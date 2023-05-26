«Ястреб должен лететь вверх». Ушёл из жизни Евгений Хацей – легенда и любимец Омска и России

«Эмблему «Авангарда» лучше наклеить на потолке, чем на полу, чтобы по ней не ходили ногами. Ястреб должен лететь вверх» (с). И в этом был весь Евгений Хацей. Вчера от нас неожиданно ушел Евгений Владимирович. Сердечный приступ. Сколько это сердце скосило молодых судеб… На ровном месте оборвался жизненный путь. Ему было всего 46 лет.

Есть такое понятие в хоккее – крепкие игровики. Это люди, которые обычно не на первых ролях в своих клубах, но играют едва ли не самую важную, особенно в матчах на вылет. Еще их называют «те, кто таскает рояль». Евгений Хацей был плоть от плоти хоккеист из этой когорты.

Архив "Советского спорта"

Обычный парень, родившейся в рабочей семье в Челябинске. Отец верой и правдой трудился на местном ЧМЗ (Челябинский механический завод), мама работала в ателье. Никаких спортивных династий. Папа, любивший спорт, решил, что оба его сына (старший Игорь и младший Евгений) должны непременно идти в хоккей, поэтому еще в совсем раннем возрасте поставил детей на коньки и уделял им очень много времени. Сыновья отплатили отцу благодарностью в виде того, что оба стали настоящими профессиональными хоккеистами.

Начинал карьеру Евгений в челябинском «Мечеле», заносило его и в легендарную чебаркульскую «Звезду», но настоящим мастером стал уже в ярославском «Локомотиве», куда попал в начале 2000-х. Пути хоккеиста неисповедимы. Везде, куда бы не попадал Хацей, тренеры доверяли ему и отводили роль сдерживающего фактора для команд-соперниц. Сложнее всего играть против тех, кто тебе активно мешает, да еще и норовит сам забить. Евгений не был бомбардиром от бога, зато прекрасно видел площадку и великолепно ориентировался на льду. За полсотни матчей на высшем уровне, он успел положить под семьдесят шайб и сделать столько же голевых передач.

Архив "Советского спорта"

Настоящий успех к Хацею-хоккеисту пришел в середине нулевых. Крайне неудачно начавший сезон омский «Авангард» призвал выправлять ситуацию легендарного челябинца Валерия Белоусова. Зная, кому можно доверять и кто никогда не подведет, Валерий Константинович позвал под знамена сибирского клуба в том числе и Хацея. И уже со сколоченной крепкой бандой повел клуб к первому большому успеху в российском хоккее. Роль Хацея была наиважнейшей. Третье звено – то самое, которое должно не дать сопернику развернуться. Они и не давали. Ту победу в Суперлиге 2003-2004 можно записать на счет каждого, но Евгений был тем самым винтиком, без которого не было бы итогового успеха.

Архив "Советского спорта"

«Авангард» не остановился на достигнутом и в 2005 году одержал победу в Кубке Европейских Чемпионов (тогда еще существовал такой турнир). И здесь незаменимый Хацей продолжал сковывать европейские команды по рукам и ногам. Тройка Пережогин-Хацей-Субботин – внесла неоценимый вклад в общий грандиозный успех, отлично дополняя звезд калибра Яромира Ягра и Максима Сушинского.

В 2010 году Евгений Хацей закончил с большим хоккеем и через пару лет нашел себя в управленческой деятельности. В 2018 году настала пора вернуться в по сути родной «Авангард», где сначала он был вице-президентом команды, а впоследствии возглавил академию омского клуба.

Честный, порядочный, не юлящий волевой человек.

Покойся с миром, Евгений Владимирович…