Роман Ротенберг: Николаев? Слава Богу, остался с яйцами

Третий матч финала Запада завершился победой москвичей со счетом 4:0. Хоккеисты из Петербурга не смогли распечатать ворота Рейдеборна. Счет в серии 2:1 в пользу ЦСКА.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги:

«В первом периоде навязывали игру, не забили, соперник перехватил инициативу.

Но у нас есть резервы, есть как перегруппироваться. Вы увидите другую игру в следующем матче. Мы на сто процентов уверены в команде. Не допустим ошибок, перегруппируемся. В матче плей-офф важно правильно подойти к этому поражению. Оно не первое, мы знаем, что делать, а детали — это внутренняя кухня.

Почему убрал Гусева? У нас играют лучшие игроки. К каждому игроку одинаковое отношение и никто не имеет поблажек.

Как себя чувствует Николаев? Слава Богу, он с яйцами остался.

Почему забили всего 4 шайбы в этой серии? Соперник здорово играет в обороне. Нужно быстрее принимать решения, бросать, идти на отскоки. Разберем ошибки и в следующем матче покажем совершенно иную игру».