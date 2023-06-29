Русских не отменишь! В НХЛ повторён рекорд 22-летней давности

61-й Драфт НХЛ прошел с 28 по 29 июня 2023 года в Нашвилле, штат Теннесси (США) на домашней арене клуба НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Всю ночь хоккейные специалисты и просто любители НХЛ наблюдали за волнующей процедурой первого раунда драфта. Основной вопрос - под каким номером уйдет главный талант России Матвей Мичков.

Весь прошедший сезон различные инсайдеры и прочие гики от хоккея делали свои предположения относительно первой десятки вожделенного выбора главных талантов мира. Пришло долгожданное время, когда из предположений можно уйти в анализ того, что уже произошло.

И, да, вопреки всем прогнозам, Матвей Мичков, несмотря на слухи, которые отправляли его в гости к Александру Овечкину в «Вашингтон» ушел с молотка в руки «Филадельфии Флайерз», но лишь под седьмым номером, тогда как другой представитель молодой поросли отечественного хоккей Дмитрий Симашев из ярославского «Локомотива» сенсационно был выбран в первом раунде «Аризоной Койотс», но раньше Матвея, под номером шесть. Под 12-м номером также в «Аризону» и вновь из «Локомотива» ушел нападающий Даниил Бут. Создается впечатление, что скауты «койтов» безвылазно весь сезон жили в Ярославле, иначе как аномалией такие вещи не объяснить.

ХК "Аризона"

Россиян в топ-12 первого раунда драфта не выбирали очень давно – со времен 2001 года, когда с молотка разобрали Илью Ковальчука, Александра Свитова, Станислава Чистова. Кстати, все трое заиграли в НХЛ. Также с 2001 года в первом раунде ушли двое русских защитников. В НХЛ вообще не особо жалуют наших оборонцев, но здесь как будто прорвало.

ХК "Колорадо"

Всего же в первом раунде было выбрано сразу четверо россиян. Это, конечно, не рекорд, но учитывая политические реалии и различные пакости от чиновников мирового хоккея, процедуру в Нэшвилле можно назвать очень даже удачной для молодых представителей российской хоккейной школы. И, вопреки крикам о том, что оскудела земля русская талантами, можно наблюдать обратное.

6. «Аризона» – з Дмитрий Симашев, Россия («Локомотив», КХЛ)

7. «Филадельфия» – н Матвей Мичков, Россия (СКА, КХЛ)

12. «Аризона» (от «Оттавы») – н Даниил Бут, Россия («Локомотив», КХЛ)

31. «Колорадо» (от «Флориды» через «Монреаль») – з Михаил Гуляев, Россия («Авангард», КХЛ)

Под первыми тремя номерами ожидаемо ушли фавориты драфта новичков. Нашим парням пока что сложно тягаться с их «некстванами».

1. «Чикаго» – н Коннор Бедард, Канада («Реджайна», WHL)

2. «Анахайм» – н Лео Карлссон, Швеция («Эребру», SHL)

3. «Коламбус» – н Адам Фантилли, Канада (университет Мичигана, NCAA)