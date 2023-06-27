Круче Бузовой и Ивлеевой. Овечкин без всякого TikTok сумел стать кумиром подростков

Капитан «Вашингтона» пока наслаждается отпуском, и до его возвращения на лед болельщикам придется подождать еще несколько месяцев. Но при этом Овечкину никто не мешает покорять все новые и новые вершины. Сегодня россиянин занял рекордное для себя второе место в рейтинге доверия подростков (14-18 лет), который составляет исследовательский холдинг «Ромир». Кого опередил звездный нападающий, и почему Александр стал кумиром подрастающего поколения - расскажем в материале «Советского спорта».

Соцсеть Александра Овечкина

Что это за исследование?

Подобное исследование проводится каждые три месяца. Респондентам предлагается назвать семь публичных личностей России, которым они доверяют больше всего. Варианты ответа при этом не предлагаются, подростки вольны назвать любого человека - от Владимира Путина до Антона Заболотного. Подсчет голосов проводится согласно количеству, отданному за каждого человека, с учетом места его упоминания: то есть, за первое место присваивалось семь баллов, за второе — шесть и так далее до седьмого места. В данном исследовании приняли участие 2400 молодых людей и девушек от 14 до 18 лет.

Соцсеть Александра Овечкина

«Почти все участники семерки — лидеры мнений, спортсмены, певцы и актеры — улучшили или вернули свои позиции. Это давно зарекомендовавшие себя звезды — молодежь не спешит следовать за новыми кумирами, вероятно, интуитивно чувствуя неискренность или конъюнктуру», — заявил Андрей Милёхин, доктор социологических наук и инициатор исследования.

Обошел Бузову и Ивлееву

С весны Овечкин поднялся с третьего места на второе. Известный певец, автор таких песен как «Невеста», «Будильник» и «Pussy Boy» Егор Крид стал лидером рейтинга второй раз подряд. Бронзовую позицию занял известный актер Александр Петров, который знаком многим благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки».

РИА Новости

В топ-7 также вошли певица Клава Кока, блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и певица Ольга Бузова. Примечательно, что из вышеперечисленных персон Овечкин менее других активен в социальных сетях. У Александра нет YouTube или Telegram-канала. Он также не появляется на популярной молодежной платформе TikTok.

РИА Новости

Надеемся, что Бузова или Ивлеева не станут расстраиваться от того, что Овечкин оказался популярнее, чем они. Хотя, даже если звезды эстрады затаят на Александра обиду, то он без проблем сможет обратиться за помощью к Дмитрию Губерниеву, у которого богатый опыт общения с Ольгой.

РИА Новости

То, что Овечкин и Немов входят в число самых доверительных лиц российских подростков оставляет надежду на наше будущее. Александр вдохновляет своим примером миллионы людей на всей планете, он заслужил их уважение благодаря своей игре, отдаче и нечеловеческой работе. Приятно видеть, что именно такие люди выбиваются в лидеры рейтингов.