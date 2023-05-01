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«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?

Доминик рвётся в политику, а его главный тезис - ненависть к России.
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
01 мая 2023 09:26
автор: Евгений Арефьев
автор фото: Getty Images

Какой любитель хоккея не знает Доминика Гашека? Легендарный чешский вратарь побил несметное число рекордов НХЛ, выиграл два Кубка Стэнли и стал олимпийским чемпионом. Вдобавок Гашек отличался завидным хоккейным долголетием, что позволяло ему успешно выступать даже в 45-летнем возрасте. На финише карьеры голкипер по прозвищу Доминатор заглянул даже в молодую КХЛ, где провёл весьма неплохой год за «Спартак».

Вот только зарабатывание хороших денег в России не изменило резко отрицательного отношения Гашека к нашей стране, хотя тогда он не демонстрировал свою нелюбовь явно. Русофобия - затасканное слово, которое применяют где ни попадя, но Доминик действительно калиброванный русофоб. Сейчас легендарный вратарь пытается стать влиятельным политиком и в качестве лейтмотива продвижения ожидаемо выбрал ненависть к России.

Гашек - бывший хоккеист и неудивительно, что он регулярно высказывается на хоккейную тематику. Вот только Доминатор обсуждает не успехи чешских игроков или перипетии плей-офф, а регулярно и нудно твердит, что россиян нужно запретить по всему свету. Начать нужно, разумеется, с Национальной хоккейной лиги и её главной звезды - великого Александра Овечкина.

«Овечкин, как и другие российские хоккеисты, несёт ответственность за происходящее! Позволяя этому человеку играть, НХЛ поддерживает происходящее. Лига несёт ответственность. Овечкин не должен играть», — написал Гашек в социальных сетях.

Как Овечкин, просто играющий в хоккей, может нести ответственность за глобальные политические события - неясно. Ещё более непонятно, каким образом исключение Александра из НХЛ поможет решить хоть какие-то проблемы. Но Гашека это не волнует: в голове чешского вратаря весьма своеобразная картина мира, где всё должно работать так, как ему мечтается. Возможно, на такое мироощущение повлияли постоянные попадания шайбой в голову?

Ведь ранее Гашек написал кляузу в НХЛ даже на сына Овечкина! Каким интеллектуалом нужно быть, чтобы прицепиться к маленькому ребёнку? Вот таким заявлением отметился Доминатор после весёлого хоккейного праздника - Матча звёзд: «НХЛ опустилась на самое дно, позволив сыну Овечкина выступить на льду в Матче звёзд. Лига и Гэри Беттмэн должны заплатить за этот гнусный поступок».

Кстати, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн уже устал от постоянных нападок легенды. Обычно функционер игнорирует подобные ситуации, но тут не выдержал даже он: Гашек в последний год был ярым критиком. Он имеет право на своё мнение, но я не думаю, что он выражает мнение чешского народа или руководства страны. И, кстати, я с ним не согласен».

Доминик был великим игроком, но сейчас скорее похож на безумца. Безостановочные и бессмысленные жалобы Гашека в хоккейные, теннисные и олимпийские федерации надоели даже тем, кто должен быть на его стороне. Доминатор уничтожил свою репутацию умного и вдумчивого мужчины: ненависть к России превратила его в человека, над которым открыто посмеиваются. Вряд ли с таким бэкграундом можно стать успешным политиком. А может, именно русофобия продвинет Гашека наверх?

источник: «Советский спорт»
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
«Овечкин не должен играть в НХЛ!». У русофоба Гашека окончательно съехала крыша?
Доминик рвётся в политику, а его главный тезис - ненависть к России.
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