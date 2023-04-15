Сборная Казахстана избавляется от русских и белорусов. Всё ради поездки в Латвию!

Меньше месяца осталось до чемпионата мира по хоккею – 2023. В этом году первенство пройдёт сразу в двух странах – Финляндии и Латвии. Сборная России продолжает находиться в международном бане. Но теперь от ограничений начали страдать даже те страны, которые связаны с нашей страной лишь опосредованно.

Сборная Казахстана затеяла глобальную чистку состава. Она будет вынуждена перестраивать всё в самые кратчайшие сроки. Первыми под раздачу попали Андрей Скабелка и его тренерский штаб. Представители Беларуси были отправлены в отставку. В качестве причины была названа усложнённая процедура въезда в Латвию. Поэтому такие действия вполне можно назвать простыми мерами предосторожности. Теперь национальную команду повезёт специалист, который должен будет в кратчайшие сроки выстроить на оставшемся составе свою философию.

Но сборная Казахстана на увольнении тренерского штаба не остановилась. Из состава были отчислены Алексей Маклюков, Егор Петухов и Антон Сагадеев. Их отсутствие в итоговом списке объясняют лишением казахского гражданства из-за наличия российских паспортов. Видимо, хоккеисты приняли решение не отказываться от принадлежности к нашей стране, за что и пострадали. Вряд ли в Казахстане позволят себе поднять руку на канадцев – Кёртиса Волка и Даррена Дица.

Источник фото: ХК «Барыс»

Конечно, отсутствие в составе Маклюкова, Петухова и Сагадеева можно попытаться объяснить тем, что в Латвии действительно напряжённые отношения с гражданами с паспортами Российской Федерации и Беларуси. Но сборная Казахстана даже не попыталась встать на защиту своих парней. И это может сильно аукнуться на чемпионате мира. Теперь туда поедет очень сырой состав.