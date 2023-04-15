ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сборная Казахстана избавляется от русских и белорусов. Всё ради поездки в Латвию!

Из состава были отчислены граждане наших государств. И это спорт вне политики?
Сборная Казахстана избавляется от русских и белорусов. Всё ради поездки в Латвию!
15 апреля 2023 14:00
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: РИА Новости

Меньше месяца осталось до чемпионата мира по хоккею – 2023. В этом году первенство пройдёт сразу в двух странах – Финляндии и Латвии. Сборная России продолжает находиться в международном бане. Но теперь от ограничений начали страдать даже те страны, которые связаны с нашей страной лишь опосредованно.

Сборная Казахстана затеяла глобальную чистку состава. Она будет вынуждена перестраивать всё в самые кратчайшие сроки. Первыми под раздачу попали Андрей Скабелка и его тренерский штаб. Представители Беларуси были отправлены в отставку. В качестве причины была названа усложнённая процедура въезда в Латвию. Поэтому такие действия вполне можно назвать простыми мерами предосторожности. Теперь национальную команду повезёт специалист, который должен будет в кратчайшие сроки выстроить на оставшемся составе свою философию.

Но сборная Казахстана на увольнении тренерского штаба не остановилась. Из состава были отчислены Алексей Маклюков, Егор Петухов и Антон Сагадеев. Их отсутствие в итоговом списке объясняют лишением казахского гражданства из-за наличия российских паспортов. Видимо, хоккеисты приняли решение не отказываться от принадлежности к нашей стране, за что и пострадали. Вряд ли в Казахстане позволят себе поднять руку на канадцев – Кёртиса Волка и Даррена Дица.

Источник фото: ХК «Барыс»

Конечно, отсутствие в составе Маклюкова, Петухова и Сагадеева можно попытаться объяснить тем, что в Латвии действительно напряжённые отношения с гражданами с паспортами Российской Федерации и Беларуси. Но сборная Казахстана даже не попыталась встать на защиту своих парней. И это может сильно аукнуться на чемпионате мира. Теперь туда поедет очень сырой состав.

источник: «Советский спорт»
Сборная Казахстана избавляется от русских и белорусов. Всё ради поездки в Латвию!
Сборная Казахстана избавляется от русских и белорусов. Всё ради поездки в Латвию!
Из состава были отчислены граждане наших государств. И это спорт вне политики?
15.04.2023 14:00
Хоккей
автор: Алексей Колесниченко
Русский герой Нью-Йорка. Илья Сорокин в одиночку затащил «Айлендерс» в плей-офф
Русский герой Нью-Йорка. Илья Сорокин в одиночку затащил «Айлендерс» в плей-офф
«Островитяне» плохо разбираются в игре в обороне, но наш парень всё-равно стал лучшим по «сухим» матчам.
15.04.2023 12:48
Хоккей
автор: Алексей Колесниченко
Сумеет ли «Тампа» выстрелить в Кубке Стэнли-2023 так, как ЦСКА в Кубке Гагарина-2023?
Сумеет ли «Тампа» выстрелить в Кубке Стэнли-2023 так, как ЦСКА в Кубке Гагарина-2023?
В ночь с понедельника на вторник по московскому времени за океаном стартует розыгрыш Кубка Стэнли. Представляем четыре пары Восточной конференции.
14.04.2023 16:08
Хоккей
автор: Виталий Славин
Лишит ли тренер Федоров капитана Радулова Кубка Гагарина?
Лишит ли тренер Федоров капитана Радулова Кубка Гагарина?
В 2016-м Радулов не помог менеджеру Федорову завоевать трофей.
14.04.2023 15:08
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Над хоккеистом из США 2 месяца издевались в России. Не пускали в бар, платили всего 800 000 долларов
Над хоккеистом из США 2 месяца издевались в России. Не пускали в бар, платили всего 800 000 долларов
Взять сумасшедшие деньги от диких русских несчастный игрок не побоялся.
13.04.2023 14:51
Хоккей
автор: Алексей Колесниченко
Максим Соркин: Добрались до финала, но не без приключений!
Максим Соркин: Добрались до финала, но не без приключений!
Нападающий московского ЦСКА о победе в серии против СКА и выходе в финал 
12.04.2023 23:29
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Сергей Фёдоров: Есть три слагаемых побед ЦСКА над СКА
Сергей Фёдоров: Есть три слагаемых побед ЦСКА над СКА
Наставник ЦСКА о победе над СКА и выходе в финал.
12.04.2023 23:26
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Роман Ротенберг: Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди
Роман Ротенберг: Скоро у ЦСКА закроется чемпионское окно, а у нас все впереди
Главный тренер СКА о поражении в финале Запада 
12.04.2023 23:23
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга?  
Уволит ли менеджер Ротенберг тренера Ротенберга?  
ЦСКА вчистую переиграл СКА и в пятый раз подряд вышел в суперфинал
12.04.2023 22:03
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
Батька меняет курс: избавляется от легионеров, а «Динамо» со сборной Белоруссии отдает Квартальнову
Батька меняет курс: избавляется от легионеров, а «Динамо» со сборной Белоруссии отдает Квартальнову
КХЛ продолжает очищаться от никчемных иноземцев: канадца Крейга Вудкрофта на посту главного тренера минского «Динамо» и сборной Белоруссии сменил Дмитрий Квартальнов.
11.04.2023 14:41
Хоккей
автор: Виталий Славин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика