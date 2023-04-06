Окулов вышел из тени и подарил на день рождения президента клуба победу

«Гвозди бы делать из этих людей!». Нападающий ЦСКА, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина вернулся! В середине третьего периода последнего матча ассистент капитана ЦСКА получил два тычка черенком клюшки в травмированное плечо от кэпа СКА Дмитрия Яшкина, долго не мог подняться со льда, а потом скрылся в раздевалке. Русский чех атаковал соперника намеренно, когда тот был без шайбы. Но даже не получил за двойной удар малый штраф. Плотников для москвичей – ключевой игрок, он не только мускулы команды, но и голы. Мало кто сравниться с Сергеем в умении раскопать шайбу в самой горячей точке площадки – на пятачке.

Не меньше ценен для СКА Яшкин, пропустивший оба матча предыдущей серии в Нижнем Новгороде. Пока действующие чемпионы не дают ему развернуться. Как и Никите Гусеву, загубившему жирный момент во втором матче.

Главный тренер питерцев Роман Ротенберг даже переводил своего капитана из первого во второе звено. Но сегодня Яшкин воссоединился с Гусевым и Маратом Хуснутдиновым.

Источник фото: ХК СКА

Сохранили места в составе герои последней встречи Михаил Воробьев, забивший победный гол, и ветеран (тоже двукратный обладатель Кубка Гагарина) Евгений Кетов. Тринадцатым форвардом заявлен «силовик» Никита Комаров.

Главком ЦСКА Сергей Федоров дал передышку 20-летнему форварду Прохору Полтапову, затерзавшему оборону хозяев в стартовом матче, а во втором – подсевшему. В четвертом звене его заменил Матвей Гуськов. А тринадцатым нападающим стал гренадер Василий Дронык. Но одним только ростом (195 см) сейчас никого не напугаешь. Тот же омич Виктор Сведберг из героя первого матча серии с «Ак Барсом» вчера превратился в антигероя – хватал удаления, допустил позиционную ошибку, стоившую победного гола за авторством Вадима Шипачева.

Прощупав соперника в первом периоде, хозяева добавили огня, агрессии, которой не хватало в предыдущем матче. Новые судьи Раводин и Юдаков не докучали свистками, предпочитая выписывать обоюдные штрафы.

После сирены на первый перерыв потолкались Плотников и Пашнин и присели на две минуты. А потом их сменили на «лобном месте» Игорь Ожиганов и Плотников. Питерцу инкриминировали задержку клюшкой, второму – «рыбку» (а это автоматически влечет денежный штраф).

Источник фото: ХК СКА

В формате «4 на 4» хозяева воспользовались свободным льдом. Окулов беспрепятственно выкатился на свою излюбленную позицию, откуда он кладет шайбы в сетку словно рукой. Захар Бардаков держал оборону слишком глубоко и позволил записному лидеру москвичей неотразимо бросить.

Ходили разговоры, что перед матчем с забывшим вкус гола Окуловым (в этом плей-офф не его счету всего одна шайба) побеседовал Федоров. Константин, который должен играть в соответствии со своим именем (в переводе с античного «постоянный»), ответил достойно.

Этот гол оказался победным.

Перед сиреной на второй перерыв в штрафной бокс сел капитан СКА Яшкин, засадив прямо в номер Владиславу Каменеву. Пострадавший сам привел «приговор» в исполнении, переправив летевшую от синей линии шайбу в цель. Прямо как в матче №1, когда он в концовке основного времени сравнял счет.

Шайба в раздевалку деморализовала невских армейцев. После второго перерыва мы не увидели на льду того, кто должен наводить ужас на оборону чемпиона – Никиту Гусева.

– Играли сильнейшие, – сухо прокомментировал бан своего лидера Ротенберг.

У гостей мог появиться шанс на перелом, если б судьи выписали большой штраф (5+20) Матвею Гуськову, в площади ворот угодившему в пах вратарю Дмитрию Николаеву. Люди в полосатых джерси взяли в руки планшет, посмотрели видео и решили не удалять москвича. Объяснив, что тот задел вратаря, добивая шайбу.

Николаев с трудом поднялся со льда и продолжил игру. Но после гола в большинстве Максима Соркина, забившего сквозь трафик, в победе ЦСКА мало кто сомневался.

Ротенберг взывал к справедливости руками, кричал. За четыре минуты до сирены снял вратаря.

Однако шайба еще раз побывала в воротах его команды, уже пустых. Отличился шведский защитник Фредрик Классон. А мог забить и Плотников, но ограничился шестью минутами штрафа.

Чемпионы посвятили победу двум именинникам – президенту клуба Игорю Есмантовичу, праздновавшему 57-й день рождения и форварду Андрею Светлакову, которому сегодня исполнилось 27.

Маленький праздник и вратаря Адама Рейдеборна, засушившему матч против СКА. Это его третий «сухарь» в плей-офф.

СТАТИСТИКА

Плей-офф. Западная конференция. Финал

ЦСКА (2) – СКА (2) – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0). Голы: Окулов, Каменев, Соркин, Класссон

Счет в серии: 2-1 (3:2 ОТ3, 1:2, 4:0, 8 (оба – Москва), 10 (Санкт-Петербург), 12* (Мск), 14* (Спб)

* Если потребуется.