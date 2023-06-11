«Не хотел умирать на льду на глазах у людей». Украинский хоккеист потерял 1,5 литра крови

22 марта 1989 года состоялся один из самых знаковых матчей в истории мирового хоккея. А ведь изначально встреча, в которой сошлись «Баффало Сейбрз» и «Сент-Луис Блюз», не должна была сильно взбудоражить общественность. Но по ходу игры случилась самая жуткая травма в истории этого вида спорта.

На площадке был обычный игровой момент. Защитник «Баффало» Уве Крупп вел борьбу с нападающим «Блюз» Стивом Таттлом. Они, словно профессиональные борцы, крепко вцепились друг в друга и катились к воротам «Сейбрз». Оба упали на лёд, но Таттл неосторожно поднял ногу и въехал во вратаря соперника Клинта Маларчука.

Сначала никто даже не понял, что произошло. Вот только голкипер рухнул на колени и схватился за горло. А затем на лёд буквально хлынула кровь. Во время падения Таттл рассёк коньком яремную вену Маларчука. На арене воцарилось гробовое молчание. Доподлинно известно, что несколько зрителей тут же потеряли сознание, а у двоих и вовсе случился сердечный приступ, настолько ужасным вышло это зрелище. А сам Джим позже вспоминал, что в его голове крутилась всего одна мысль: «Я не хотел умирать на льду на глазах у всех этих людей».



Источник фото: соцсети Клинта Маларчука

Ситуацию спасла оперативная реакция помощника тренера «Баффало» по физподготовке Джима Пиццутелли. Он ринулся к вратарю, крепко зажал его шею рукой и остановил хлеставшую кровь. Вместе с Джимом голкипер за 40 секунд добрался до раздевалки и моментально был направлен в госпиталь. Позже стало известно, что ни разу за всё это время Маларчук не потерял сознание, хотя потерял 1,5 литра крови. Характер воина дал о себе знать, организм всеми силами держался за то, чтобы не «выключиться» от ужасной раны.

Канадскому голкиперу украинского происхождения в спешном порядке провели операцию. Пришлось наложить 300 швов, чтобы окончательно остановить кровотечение. А самое главное, Маларчук буквально родился в рубашке. Позже стало известно, что если бы Таттл попал всего лишь на три миллиметра выше, а также без своевременной помощи Пиццутелли, который являлся ветераном Вьетнамской войны, у Джима не было бы ни шанса остаться в живых.



Источник фото: соцсети Клинта Маларчука

Маларчук попытался продолжить карьеру, но в итоге столкнулся с огромными трудностями. Сначала вратаря преследовали ночные кошмары. А затем началась депрессия и проблемы с алкоголем. В итоге вратарь пережил клиническую смерть от того, что переборщил с медицинскими препаратами. Но врачи вновь спасли Джиму жизнь.

В 1992 году голкипер принял окончательное решение покинуть НХЛ, перебравшись в любительские лиги. Там он выступал до 1997-го, когда и повесил коньки на гвоздь. Правда, хоккей всё-таки не отпустил украинского канадца. Сначала Джим тренировал «Лас-Вегас Тандер» и «Айдахо Стилхэдз» в ИХЛ, а позже работал наставником вратарей. Местами его работы стали «Флорида Пантерз» и «Коламбус Блю Джекетс». С 2011 года Маларчук окончательно отошёл от дел и теперь лишь временами вспоминает о хоккее.