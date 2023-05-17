Легендарный русский хоккеист погиб прямо на глазах команды. Виктора довело жуткое пьянство

Виктор Блинов в своё время считался одним из самых талантливых хоккеистов планеты. Особенную известность защитник приобрёл благодаря фирменному броску - другой такой «пушки» не было во всём Советском Союзе. Уже в 22 года спортсмен стал олимпийским чемпионом, и перед ним открывались колоссальные перспективы… Однако реализовать потенциал россиянин не сумел.

Герой «Спартака» скончался всего через несколько месяцев после триумфа сборной. Неожиданная смерть хоккеиста наступила прямо на глазах команды.

СПАРТАКОВСКАЯ «ПУШКА»

Детство Блинова пришлось на тяжёлую послевоенную пору. Его отцу-инвалиду, сапожнику по профессии, было непросто содержать семью из четырёх человек. Родителям вообще катастрофически не хватало времени на воспитание дочери и сына, вечно пропадавшего где-то на улице. К счастью, парня тогда не занесло в плохую компанию - вместо этого серьёзно он увлёкся хоккеем. Впрочем, Виктор уже тогда баловался выпивкой с друзьями, но всё-таки умел держать себя в рамках.

Юноша играл в хоккей в «коробке» рядом с омским стадионом «Динамо», и вскоре местные тренеры заметили его талант. Блинова пригласили в секцию и, видя его способности, выпускали на лёд с ребятами старших возрастов. Виктор быстро адаптировался и развивался на глазах. Уже в 16 лет он начал выступать на взрослом уровне, попав в состав «Аэрофлота», сегодня известного как «Авангард». А уже спустя три года получил от прославленного Всеволода Боброва, тренировавшего «Спартак», приглашение в столицу.

Источник фото: ХК "Спартак"

Уже к тому моменту Блинов считался одним из лучших защитников страны: шутка ли, в 18 лет Виктор уже играл наравне с легендами в московском топ-клубе! Эксперты отмечали выдающуюся физическую одарённость и превосходное катание хоккеиста: он не только уверенно выигрывал единоборства и умело раскидывал соперников, но и здорово подключался к атакам.

Однако главной фишкой спортсмена стал фантастически мощный удар: Виктор с лёгкостью мог бросить шайбу в табло, висевшее на противоположной стороне арены, от своих ворот. Вратари попросту боялись дуэлей с Блиновым: от щелчков защитника у голкиперов трещали щитки, а на коже оставались жуткие синяки. А бросал молодой хоккеист регулярно: в золотом сезоне-1966/67 он записал на свой счёт 17 шайб - потрясающий результат для игрока его амплуа.

ОЛИМПИЙСКИЙ ТРИУМФ

Пик карьеры Блинова пришёлся на 1968 год. В сборной СССР он дебютировал уже в 19 лет, однако на международные старты молодого защитника не вызывали - Чернышёв и Тарасов отдавали предпочтение проверенному составу. Свой первый шанс Виктор получил как раз после чемпионства, получив приглашение на главный турнир сезона - Олимпиаду, золото которой тогда приравнивалось к победе на чемпионатах Европы и мира.

Источник фото: РИА Новости

Доверие тренеров Блинов оправдал. Защитник принял участие во всех семи матчах Олимпиады, записав на свой счёт шесть результативных действий. Ярче всего Виктор выступил в противостоянии со шведами, серебряными призёрами прошлых Игр: СССР победил со счётом 3:2, а защитник поучаствовал во всех голах сборной, забросив при этом решающую шайбу.

В Гренобле «красная машина» завоевала золотые медали - уже третьи в истории страны. Громкую победу команда одержала не в последнюю очередь благодаря Блинову, хотя на старте турнира Виктор выглядел не совсем уверенно. По словам Николая Карпова, игра у защитника поначалу не шла из-за… воздержания от алкоголя. Только в ночь перед игрой со Швецией хоккеист наконец дорвался до коньяка - и на следующий день спас сборную. К несчастью, привычка спортсмена к выпивке к тому моменту уже превратилась в зависимость.

«УПАЛ И НЕ ПОДНЯЛСЯ»

Судьба долго оберегала Блинова. Ещё в юности Виктор едва не погиб от несчастного случая: упав со стула, парень ударился головой о штырь швейной машинки. Врачи спасли жизнь будущего олимпийского чемпиона, но впоследствии даже на тренировках ему приходилось выступать в шлеме: малейшее повреждение черепа могло стать для него фатальным.

Спустя годы хоккеист снова чудом спасся от смерти. Возвращаясь на базу «Спартака», Виктор спешил и не заметил на дороге автомобиля, угодив прямо под колёса. В итоге Блинов отделался относительно небольшими травмами, так что уже через пару дней сбежал из больницы на тренировки.

В 22 года знаменитый защитник пристрастился к алкоголю. Летом 1968 года он отправился к родителям в Омск, где ушёл в долгий запой. Спустя некоторое время у Виктора заболело сердце, но он не придал этому особенного значения: чуть позже выяснилось, что хоккеист пережил инфаркт.

Вернувшись в Москву, игрок страдал от одиночества - и искал спасения в бутылке. Алкоголизм Блинова прогрессировал: хоккеист регулярно напивался до беспамятства. Для того, чтобы вернуться к тренировкам, спортсмену нужно было пройти полное медицинское обследование - в том числе сделать кардиограмму, но делать это он отказывался наотрез. Тренер даже запретил ему приходить на тренировки без соответствующей справки, но Блинов упорствовал - и 10 июля, когда Карпова не было на базе, пришёл на занятие к коллегам.

Источник фото: ХК "Спартак"

Виктор занимался как ни в чём не бывало, но во время игры в баскетбол ему неожиданно стало плохо. Когда спортсмен рухнул на паркет, остальные лишь посмеялись - но через мгновение поняли, что произошло страшное.:

- Мы атаковали кольцо соперников. С мячом был Виктор. И тут он в совершенно безобидной ситуации отдает мяч не партнеру, а сопернику. Побежали обратно, к своему кольцу, и тут Блинов прямо около круга, из которого бросают штрафные броски, упал. Упал и не поднялся. Мы с Валерой Кузьминым стали слушать сердце, искать пульс. Сердце не билось, пульса тоже не было, - рассказывал другой игрок «Спартака» Александр Мартынюк.

Хоккеисты поспешили открыть окна в зале, вызвали скорую помощь, но врачи спасти Блинова не сумели - спортсмен скончался прямо в тренировочном зале. В прессе о трагической гибели Виктора практически не писали, так что по столице тут же поползли слухи: в гибели талантливого защитника обвиняли даже тренеров сборной. Однако своё здоровье, как выяснилось позже, легендарный «спартаковец» погубил сам.