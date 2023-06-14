В Латвии нагло подставили сборную России. Оправдываться пришлось лично министру

Выступления под национальным флагом, к несчастью, в последние годы стали для сборной России настоящей редкостью. Сначала наших спортсменов лишали атрибутики из-за обвинений в употреблении допинга, а теперь – из политических соображений, запретив использовать триколор даже на Олимпийских играх.

В некоторых случаях санкции против России превращались в откровенные провокации. Два года назад решение латвийских властей во время чемпионата мира по хоккею стало причиной настоящего скандала. У нашей сборной подло отобрали флаг прямо во время турнира.

Источник фото: РИА Новости

Триколор на улицах Латвии

В декабре 2020 года вступили в силу очередные санкции в отношении России: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на два года запретило нашей сборной пользоваться государственной символикой. Правило это распространялось и на чемпионат мира по хоккею, который в 2021 году проходил в Риге, так что в Латвию российские спортсмены приехали под флагом олимпийского комитета страны.

Однако небольшая отдушина у россиян поначалу была. Дело в том, что правила запрещали использовать флаг России именно в рамках соревнований, но на рекламу эти ограничения не распространялись. Так что на улицах латвийской столицы отечественный триколор всё же появился - в частности, он был вывешен наряду с другими флагами у отеля, где базировались сборные-участницы турнира.

Источник фото: IIHF

Понравилось это решение местных властей далеко не всем. Журналист местного СМИ даже провёл настоящее расследование, обратившись за разъяснениями в Международную федерацию хоккея (IIHF), ВАДА и даже Рижскую думу. Латвийские чиновники объяснили, что местное самоуправление оформляло улицы города в чётком соответствии с рекомендациями IIHF, а сама дума ситуацию никак не контролирует. Тем временем на сайте Международной федерации, например, по-прежнему использовался флаг России, а не ОКР, так что было ясно: лишний раз «задвигать» нашу сборную на турнире никто не хочет.

«Провокационная выходка»

Но оставить нашу сборную в покое после всех этих разъяснений, наверное, было слишком просто. Уже через три дня после старта турнира в Риге разразился скандал, начавшийся, кстати, с вопроса о другом флаге – белорусском.

Во время чемпионата мира в соседней стране активно проходили протестные митинги, и городские власти решили воспользоваться ситуацией, чтобы выразить свою политическую позицию. Официальный флаг Беларуси, развевавшийся у базы сборной, тайком заменили… на бело-красно-белый, использующийся белорусской оппозицией. Мэр Риги открыто признал, что таким образом страна делает публичное высказывание.

Источник фото: РИА Новости

На белорусском флаге латвийцы не остановились. В тот же день организаторы решили снять и российский триколор, использование которого было изначально разрешено, на белое полотно со значком ОКР. Причём, комментировать этот поступок в Риге не спешили – видимо, ждали реакции российской стороны. Она последовала незамедлительно:

– Что это: неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре? – задались вопросом в посольстве России.

Слова президента

Затем на действия Риги ответили уже в Международной федерации, осудив использование чемпионата мира в качестве политической платформы: Рене Фазель напрямую связал ход городских властей с грядущими выборами в стране. Однако вернуть на место президент IIHF потребовал только флаг Беларуси, оставив вопрос с российским триколором без внимания.

Выступить в итоге пришлось министру иностранных дел страны. Чиновник заявил, что городские власти сняли флаг России… не по политическим мотивам. По словам министра, в Риге просто неправильно поняли требования к организации турнира – и исправили собственную ошибку: мол, флага России на ЧМ изначально не должно было быть.

Источник фото: РИА Новости

Впрочем, вскоре все точки были расставлены окончательно. По ситуации высказался лично президент Латвии, поддержав решение о снятии флага России:

– Замена флага на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге – адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признаёт правящий режим соседнего государства, – сказал политик.

IIHF в конечном счёте отгородилась от откровенных латвийских провокаций, попросив Ригу либо исправиться, либо снять с общего стенда флаг федерации. Мэр города, разумеется, выбрал второй вариант.