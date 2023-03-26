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Приморской сказке – конец. «Ак Барс» сокрушил «Адмирал» и вышел в финал конференции

Команду из Казани уже поджидает «Авангард».
Приморской сказке – конец. «Ак Барс» сокрушил «Адмирал» и вышел в финал конференции
26 марта 2023 12:38
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Ак Барс»

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова вышли на шестой матч серии во Владивостоке предельно мобилизованными и сразу дали понять, кто фаворит. «Моряки» сопротивлялись, но были не силах сдержать натиск разозлившихся «барсов».

Восьмичасовой перелет поле поражения в Казани 1:2 лишь раззадорил Радулова и его команду. На «Фетисов Арену» гости вышли без своего сильнейшего защитника Вячеслава Войнова. Его заменил молодой Даниил Журавлев, отправленный в запас после стартового матча серии.

Уже к девятой минуте «барсы» дважды распечатали ворота великолепного Никиты Серебрякова. Илья Сафонов изловчился пробить по скачущей шайбе, которую свечкой доставил на дальний пятачок Дмитрий Воронков. Идеальная атака с ходу, без всяких раскатов-закатов, насаждаемых прежним тренером Олегом Знарком.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Второй гол – награда за прессинг в чужой зоне: Артем Галимов перехватил передачу защитника Метальникова и вывел на бросок Никиту Дыняка.

Хозяева ответили тайм-аутом, который не помог потушить пожар у их владений.

К перерыву гости 18 раз потревожили Серебрякова, хозяева заставили Тимура Билялова коснуться шайбы всего трижды. Почувствуйте разницу!

А когда Дыняк после необъяснимой ошибки канадского защитника Колби Уильямса и помарки Серебрякова, с острого угла поразил ворота, «морякам» впору была выбрасывать белый флаг.

Но выбросили «барсы» – не флаг, а шайбу из своей зоны на трибуны. Перестарался опытный Станислав Галиев. Дмитрий Чебыкин с помощью рикошета от конька защитника гостей Василия Токранова реализовал численное преимущество и вернул «Адмирал» в игру.

Тут и началось Радулов-шоу. Капитан «Ак Барса» за воротами сверху рубанул по массивной вратарской «гитаре», но не сломал ее. Клюшка полевого игрока от такого удара наверняка раскололась бы напополам. Стопроцентное удаление! Однако судья Денис Наймов, стоявший в трех метрах, промолчал. За Серебрякова заступился «моряк» Юрий Паутов и перевел лидера гостей в партер. Легкая потасовка в драку не переросла. Рефери же принял соломоново решение, выписав по две минуты Паутову и… Воронкову.

Источник фото: ХК «Адмирал»

Каждое следующее касание шайбы Радуловым сопровождалось оглушительным свистом «Фетисов Арены». До перерыва судьи еще раз простили капитана «барсов», сыгравшего на гране фола.

А в третьем периоде эмоции стали угасать. Команда Билялетдинова действовала строго по счету, мало что позволяя атаке хозяев. Не помогла и замена вратаря.

Я же вспомнил, как чемпионская команда Билла столь же дисциплинированно провела седьмой матч финала-2010 против ноунеймов из ХК МВД. Без травмированных лидеров Алексея Морозова и Даниса Зарипова «барсы» в Балашихе не дали совершившим фурор «милиционерам» ни единого шанса – 2:0.

Нам же остается похвалить «моряков» и их тренера-оптимиста Леонида Тамбиева. После финальной сирены арена проводила «Адмирал» в отпуск нашим фирменным «мо-лод-цы».

А Билялетдинов не поскупился на похвалу соперника: «Он нас хорошенько потренировал».

Что правда, то правда – после приморской серии «Ак Барсу» к финалу с системным «Авангардом» будет готовиться проще. К слову, первый матч состоится в Казани 2 апреля.

СТАТИСТИКА

«Адмирал» (7) – «Ак Барс» (1) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). Голы: Чебыкин – Сафонов, Дыняк (2)

Счет в серии: 2-4 (2:3, 1:2, 1:0 ОТ, 1:2 ОТ, 2:1, 1:3)

источник: «Советский спорт»
Приморской сказке – конец. «Ак Барс» сокрушил «Адмирал» и вышел в финал конференции
Приморской сказке – конец. «Ак Барс» сокрушил «Адмирал» и вышел в финал конференции
Команду из Казани уже поджидает «Авангард».
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