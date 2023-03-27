Прощай, Вася! Голкипер Василий Кошечкин завершил карьеру

На рекорд Кошечкина – 105 сухих матчей в Суперлиге и КХЛ – в обозримом будущем никто не посягнет. Он может сожалеть разве о том, что не поварился в кухне НХЛ, будучи задрафтованным «Тампой», и не сыграл против своего сына Максима Майорова, вратаря «Локомотива».

ЗНАРОК ПРЕДПОЧЕЛ КОШЕЧКИНА МОЛОДЫМ…

Увы, не всем вратарям удается повторить путь Доминика Гашека и Александра Еременко, игравших, а не подыгравших, в 40+. Подписывая летом контракт с «Магниткой», 39-летний Кошечкин уже знал, что сезон-2022/23 станет для него прощальным. Он уже не претендовал на роль первого номера. Основным вратарем априори считался канадец Эдди Паскуале, которого по ходу прошлогоднего плей-офф забанили в «Локомотиве».

Канадец надежд по большому счету не оправдал: хоть и говорят, что он вытащил серию с «Автомобилистом», но в семи кубковых матчах из десяти пропускал не меньше трех шайб. С такими показателями о Кубке Гагарина можно не мечтать. Кошечкин же появился в стартовом составе в первой игре в Екатеринбурге и еще дважды по ходу плей-офф выходил с лавки.

А прошлогодний кубовый марафон, в котором «Металлург» добрался до финала и остановился в пяти минутах от трофея, ветеран оттрубил по полной программе, почти без замен.

Источник фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Перед Олимпиадой-2018 в Корее у тренерского штаба был выбор молодых вратарей. Но Олег Знарок сделал ставку на опытного Кошечкина, несмотря на отказ свежеиспеченного обладателя Кубка Гагарина от приглашения на дебютный для тренера сборной ЧМ-2014 в Минске. Знарок привык доверять опыту. Поэтому молодые Илья Сорокин и Игорь Шестеркин остались в запасе. Первый из них выходил в Пхенчхане на замену. Второй ограничился тренировками.

Возможно, финал с немцами Кошечкину не удался, как и стартовый матч турнира против словаков, но его без натяжки можно считать главным вдохновителем и организатором сухих побед над чехами и американцами.

…А ВОРОБЬЕВ ПОНАЧАЛУ В НЕГО НЕ ВЕРИЛ

Кошечкина не назовешь ранней пташкой, он созрел для серьезных дел ближе к 30. На победном чемпионате мира 2009 года в Берне он сидел за спиной поймавшего кураж Ильи Брызгалова.

В Василия поначалу не верил в «Ладе» Петр Воробьев. Вспоминается приезд вазовцев в Москву на матч с ЦСКА в сентябре 2005-го. Армейцы разгромили неудобного для себя соперника 4:0, Кошечкин по ходу заменил чеха Адама Свободу. Но на пресс-конференции Петр Ильич прямым текстом заявил, что рассчитывает на молодого, но в то время угловатого вратаря лишь в крайнем случае. Вскоре клуб из Тольятти накрыл дефолт, пришлось расстаться с высокооплачиваемыми игроками, и Кошечкин занял место в воротах на постоянной основе.

Источник фото: ХК «Лада»

В 2007-м его пригласил «Ак Барс», стремящийся вернуть отданный «Магнитке» чемпионский титул. Так после отпуска вратаря-новичка не могли разыскать в Казани несколько дней. На старте чемпионата его трясло, как безусого дебютанта. Тренер Зинэтула Билялетдинов давал ему шанс за шансом, но в итоге отказался от его услуг.

Возвращение в родные пенаты помогло голкиперу обрести уверенность. Автор этих строк находился в Уфе, когда в гости к «Салавату Юлаеву» пожаловала молодая «Лада» Петра Воробьева.

– Что может нам предложить этот *? – задал якобы риторический вопрос Игорь Захаркин за ужином накануне матча.

Чуть раньше Кошечкин не вышел на вечернюю тренировку.

– Петр Ильич, где ваш вратарь? – поинтересовался генменеджер уфимского клуба Олег Гросс у Воробьева.

– Звездная болезнь… – процедил сквозь зубы маститый тренер.

На следующий день Кошечкин выздоровел, вышел и почти в одиночку обыграл 3:1 «Салават», нашпигованный звездами разного калибра.

Однако это был локальный взлет. Мало чем запомнился первый приход вратаря в «Магнитку».

В ФИНАЛАХ ПЕРЕИГРАЛ ВЕХАНЕНА И СОРОКИНА

О нем заговорили, как о вратаре, способном решать большие задачи, в плей-офф-2014. В финале «Металлург» в семи матчах справился с пражским «Львом», который называли сборной Европы, усиленной канадцами. А Кошечкин вчистую переиграл финского голкипера Веханена.

Через два года в золотой серии с ЦСКА мало кто ставил на «Металлург». Особенно после поражения в стартовом матче 1:5. Но Кошечкин вдохновил Сергея Мозякина и его команду. После реванша во второй игре наступил перелом. Василия не выбила из колеи шайба, пропущенная с центра поля от француза Да Косты в Магнитогорске.

В седьмом матче Кошечкин капитулировал лишь единожды, а его оппонент Сорокин – дважды (третий гол был забит в пустые ворота ЦСКА). Тем не менее приз лучшему вратарю сезона присудили проигравшему армейцу.

Должок лига вернула спустя год, когда в финале «Магнитка» уступила 1-4 СКА Знарка, базовому клубу сборной. Кошечкина назвали MVP плей-офф, именно в той серии на него положил глаз главный тренер национальной команды.

Источник фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

В прошлом сезоне Василия назвали лучшим вратарем финала, который его команда сказочно проиграла ЦСКА, ведя 3-1. Вратарской вины в том поражении – ноль целых, ноль десятых. Кошечкин засушил два матча в Москве (0:4 и 0:1), больше четырех шайб за игру не пропускал (четыре – только в одном матче, причем победном). Вряд ли финн Олкинуора, покинувший КХЛ перед плей-офф, затмил бы российского ветерана.

«Советский спорт» поздравляет Кошечкина с сороковым днем рождения и сожалеет о завершении карьеры знаменитого российского вратаря.