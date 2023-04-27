ЦСКА опять придется биться за Кубок Гагарина в гостях. «Ак Барс» сравнял счет в серии

До уходящего сезона армейцы дважды пили шампанское из Кубка Гагарина. И оба раза – в гостях: в 2019-м – в подмосковной Балашихе, в 2022-м – в Магнитогорске. Настало время осчастливить большой победой широкие слои родных болельщиков.

Разумеется, с подобным раскладом не согласятся в Казани. «Ак Барс» свой первый Кубок (в пилотном сезоне КХЛ) завоевал на «Татнефть Арене», да еще 12 апреля, в День космонавтики. На следующий год победа пришла к команде Зинэтулы Билялетдинова в той же Балашихе. Наконец, в 2018-м «барсы» на родном льду сломили сопротивление ЦСКА в пятом матче финала (1:0) и выиграли серию 4-1.

Александр Радулов не может похвастать богатым опытом шестых игр в решающей серии. Этот опыт исчисляется одной-единственной встречей, причем в форме ЦСКА. В 2016-м московские армейцы дожали в овертайме «Магнитку» у нее в гостях (3:2 ОТ), но в Москве чемпионскую точку поставили Сергей Мозякин и сотоварищи.

Вряд ли стоило ожидать сюрпризов в составах соперников. У чемпионов – всё без перемен. У гостей вернулся белорусский защитник Кристиан Хенкель, засветившийся на старте плей-офф и получивший травму нижней части тела. А выбыл титулованный Вячеслав Войнов, присевший на лавку во втором периоде матча №5.

– Ему шайба прилетела в незащищенное место, – дипломатично прокомментировал ситуацию Билялетдинов.

Источник фото: ХК «Ак Барс»

Хенкель, конечно, не созидатель, но хорошо держит силовую борьбу и мало рискует, что немаловажно в решающих моментах. В отличие от Войнова, не всегда аккуратно выполняющего прямые обязанности защитника, а также опытного олимпионика Динара Хафизуллина.

Первый гол не заставил себя ждать. «Барсы», похоже, вошли во вкус и начали штамповать мусорные шайбы. Такая, в исполнении Станислава Галиева, принесла им победу в прошлом матче. А теперь цели достиг тихий кистевой бросок Артема Галимова. Форвард Прохор Полтапов пассивно плассировался на линии огня, а габаритный Артем Лукоянов экранировал вратаря Адама Рейдеборна.

Поведя, гости стали играть по счету. В первом периоде они заблокировали восемь бросков, а хозяева – только один.

После перерыва москвичи навалились на владения Тимура Билялова, но тот продемонстрировал непробиваемость в ближнем бою. Добивать же не позволяли его партнеры.

Единственный голевой момент создал для себя герой матча №5 Полтапов, бросал с разворота, однако на пути шайбы встала штанга.

Не повезло Владиславу Каменеву, сфолившему в чужой зоне. Глупейшая подножка, за которую хозяева заплатили вторым пропущенным голом. Розыгрыш большинства у Радулова и Ко не заладился. Но Билялетдинов не стал менять ударную спецбригаду и не прогадал. Вадим Шипачев нанес повторный бросок с острого угла, шайба полетела на удобной высоте для успевшего переместиться к дальней штанге Рейдеборна, но, облизав ловушку, просочилась в ворота. На радостях Радулов отпраздновал гол птичкой имени Евгения Кузнецова.

Источник фото: РИА Новости

«Барсы» окопались, преодолеть их редуты можно было разве что благодаря нестандартным решениям. Такое предложил Даррен Диц, на замахе убрав двух соперников. На дальней штанге ждал шайбу Максим Мамин, но не дождался. Казахстанский защитник бросил сам и запорол жирный момент.

В третьем периоде шанс армейцам подарил защитник Константин Лучевников, рукой выбросив шайбу на трибуны. Но бригады большинства хозяев сработали вхолостую. Более того, Дмитрий Воронков должен был снимать вопросы о победителе. Выйдя в одиночестве к воротам Рейдеборна «десятка» гостей заставила звенеть перекладину. Черту последнему матчу сезона в Москве подвел Никита Дыняк, поразив пустые ворота. А его партнеры заблокировали 34 броска – это какой-то космос.

А мы ждем развязки в субботу, 29 апреля, в Казани. А московские команды в последний раз оформляли чемпионство в родных стенах еще в прошлом веке: в 2000-м «Динамо» Билялетдинова в Лужниках одолело в пятом матче финала «Ак Барс» Владимира Крикунова 2:0 и завоевало золотые медали.

ТАБЛО

Плей-офф Кубка Гагарина. Финал. Шестой матч

ЦСКА – «Ак Барс» (Казань) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Галимов, Шипачев, Дыняк

Счет в серии: 3-3 (1:4, 3:0, 3:2, 2:1, 1:2, 0:3, 29 апреля (Казань))