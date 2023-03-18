Русский Кросби вышел из тени и принес Казани волевую победу во втором матче

Вторая встреча прошла в вязкой борьбе. Судьи выписали суммарно всего шесть минут штрафа. Как и в первом матче, победу хозяевам принесли бригады большинства и меньшинства. «Большевики» же «моряков» ответили яростным, но не эффективным штурмом ворот Билялова.

Перед вторым матчем тренеры Зинэтула Билялетдинов и Леонид Тамбиев ввели свежие силы. У хозяев на лед вышел опытный защитник Василий Токранов, заменивший молодого Даниила Журавлева. У гостей покинул список травмированных форвард Антон Берлев, которого так не хватало в первой встрече. Дебютант-ноунейм по ходу сезона выдвинулся на первые роли, что нашло отражение в серии с Уфой. На счету Берлева решающий гол, отправивший юлаевцев в отпуск.

Именно они и стали главными фигурами в первом периоде. Токранов привез себе гол, допустив две ошибки у своих ворот в одном эпизоде. Сначала он сделал неточную передачу, а потом не сориентировался, когда шайба после броска Берлева и рикошетов прыгала-скакала по ленточке. Защитник попытался было смахнуть ее (шайбу, не ленточку), но его клюшка наткнулась на штангу и сработала вхолостую. Так гости открыли счет.

«Моряки» сделали правильные выводы из поражения в четверг и забыли дорогу в штрафной бокс. Да и судьи Виктор Гашилов и Евгений Ромасько задрали планку жесткости и не выписывали слабые удаления, как в первом матче. Первым туда отправился капитан гостей Либор Шулак только на 26-й минуте. Когда хозяева горели 0:1. А могли и 0:2, если бы форвард «Адмирала» Николай Чебыкин послал шайбу на несколько сантиметров правее – «Ак Барс» выручила штанга.

В конце первого периода «барсы» ощетинились, выпустили когти и минуты четыре не выпускали «моряков» из зоны обороны. Илья Серебряков еще раз продемонстрировал, что лига назвала его лучшим вратарем первого круга плей-офф не за красивую форму и фамилию. Но и он лишь взглядом провожал шайбу, отскочившую на клюшку центра ведущего звена хозяев Ильи Сафонова. Это для Максима Афиногенова попасть с метра легко – Гашеку в олимпийском четвертьфинале Солт-Лейка-2002 (1:0) он забил с дистанции в десять раз длиннее. А Сафонов ухитрился промахнуться.

Однако на экваторе второго периода он реабилитировался. Выиграл борьбу за пятачок у тоже габаритного Даниила Гутика и был вознагражден передачей из-за ворот Дмитрия Воронкова. Серебряков на бросок с двух метров среагировать не сумел.

А за 5 секунд до сирены на второй перерыв за голову пришлось схватиться Вадиму Шипачеву. Неутомимый капитан Александр Радулов выложил Русскому Кросби на пустой угол, тот бросил, но Серебряков в броске футбольного вратаря успел зацепить шайбу краешком блина, и та пролетела мимо створа.

В третьем периоде команда Билялетдинова продолжала плавить лед в зоне гостей. Однако забить в численном равенстве не получалось. «Моряки» ложились костьми. За 8 с «копейками» до сирены Чебыкин в средней зоне клюшкой зацепил перчатку защитника Никиты Лямкина. Удаление! Тамбиев в своем ключе жестом показал «рыбку».

«Меньшевики» держали оборону грамотно и самоотверженно. Но все-таки капитулировали, когда отскочившую шайбу к стоявшему у правого борта Шипачеву тот вогнал в сетку. Серебряков и тут среагировал, но лишь зацепил шайбу ловушкой.

Русский Кросби – так называют Шипачева – в серии с «Нефтехимиком» и в первом матче с «Адмиралом» не зажигал, его критиковали, как канадца Малыша Сида на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Но в овертайме финала с американцами капитан «Кленовых» забил золотой гол и сразу прыгнул из грязи да в князи. Сегодня главным героем объявим Шипачева.

«Моряки» не сдались, не расклеились, не рассыпались. За три без малого минуты до конца основного времени заработали единственное для себя большинство – сфолил бедолага Токранов.

Штурм владений Билялова впечатлил. Квартет обороняющихся прижался к воротам, «моряки» же в основном старались вывести на бросок Шулака, который без устали палил по цели. Но многие его броски ловили на себя «барсы».

«Большевикам» бы разнообразить розыгрыш, попытаться атаковать через правый фланг, но…

«Ак Барс» летит во Владивосток с твердым намерением завершить там серию в Приморье. «Моряки» постараются вернуться в Казань. Все билеты на «Фетисов Арену» давно проданы.

СТАТИСТИКА

«Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). Голы: Сафонов, Шипачев – Берлев

Счет в серии: 2-0 (3:2, 2:1, 20 марта, 22, 24*, 26*, 28*)

* Если потребуется.