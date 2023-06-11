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Экс-вратарь «Спартака» заработал в России миллионы. За что он так ненавидит россиян?

Доминик Гашек призывает журналистов к травле Александра Овечкина и Арины Соболенко.
Экс-вратарь «Спартака» заработал в России миллионы. За что он так ненавидит россиян?
11 июня 2023 22:23
автор: Андрей Тупиков
автор фото: НХЛ

Не проходит и недели, чтобы бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминики Гашек не сделал какого-нибудь заявления относительно российских и белорусских спортсменов местной чешской прессе.

Чеху буквально сносит крышу, когда появляется малейшая информация России или трансферах в КХЛ. Ощущение, будто Доминик ни спать, ни есть не может, настолько эта ненависть его поедает.

Источник фото: Getty Images

Меж тем, когда КХЛ находился в начале своего пути, Доминик Гашек без всякого зазрения совести приехал доигрывать в московский «Спартак» под грифом «легенды» мирового хоккея. В России у Гашека всегда было множество фанатов и тот переезд был встречен с воодушевлением. В итоге, при неплохой игре, чех умудрился влиять на принятия решений в клубе, чем спровоцировал отставку своего соотечественника и самого удачного тренера красно-белых в российской истории Милоша Ржиги.

Уже тогда стало понятно, что Доминатор – не самый приятный медийный персонаж, который способен разваливать довольно большие хоккейные семьи. Но тогда всю эту возню списали на неразбериху в самом клубе. Спустя время приходит понимание, что именно Гашек тогда и «вершил» судьбу клуба. Через некоторое время «Спартак» и вовсе исчез из КХЛ.

Источник фото: Советский спорт

Каждую неделю появляется информация о том, что говорливый голкипер наговорил что-то нелицеприятное в адрес нашего хоккейного брата. То ему российские хоккеисты в НХЛ мешали, и он требовал их отправить на родину. То пытался не пустить клубы НХЛ на вынесенные встречи в Прагу, потому что в их составах есть россияне. В конце концов склочный чех в запрещенной на территории РФ социальной сети договорился до того, что начал предъявлять претензии ко всем спортсменам России и Белоруссии без разбора, намекая своими словами на психическое помешательство на теме России.

«Наконец-то. Если для СМИ, журналистов жизнь дороже любой игры, то такие вопросы надо задавать Соболенко, Овечкину и всем российским и белорусским спортсменам после каждого матча! Давайте перестанем бояться НХЛ, WTA и ATP, они пытаются вас запугать».

Источник фото: Советский спорт

В феврале Гашек умудрился пройтись нелицеприятными словами даже по боям в ММА, протестуя против показа в Чехии боя Федора Емельяненко против американца Райана Бейдера. Хотя, где Доминик и где ММА?

«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и является рекламой СВО. Но Nova Sport поднял планку ещё выше, показав бой Емельяненко. Законодательно в Чехии нужно сделать так, чтобы мы лучше защищали себя и своих союзников» - написал Гашек в запрещенной на территории РФ соцсети.

Источник фото: Getty Images

Ну а на днях, Гашек вновь понес околесицу, когда в мировых СМИ появилась информация о трансфере бывшего капитана сборной Словакии по хоккею Мартина Герната в ХК «Локомотив» (Ярославль). На этот раз поехавший головой вратарь обрушился с критикой на всех европейских политиков из-за того, что они не могут принять законы, которые бы запретили всем хоккеистам в мире заключать соглашения с клубами КХЛ.

Иной раз создается впечатление, что для масс-медиа Гашек стал лакомым куском, специально для которого пишутся новости и с ним же потом обсуждаются, зная наперед, какая «невероятная» психиатрическая реакция последует от чеха. Меж тем, в самой Чехии недавно из-за отсутствия финансирования закрылся музей, посвященный местным легендам хоккея. Доминику пришлось вручную вывозить всю свою амуницию из помещения. И этот вопрос его интересует куда меньше, чем присутствие россиян в каком-либо виде спорта.

источник: «Советский спорт»
Экс-вратарь «Спартака» заработал в России миллионы. За что он так ненавидит россиян?
Экс-вратарь «Спартака» заработал в России миллионы. За что он так ненавидит россиян?
Доминик Гашек призывает журналистов к травле Александра Овечкина и Арины Соболенко.
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