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Хоккей на ПМЭФ: голы Ротенберга, губернаторы на льду и яркий финал

Звезды российского спорта, главы регионов и лидеры крупного бизнеса провели первые дни Петербургского международного экономического форума на хоккейной площадке.
Хоккей на ПМЭФ: голы Ротенберга, губернаторы на льду и яркий финал
15 июня 2023 16:20
автор: Евгений Арефьев
автор фото: Оргкомитет ПМЭФ

В этом году хоккея на форуме стало больше. На смену традиционному гала-матчу в программу Спортивных игр ПМЭФ был включен турнир «Лига Ставок. Кубок Росконгресса». Свои команды сформировали бизнесмены, политики и администрация Санкт-Петербурга, еще одним участником стал спортивно-деловой клуб «Чемпион».

За «Бизнес» сыграли главный тренер СКА и сборной команды «Россия 25» Роман Ротенберг и председатель правления футбольного «Зенита» Александр Медведев.

За политиков на лед вышли сразу три главы регионов России: губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков и губернатор Брянской области Александр Богомаз. А главной звездой команды стал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Источник фото: Оргкомитет ПМЭФ

– С нами играли три губернатора. Это важный момент: сегодня они вышли на лед, а завтра начнут строить катки, – отметил Фетисов.

В состав политиков также вошли заместитель Министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, заместитель Министра сельского хозяйства Андрей Разин, руководитель Росреестра Олег Скуфинский и руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Также команда получила мощное футбольное усиление в лице Романа Широкова и Юрия Жиркова, которых с трибун поддерживали Евгений Алдонин и Павел Погребняк.

Источник фото: Оргкомитет ПМЭФ

По традиции в хоккей на ПМЭФ сыграла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, ставшая ударной силой нападения «Чемпиона».

Четыре команды сыграли в формате плей-офф: два полуфинала, матч за третье место и финал. Полуфиналы прошли без сенсаций: бизнесмены и политики воспользовались преимуществом в классе и вышли в финал.

Источник фото: Оргкомитет ПМЭФ

В матче за третье место «Чемпион» и администрация Санкт-Петербурга устроили жаркую концовку со сменой вратаря на шестового полевого игрока и голом в пустые ворота хозяев. Так «Чемпион» стал бронзовым призером Кубка Росконгресса.

А финал подарил сценарий, которому позавидовали бы официальные матчи профессионалов.

– Там отличные ребята. У них великий Фетисов, которого за трех надо считать, а у нас восемь игроков недавно встали на лед и не имеют опыта таких игр, – Медведев дал понять, что фаворитом решающего матча были именно политики.

Источник фото: Оргкомитет ПМЭФ

Все получилось иначе: тройка Ротенберг – Медведев – Наталья Починок создали неожиданно комфортное преимущество для «Бизнеса» – 6:0. В третьем периоде политики пустились в погоню и почти сравняли счет, но реализованный буллит в концовке сохранил для бизнесменов победу.

– Все бились на 100 процентов, не обращая внимание ни на что. Чтобы не сетовать на судейство, надо выиграть с явным преимуществом, – остался доволен итогом турнира Роман Ротенберг.

Источник фото: Оргкомитет ПМЭФ

Лучшим игроком турнира был признан Александр Медведев, пообещавший отдать полученный приз – автомобиль LADA Niva Travel KHL в детский дом.

Яркий хоккей, не поддельные эмоции участников и трибун – вот чем запомнится первый Кубок Росконгресса. Нет сомнений, что через год политики приедут на ПМЭФ брать у «Бизнеса» хоккейный реванш.

Источник фото: Оргкомитет ПМЭФ

источник: «Советский спорт»
Хоккей на ПМЭФ: голы Ротенберга, губернаторы на льду и яркий финал
Хоккей на ПМЭФ: голы Ротенберга, губернаторы на льду и яркий финал
Звезды российского спорта, главы регионов и лидеры крупного бизнеса провели первые дни Петербургского международного экономического форума на хоккейной площадке.
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