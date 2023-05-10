Дадонов и Павелски вытягивают на себе «Звезд» в серии с «Кракен»

Его давно уже сплавили в утиль и предлагали на заслуженный покой отправиться домой, в КХЛ. Но Евгений Дадонов – не из таких.

В отличие от него, например, Никита Гусев крайне неясно продолжает свою карьеру. Минули все варианты заиграть в НХЛ, а сейчас и в КХЛ туманные перспективы. Пивные скандалы, отчисления из состава питерского СКА в последнем плей-офф. Вся яркость героя Олимпиады 2018 года в Южной Корее померкла и ушла.

Сегодня были очередные матчи второго раунда плей-офф НХЛ. «Даллас» Дадонова, как и самого Евгения, уже неоднократно виртуально сливали.

Новичок, клуб «Сиэтл Кракен», слишком хорош что в регулярном чемпионате, что в матчах навылет. Вот и на днях «кракены» выдали блестящий матч с разгромом «зеленых», но «Звезды» не сдались и сравняли счет в серии. Невероятную серию выдает 38-й летний ветеран лиги Джо Павелски!

Евгений неудержим! В сегодняшнем матче «Далласа» с «Сиэтлом» наш герой отдал две результативные передачи, после чего у него стало 4+4 по системе «гол+пас». И это в тот самый момент, когда уже почти никого не осталось из российских хоккеистов в борьбе за Кубок Стэнли.

ХК "Даллас"

Не так далеко Дадонов и от десятки лучших бомбардиров. Его результаты, конечно, не такого полета, как у космических Макдэвида или Драйзатля, но они сопоставимы с лучшими игроками нынешнего плей-офф.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд

Четвертый матч

«Сиэтл»– «Даллас» – 3:6 (0:1, 1:4, 2:1)

Голы:

0:1 – 17 Бенн (Хейсканен, Хинтц)

0:2 – 24 Харли (Кивиранта, Доми)

0:3 – 29 Доми (Харли, Хэнли)

0:4 – 30 Павелски (Дадонов, Робертсон)

1:4 – 31 Шварц (Гики, Шульц)

1:5 – 39 Хинтц (Бенн)

2:5 – 43 Шварц (Данн, Бьоркстранн)

3:5 – 55 Ларссон (Бенирс, Данн)

3:6 – 57 Доми (Линделль, Дадонов)

Вратари: Грубауэр 17/22, М.Джонс 2/2 – Эттинджер 16/19.

Счет в серии: 2-2

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