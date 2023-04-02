Сто две минуты и 24 секунды – на старте армейской суперсерии! А победу вырвал ЦСКА

Рекорд продолжительности матча в армейском финвале конференции устоял. В апреле 2021 года на «ЦСКА Арене» соперники закончили через 113 минут и 52 секунд. Зрителям повезло, что встреча прошла в выходной. Победный гол (3:2 ОТ5) забил Василий Подколзин, вскоре отправившийся в «Ванкувер». А в 2016-м в Санкт-Петербурге ЦСКА дожал действующего обладателя Кубка Гагарина, когда на секундомере замерли цифры 111:12. Единственную шайбу забросил неутомимый Джефф Плэтт, дерзким рейдом из-за ворот разоружив Вячеслава Войнова и голкипера Микко Коскинена.

Ждали болельщики и не только овертаймов в серии ЦСКА – «Локомотив», но не дождались. Все семь матчей завершились в основное время.

…Дмитрий Яшкин – в игре! Капитан СКА пропустил оба матча в Нижнем Новгороде и посеял у болельщиков сомнения в дееспособности. Поползли слухи о серьезности повреждения русского чеха.

Источник фото: ХК СКА

Пока он не тонусе, но себе не изменяет. В первом периоде, когда доминировали москвичи и открыли счет, Яшкин поддержал усилия Захара Бардакова, обокравшего защитника Фредрика Классона, и угодил в штангу. А с повторным броском Валентина Зыкова справился вратарь Адам Рейдеборн, точнее его лежащая на льду ловушка, преградившая дорогу шайбе в сетку.

Уже в начале второй минуты гости отпраздновали гол. Михаил Григоренко посеял такую панику у владений Дмитрия Николаева, что даже хладнокровный защитник Александр Никишина потерял самообладание и решил стать вторым голкипером. Зря – главный бомбардир плей-офф на ложном замахе перехитрил обоих голкиперов СКА, отбросив шайбу свободному Максиму Мамину.

До перерыва Слепышев заставил звенеть штангу, загубил жирный момент Константин Окулов.

А во втором периоде все перевернулось. Заржавевшие после 10-днейвной паузы питерские армейцы взорвались. Сигналом послужил гол форварда четвертого звена хозяев Святослава Гребенщикова, выскочившего один на один с Рейдеборном после провала защитника Владислава Провольнева. Шайба соскочила с крюка клюшки форварда, но проползла подо льдом и вратарем в ворота. Получился финт Сергея Широкова/Никиты Кучерова, которым они дурят голкиперов.

Не прошло и трех минут, как подопечные Романа Ротенберга вышли вперед. Марат Хуснутдинов не позволил Окулову вывести шайбу из зоны москвичей, а Никита Гусев вывел на щелчок Никишина. Тот приложился от ушей. Шайба, облизав ловушку Рейдеборна, вонзилась в девятку. Есть первый гол лучшего защитника лиги в финале конференции, да еще и с ЦСКА!

В ответной атаке Григоренко должен был восстанавливать паритет, бросал он с передачи Соркина с ходу, но шайбу ухитрился выловить Николаев.

В третьем периоде невские армейцы решили сыграть на сохранение зыбкого преимущества и просчитались. Чемпионы выровняли статистику по броскам, вбрасываниям. А в контроле шайбы убежали далеко-далеко. Пару раз тучи сгущались над воротами Николаева. Ошибку Андрея Педана исправил лучший у хозяев Николаев, а Окулов простил защитника Романа Рукавишникова.

За две с копейками минуты до сирены гости сняли вратаря и быстро сравняли счет. Уставший Педан не вывел шайбу из зоны, а дальний залп капитана Никиты Нестерова ювелирно довел до ума (сетки за спиной вратаря) Владислав Каменев, у которого со СКА старые счеты.

Перед сиреной судьи после консилиума отменили выписанный было Каменеву штраф. Автор второго гола ударом сверху выбил клюшку их рук Марата Хайруллина. Возможно, посчитали контакт незначительным. Так что соперникам так и не пришлось показать спецбригады.

В первом овертайме Даррен Диц и Никита Комаров посетили-таки «лобное место», но сделали это обоюдно, отмотав 4-минутный «срок».

Источник фото: ХК ЦСКА

Наверное, в другом матче штраф наложили бы Нестерову за шлагбаум Гребенщикову. А позже изрядно вымотавшийся Яшкин решил приструнить молодого и настырного Прохора Полтапова. С помощью краги и клюшки – грязновато!

В двух дополнительных периодах хозяева были близки к голу только в начале первого.

Гости же старательно лепили из Николаева Владислава Третьяка, провозглашенного ИИХФ лучшим хоккеистом XX века в Санкт-Петербурге на ЧМ-2000.

Едва болельщики начали беспокоиться о пополнении запасов пропитания на случай ночного хоккея, как матч номер один закруглил капитан ЦСКА. Соркин выиграл «точку» у Комарова, шайбу доставили на синюю линию, где ее поджидал Нестеров. Бабахнул он не слабее, чем Никишин, с которым они съели не один пуд соли на Олимпиаде-2022 в Пекине. Там, кстати, Нестеров забил такой же гол с передачи Гусева.

Яшкин, в себя так и не пришел, не усилил игру его рокировка с Хайруллиным. В тени остался спец по ЦСКА Гусев. А у гостей серьезной боевой единицей неожиданно показало себя четвертое звено Виталий Абрамов – Тахир Мингачев – Полтапов.

Питерцам есть чем ответить: длина их лавки вызывает добрую зависть. Наверняка во вторник в бой пойдут «старики» во главе с чемпионом Евгением Кетовым.

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

СКА (1) – ЦСКА (2) – 2:3 ОТ3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Голы: Гребенщиков, Никишин – Мамин, Каменев, Нестеров

Счет в серии: 0-1 (4 апреля (Санкт-Петербург), 6, 8 (оба – Москва), 10* (Спб), 12* (Мск), 14* (Спб)

* Если потребуется.