой борьбе хозяева превзошли гостей.

- Ребята грамотно сыграли на своих позициях, на линии броска, на отскоках, а вратарь был на месте, - прокомментировал победу Фёдоров.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – «Локомотив» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Голы: Дыбленко, Карнаухов

Счет в серии: 1-0 (19 марта, 21, 23, 25*, 27*, 29*)

* Если потребуется.