Овечкин потребовал водку прямо во время матча. Хоккеиста не остановил даже тренер

Александра Овечкина в США давно считают «своим». Россиянин провёл в НХЛ уже в общей сложности 18 лет, и за это время изучил от и до не только местный хоккей, но и американскую культуру. Неспроста хоккеиста за океаном считают не только блестящим игроком, но ещё и настоящим шоуменом: спортсмен знает, как понравиться публике.

НХЛ

Однако в начале карьеры найти общий язык с одноклубниками у молодого форварда получалось не всегда. Однажды Овечкин и вовсе шокировал игроков «Вашингтона», по старой привычке потребовав во время матча… водку.

Александра не остановил даже отказ тренера.

«Что с этим парнем не так»

Три года назад, когда Овечкин праздновал 15 лет своей американской карьеры, в крупном англоязычном издании The Athletic решили отметить эту круглую дату ярким материалом. Журналисты обратились к бывшим и настоящим коллегам хоккеиста, попросив каждого поделиться любимым воспоминанием о совместной работе с россиянином.

Одну из самых забавных историй представителям прессы рассказал бывший тренер «Вашингтона» Грэг Смит. Специалист на протяжении 18 сезонов отвечал в команде за физподготовку игроков: к моменту переезда Ови он уже отработал в клубе пять лет. Однако ничего подобного тому, что на одном из первых матчей выдал Александр, за всю свою карьеру канадец точно не слышал.

НХЛ

Прямо посреди матча россиянин, ожидавший выхода на лёд на скамейке запасных, неожиданно обратился к Смиту. Россиянин спросил, нет ли у тренера при себе… бутылки водки.

- Я переспросил: «Что?». Он сказал: «Ну, знаете, водка?». Он сделал жест, как будто пьёт. Я ответил: «Ах водка! Нет, у меня нет водки. У нас середина игры». Про себя я думал: «Что с этим парнем не так?».

Фото: Овечкин в 2005, в составе “Вашингтона”

«Только не пей её»

Странный запрос удивил и одноклубников Александра. Овечкин тем временем не унимался и продолжал настаивать на своём. Возможно, в этот момент некоторые из игроков «Вашингтона» усомнились не только в профпригодности, но и в адекватности молодого нападающего.

НХЛ

Однако через мгновение ситуация разрешилась. Овечкин объяснил, что имеет в виду, показав на собственный палец: игрок нечаянно порезался бумагой.

- Понимаете, водка? Она убивает бактерии, - продолжал Александр.

Только тогда Смит понял, что хотел от него его подопечный. Очевидно, в США, в отличие от России, не привыкли использовать высокоградусный алкогольный напиток для дезинфекции - за океаном он ассоциируется исключительно с выпивкой.

- Нет-нет, для этого у нас есть перекись водорода. Только не пей её, - пошутил в ответ тренер.

В итоге, как известно, Александр адаптировался к американским условиям великолепно. Уже по окончании дебютного сезона россиянин превратился в настоящую звезду, выбив в “регулярке” более ста очков: на свой счёт хоккеист записал 52 гола и 54 результативных передачи.