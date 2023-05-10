«Каролина» мстит за Шестёркина, Павелски догоняет Овечкина

«Нью-Джерси» - «Каролина» - 1:6. Счёт в серии 1-3.

«Нью-Джерси» во втором раунде не смог повторить фокус первого - тогда они проигрывали «Рейнджерс» 0:2, но сравняли счёт в серии и вышли дальше в семи матчах. Вот и в третьей игре серии представители Нью-Арка разнесли соперника 8:4.

С отличным настроением хозяева начали и четвёртый матч, Джек Хьюз уже на второй минуте открыл счёт. Однако гости сравняли, а за 12 минут во втором периоде просто деклассировали соперника. Джордан Мартинук набирает минимум два очка в каждой игре серии, сегодня 3 (1+2), у Мартина Нечаса дубль. «Нью-Джерси» в третий раз забил всего один гол в этой серии, в третий раз и проиграл.

«Сиэтл» - «Даллас» - 3:6. Счёт в серии 2-2.

Продолжает божить ветеран «Далласа» Джо Павелски - сегодняшний гол стал шестым в этом розыгрыше, а всего 70-м в плей-офф. По этому показателю Джо догнал икону «Детройта» Стива Айзермана и приближается к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину (76).

ХК "Даллас"

У россиянина Евгения Дадонова сегодня две передачи, в том числе на Павелски в большинстве. Всего у Евгения в этом плей-офф уже 8 (4+4) очков.

Неудачный матч для голкипера «Сиэтла» Филиппа Грубауэра - он вынул пять шайб после 22 бросков и впервые в этом плей-офф был заменён. Серия получается очень интересной.

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