Победил систему. Как Александр Могильный навсегда изменил НХЛ

Ровно 35 лет назад клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сейбрз» задрафтовал советского хоккеиста Александра Могильного. Этот случай стал беспрецедентным. Впервые в истории выбор руководства команды НХЛ выпал на игрока из СССР.

В то время карьера Могильного в СССР складывалась просто феноменально. Путь от турнира «Золотая шайба» до основы ЦСКА занял всего три года. Переехав из Хабаровска в Москву в возрасте 15 лет, Александр с 1986-го по 1989-й успел трижды выиграть союзный чемпионат, стать чемпионом мира на молодежном и взрослом уровне, а также взять олимпийское золото.

Источник фото: архив "Советского спорта"

ПОБЕГ ИЗ СБОРНОЙ

В 1989 году в Анкоридже на молодежном чемпионате мира, где блистала тройка Могильный — Федоров — Буре, состоялась судьбоносная встреча хоккеиста со скаутом «Баффало» Доном Люсом. Молодой форвард взял у незнакомца визитку, которая стала для него путевкой в новый мир.

3 мая в полдень Люс вместе с генменеджером «Баффало» Джерри Михэном приземлились в Швеции, где проходил взрослый чемпионат мира, на которым играл Могильный. Спустя несколько часов Александр сидел в машине вместе с представителями «Баффало». Он попросту сбежал от команды во время похода по магазинам. Пока Михэн оформлял документы для перелета россиянина в США, сам хоккеист вместе с Фомичевым и Люсом катались по Стокгольму и меняли отель за отелем, чтобы замести следы побега.

Пропажу Могильного обнаружили 4 мая в день отлета сборной СССР из Стокгольма. Хоккеистов национальной команды допрашивали сотрудники КГБ, Виктор Тихонов был в ярости, предполагая, что Александра соблазнили огромные деньги. Для хоккеиста же главным была обретенная свобода. Позже он скажет: «Если у человека нет свободы — это не жизнь. Это все равно, что жить в клетке. Для меня это все равно, что быть мертвым».

Свободу подкреплял четырехлетний контракт с «Баффало» на 630 тысяч долларов. Позже Александр обзавелся «Роллс Ройсом» и огромным домом за полмиллиона долларов.

Источник фото: НХЛ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В СССР

История побега на этом не закончилась. Игроки ЦСКА в то время считались военнослужащими, поэтому поступок Александра расценили как дезертирство. При этом американской стороне скандал со сбежавшим русским был совсем не нужен.

Обратной дороги у Александра не было, но и путь в НХЛ пока не открыли. Все зависело от решения Иммиграционного Центра, которому нужно было объяснять причины бегства из союза. Остаться в США Могильному помогло заведенное на родине уголовное дело. 9 мая 1989-го года хоккеист попросил в США политического убежища, закрепив за собой звание главного дезертира и предателя российского хоккея.

ХЭППИ-ЭНД

Со временем все наладилось, и Могильный добился желаемого. Он сделал блестящую карьеру в НХЛ: в 1114 матчах забросил 512 шайб и сделал 606 голевых передач, набрав в сумме 1118 очков. Но главное — он стал первым советским хоккеистом, пробившим дорогу за океан. Вскоре за ним последовали и другие.

Источник фото: НХЛ

Статистика Могильного в клубах НХЛ:

1989 — 1995 «Баффало» (225 шайб + 263 передачи)

1995 — 2000 «Ванкувер» (140 + 177)

2000 — 2001, 2005 — 2006 «Нью-Джерси» (55 + 57)

2001 — 2004 «Торонто» (80 + 125).

Трофеи в НХЛ:

Обладатель Кубка Стэнли 2000

Обладатель «Леди Бинг Трофи» 2002/2003