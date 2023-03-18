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Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло

Так главные тренеры СКА и «Торпедо» прокомментировали вторую викторию петербуржцев в западном полуфинале с нижегородцами – 5:4 и 2-0 в серии.
Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло
18 марта 2023 20:45
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК СКА

Непонятно, что случилось с лидером петербуржцев Яшкиным – на третий период русский чех на лед так и не вышел. Не было Дмитрия и на скамейке.

Но ничего – армейцы справились и без капитана. Доказали, что умеют не только роскошно, слаженно, разнообразно атаковать, но и надежно сушить результат. После голевого шторма во второй трети – 3:3 хозяева при минимальном перевесе – 5:4 решили сосредоточиться в заключительной двадцатиминутке на обороне и преуспели. Более того, за четыре секунды до финальной сирены голкипер Николаев броском через все поле едва не поразил пустые ворота «Торпедо» Кульбакова заменили на шестого полевого. Шайба проскользнула в сантиметре от штанги.

Именно Николаева я бы назвал главным героем встречи у СКА. К Дмитрию возникли определенные вопросы после предыдущей серии с минским «Динамо». Однако сейчас в Санкт-Петербурге оба поединка против автозаводцев Николаев провел блестяще!

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

По горячим следам Игорь Ларионов посетовал на невезение: дескать, удачи не хватило волжанам в этой грандиозной перестрелке. Категорически не согласен с Профессором! Улыбку фортуны надо заслужить! Неужели тренер «Торпедо» не видит, что явно сбился прицел у Гончарука и Яна. Потерялся на сей раз Фирстов, вообще в стыке со СКА не видно Летунова. никак не может вернуть себе чувство гола после травмы лучший бомбардир команды в регулярке Кручинин?!

Благо работает основополагающий принцип двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли – равная отдача должна быть от всех четырех звеньев. Сегодня выстрелил дуплетом белорус Белевич, второй гол в плей-офф забил Михеев, третий – Коваленко. Вот кто держит уровень из матча в матч! Однако, повторюсь, его партнеры по звену почему-то вдруг разучились забивать. Равно как всухую откатала вторая тройка Фирстов – Летунов – Ян. Как ни крути, если вожаки замолкают, вряд ли стоит рассчитывать на успех вдолгую.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Скажу больше, именно фарт позволил «Торпедо» все 60 минут цепляться за результат. Все их голы так или иначе стали следствием благосклонных рикошетов. Даже когда Коваленко делал счет 4:5 в сольном проходе, по ходу которого шайба к нему удачно отскочила, сыграла в пользу форварда, а не вратаря, и штанга.

Игорю Николаевичу, чтоб не расслаблять подопечных, чтоб не витать в облаках, а сделать правильные выводы, стоит признать: победил СКА заслуженно. Причем что, наверное, самое обидное для болельщиков волжан – переиграли «Торпедо» в его же стиле. Роман Ротенберг предъявил гостям зеркало, но гораздо более высокого качества.

Вот уж точно все пять шайб петербуржцев случайными никак не назовешь! Диву даешься, насколько досконально каждый армеец знает, что делать в каждом эпизоде, при любом развитии атаки. Их первый и второй голы – просто советская классика. Слаженное маневрирование всех пяти игроков от своей зоны до ворот Кульбакова, идеальная распасовка, мастерское завершение! В ассистенты авторов шайб Глотова и Воробьева можно было записывать всех остальных четырех армейцев, находившихся на площадке.

Источник фото: ХК СКА

Три других гола – итог прессинга в зоне Кульбакова. И снова каждый петербуржец знал, куда катить, где открываться, куда отдавать. Потому никто не удивился, что защитник Камалов оказался вдруг один на пятаке (4:2), а герой Пхенчхана Гусев, прежде чем расстрелять ворота «Торпедо» с излюбленной позиции из левого круга вбрасывания, имел тьму времени, чтобы принять шайбу, прицелиться и сделать счет – 5:3.

Серия переезжает в Нижний Новгород. Пока СКА выглядит гораздо убедительнее молодняка Профессора. Даже если Яшкин не сможет вернуться на лед, пока не видно, чем и как ответит «Торпедо». И везение здесь вообще ни при чем!

источник: «Советский спорт»
Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло
Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло
Так главные тренеры СКА и «Торпедо» прокомментировали вторую викторию петербуржцев в западном полуфинале с нижегородцами – 5:4 и 2-0 в серии.
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