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Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами

Фантастической игрой голкипера «Флориды» восхищаются не только журналисты, но и коллеги.
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
23 мая 2023 12:05
автор: Владимир Лазарев
автор фото: ХК "Флорида Пантерз"

«Пантеры» на всех парах мчатся к своему первому финалу Кубка Стэнли с 1996 года. От игры к игре меняются авторы голов, сценарии происходящего на льду, лишь одно остаётся неизменным — имя главного героя. Сергей Бобровский в 34 года обновляет рекорд за рекордом и полон решимости в этом году оставить свою фамилию на главном трофее мирового хоккея.

По меркам первых двух игр его показатель по количеству отражённых бросков можно было бы назвать «скромным», если бы не две важнейшие детали: во-первых, какие это были спасения, а во-вторых, и это самое главное — Бобровский так и не позволил «Каролине» забить, и его партнёрам по команде хватило всего одного гола для того, чтобы вплотную приблизиться к к выходу в финал. А лёд после завершения игры был усеян крысами — к счастью, плюшевыми. Таким необычным способом на домашних матчах «Флориды» уже долгие годы приветствуют своих кумиров.Интересно, что этот шат-аут стал первым для Сергея в плей-офф НХЛ и он стал самым возрастным вратарём в лиге за последние четырнадцать лет, оформившим свой дебютный «сухарь». Но дело даже не в количестве пропущенных шайб, а в том, что Бобровский делает почти невозможное. 132 отражённых броска за три матча финала конференции — это новый рекорд лиги.

ХК "Флорида Пантерз"

Он — инопланетянин?

В первом периоде третьего матча форвард «Каролины» Стефан Ноэсен убежал к воротам «пантер» и прицельно бросил. Но Бобровский поймал эту шайбу, почти не двигаясь с места. Интересно было бы в этот момент посмотреть на выражение лица самого Сергея, но оно было надёжно скрыто маской. А вот изумление нападающего понять было совсем не сложно.А когда Бобровский щитком снял шайбу с самой ленточки, не дав судьям даже шанса подумать о видеопросмотре, трибуны и вовсе зашлись в восторженном рёве. После финальной сирены под сводами домашней арены «Флориды» неслось громогласное «Бобби, Бобби!», и это не оставляло сомнения в том, кто главный творец побед «пантер» в этом сезоне. А одному из болельщиков достался по-настоящему бесценный сувенир в виде клюшки Сергея.

ХК "Флорида Пантерз"

Славой можно не делиться

Партнёры по команде в один голос называют Бобровского лучшим в составе. Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук после второй игры заявил, что «пантерам» невероятно повезло с тем, что их ворота защищает по-настоящему элитный голкипер. А Александр Барков называет Сергея опорой, которая даёт возможность побеждать в каждом матче.Не скупятся на комплименты и североамериканские СМИ. «The Hockey News» отмечает, что Бобровский в этом плей-офф делает то, что другим не под силу. А «The Athletics» сравнивает его с сотрудником спецслужб, выполняющим ответственное задание.

ХК "Флорида Пантерз"

Дальше всех в в похвалах Бобровскому зашёл официальный сайт НХЛ. Политическая обстановка — политической обстановкой, но когда человек показывает такую игру в 34 года в шаге от главного финала, не восхищаться им невозможно. «Пожалуйста, проверьте его паспорт! Он как будто из другой галактики, он играет не как землянин» — пожалуй, лучшая оценка вратарским подвигам Сергея в нынешнем походе за Кубком Стэнли.Впереди новые матчи — и Сергею волей-неволей придётся держать ту высочайшую планку, которую он смог задать сам себе. Восторги североамериканской публики — вещь переменчивая, но Бобровский готов к этому вызову. Ведь главная цель карьеры уже совсем рядом.

источник: «Советский спорт»
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
Бобровского в США считают демоном. После триумфа забросали крысами
Фантастической игрой голкипера «Флориды» восхищаются не только журналисты, но и коллеги.
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