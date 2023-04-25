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Гола-красавца наследника Капризова было мало. Радулов и Галиев вернули надежду Казани

В огненном пятом матче финала «Ак Барс» одержал волевую победу.
Гола-красавца наследника Капризова было мало. Радулов и Галиев вернули надежду Казани
25 апреля 2023 22:23
автор: Владислав Домрачев
автор фото: РИА Новости

Я не был в Казани с Матча звезд КХЛ 2019 года. Как же похорошела «Татнефть Арена»! Заглянул в статусный клубный магазин «Ак Барса». Хотел приобрести сувенирный свитер Александра Радулова размером с ладонь. Нету! Шипачева и Кагарлицкого – пожалуйста, Билялова и Мифтахов, Кирилла Петрова и давно не играющего в Казани Николая Коваленков – аж двух расцветок, белый и зеленый. Капитан «барсов» за один сезон превратился в местного идола. От него глаз не оторвать. Для него этот финал – третий. Первый (в 2011-м) за Уфу, победный, он провел качественно, но без голов. Второй (в 2016-м) в форме ЦСКА завершился для него поражением в седьмом матче от «Магнитки». Радулова тогда затмила легенда КХЛ Сергей Мозякин. Впрочем, это дела давно минувших дней.

Помню свой визит на «Татнефть Арену» в 2015-м на финал со СКА. Армейцы выиграли все три матча в Казани и вместе с ними серию 4-1. Пятая, ставшая последней, игра завершилась теннисным разгромом команды Зинэтулы Билялетдинова 1:6. У хозяев вдруг расклеился шведский вратарь Андерс Нильссон, зажигавший до финала.

Не помогли завоевать Кубок Гагарина армейцам из Санкт-Петербурга его соотечественники – Магнус Хелльберг и Ларс Юханссон. К слову, последний в 2019-м выиграл трофей в ЦСКА, но полируя лавку – тогда почти бессменно ворота защищал Илья Сорокин.

Куда надежнее в плей-офф выглядит Адам Рейдеборн, которого по ходу сезона не критиковал разве что ленивый. Даже лучший вратарь XX века Владислав Третьяк отдавал предпочтение Александру Шарыченкову. Но швед переиграл всех и успел засушить пять кубковых матчей.

Источник фото: РИА Новости

Однако во вторник «сухаря» его лишил… Конечно, он Радулов – капитан «Ак Барса» на экваторе второго периода реализовал-таки численное преимущество, что прервав обет молчания бригад большинства команды из Казани, который тянется с первой встречи финала. Не знающий усталости Радулов выходит на розыгрыш лишнего в обеих пятерках. А скидку ему сделал Вадим Шипачев, воспользовавшись рикошетом от защитника Владислава Провольнева.

Радулов реабилитировался за мимолетную потерю концентрации на последней минуте первого периода, стоившую хозяевам шайбы в раздевалку. 20-летний Прохор Полтапов подхватил шайбу в своей зоне, стартовал из статичного положения, набрал скорость, миновал Шипачева и Войнова, вышел на ударную позицию и прошил Тимура Билялова. До сирены оставалось 4 секунды. Недаром Полтапова называют наследником Кирилла Капризова, ныне звезды первой величины в НХЛ.

Гол едва не выбил из колеи хозяев. Забей в начале второй 20-минутки армеец Виталий Абрамов, «барсы» вряд ли бы отыгрались. Но шайба после его наброса от бокового борта облизала обе стойки ворот, прокатилась по ленточке и замерла в нескольких сантиметрах от нее. Гости радостно вскинули руки, но рано.

Источник фото: РИА Новости

В третьем периоде соперники обменялись визитами в штрафной бокс. Но если Полтапов присел на две минуты, то Дмитрий Юдин – на четыре. За то, что боднул соперника на лавке армейцев. Однако бригады большинства чемпионов не поставили задач перед «меньшевиками» хозяев.

А когда «барсы» выстояли слово сказал теневой герой и злой гений ЦСКА Станислав Галиев. В первом матче (4:1) он забросил победную шайбу в большинстве, в прошлое воскресенье организовал гол Кирилла Семенова, который не принес викторию гостям (1:2). Его весьма дальний кистевой бросок сквозь трафик не сумел отразить Рейдеборн.

К тому времени титулованный по обе стороны океана Войнов обосновался на лавке запасных. Хозяева выдержали финальный штурм армейцев и вернули серию в Москву.

СТАТИСТИКА

Плей-офф Кубка Гагарина. Финал. Пятый матч

«Ак Барс» (Казань) – ЦСКА – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Радулов, Галиев - Полтапов

Счет в серии: 2-3 (4:1, 0:3, 2:3, 1:2, 2:1, 27 апреля (Москва), 29* (Казань))

* Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Гола-красавца наследника Капризова было мало. Радулов и Галиев вернули надежду Казани
Гола-красавца наследника Капризова было мало. Радулов и Галиев вернули надежду Казани
В огненном пятом матче финала «Ак Барс» одержал волевую победу.
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