Ротенберг: Сыграли друг за друга, за капитана – и вырвали победу. Ларионов: Нам не повезло

Непонятно, что случилось с лидером петербуржцев Яшкиным – на третий период русский чех на лед так и не вышел. Не было Дмитрия и на скамейке.

Но ничего – армейцы справились и без капитана. Доказали, что умеют не только роскошно, слаженно, разнообразно атаковать, но и надежно сушить результат. После голевого шторма во второй трети – 3:3 хозяева при минимальном перевесе – 5:4 решили сосредоточиться в заключительной двадцатиминутке на обороне и преуспели. Более того, за четыре секунды до финальной сирены голкипер Николаев броском через все поле едва не поразил пустые ворота «Торпедо» – Кульбакова заменили на шестого полевого. Шайба проскользнула в сантиметре от штанги.

Именно Николаева я бы назвал главным героем встречи у СКА. К Дмитрию возникли определенные вопросы после предыдущей серии с минским «Динамо». Однако сейчас в Санкт-Петербурге оба поединка против автозаводцев Николаев провел блестяще!

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

По горячим следам Игорь Ларионов посетовал на невезение: дескать, удачи не хватило волжанам в этой грандиозной перестрелке. Категорически не согласен с Профессором! Улыбку фортуны надо заслужить! Неужели тренер «Торпедо» не видит, что явно сбился прицел у Гончарука и Яна. Потерялся на сей раз Фирстов, вообще в стыке со СКА не видно Летунова. никак не может вернуть себе чувство гола после травмы лучший бомбардир команды в регулярке Кручинин?!

Благо работает основополагающий принцип двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли – равная отдача должна быть от всех четырех звеньев. Сегодня выстрелил дуплетом белорус Белевич, второй гол в плей-офф забил Михеев, третий – Коваленко. Вот кто держит уровень из матча в матч! Однако, повторюсь, его партнеры по звену почему-то вдруг разучились забивать. Равно как всухую откатала вторая тройка Фирстов – Летунов – Ян. Как ни крути, если вожаки замолкают, вряд ли стоит рассчитывать на успех вдолгую.

Источник фото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Скажу больше, именно фарт позволил «Торпедо» все 60 минут цепляться за результат. Все их голы так или иначе стали следствием благосклонных рикошетов. Даже когда Коваленко делал счет 4:5 в сольном проходе, по ходу которого шайба к нему удачно отскочила, сыграла в пользу форварда, а не вратаря, и штанга.

Игорю Николаевичу, чтоб не расслаблять подопечных, чтоб не витать в облаках, а сделать правильные выводы, стоит признать: победил СКА заслуженно. Причем что, наверное, самое обидное для болельщиков волжан – переиграли «Торпедо» в его же стиле. Роман Ротенберг предъявил гостям зеркало, но гораздо более высокого качества.

Вот уж точно – все пять шайб петербуржцев случайными никак не назовешь! Диву даешься, насколько досконально каждый армеец знает, что делать в каждом эпизоде, при любом развитии атаки. Их первый и второй голы – просто советская классика. Слаженное маневрирование всех пяти игроков от своей зоны до ворот Кульбакова, идеальная распасовка, мастерское завершение! В ассистенты авторов шайб Глотова и Воробьева можно было записывать всех остальных четырех армейцев, находившихся на площадке.

Источник фото: ХК СКА

Три других гола – итог прессинга в зоне Кульбакова. И снова каждый петербуржец знал, куда катить, где открываться, куда отдавать. Потому никто не удивился, что защитник Камалов оказался вдруг один на пятаке (4:2), а герой Пхенчхана Гусев, прежде чем расстрелять ворота «Торпедо» с излюбленной позиции из левого круга вбрасывания, имел тьму времени, чтобы принять шайбу, прицелиться и сделать счет – 5:3.

Серия переезжает в Нижний Новгород. Пока СКА выглядит гораздо убедительнее молодняка Профессора. Даже если Яшкин не сможет вернуться на лед, пока не видно, чем и как ответит «Торпедо». И везение здесь вообще ни при чем!