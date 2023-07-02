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ДМБ-2023. Иван Федотов возвращается на профессиональный лёд

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине прошёл срочную службу в армии и готов к возобновлению карьеры.
ДМБ-2023. Иван Федотов возвращается на профессиональный лёд
02 июля 2023 11:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Прошлый год обещал стать поворотным в карьере голкипера Ивана Федотова. После победы с ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина он подписал контракт с «Филадельфией», задрафтовавшей его за семь лет до этого, и должен был отправиться в НХЛ. Но в первый день июля в эти планы были внесены коррективы, причём не зависящие от самого хоккеиста. Иван был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от воинской службы. Так в жизни Федотова началась новая страница, которая подошла к своему завершению только вчера – ровно через год после того, как он неожиданно для себя и практически всей спортивной общественности оказался в военкомате.

РИА Новости

Хронология событий

Слухи о дальнейшей судьбе Ивана распространялись с калейдоскопической быстротой. Различные источники «отправляли» его то на Новую Землю, то в Североморск, ходили разговоры и о службе на подводной лодке. Мнения о том, нужен ли к спортсменам такого уровня особый подход или Федотов должен проходить службу наряду со всеми остальными, разделились, что также вызвало немало споров на форумах, в чатах и СМИ. Что касается самой процедуры призыва, достоверно было известно только то, что вскоре после задержания он был доставлен в военно-морской госпиталь в Санкт-Петербурге из-за обострения гастрита, но в дальнейшем покинул медицинское учреждение и был отправлен к месту прохождения службы. Также сообщалось, что ситуация не связана с незаконным получением военного билета. Через адвоката голкипер подал иск о признании решения призывной комиссии незаконным, но впоследствии отозвал его. Так началась служба матроса Федотова, который ещё в начале года блистал на олимпийском льду Пекина.

РИА Новости

Дебют за новую команду

Конечно, ни на какую подводную лодку, как поговаривали злые языки по горячим следам, Ивана не отправили. Людей с таким ростом туда просто-напросто не призывают. В качестве места его службы изначально назывался Северодвинск, впоследствии появились сообщения о том, что Федотов переведён поближе к дому – в Ленинградскую область. После этого в информационном поле, касающемся персоны Ивана, наступило затишье, которое прервалось уже в этом году. В СМИ просочился протокол одного из матчей первенства Вооружённых Сил по хоккею, где Федотов фигурировал в качестве вратаря сборной ВМФ, причём в звании старшего матроса – так что есть основания предполагать, что Иван хорошо проявил себя за время службы.

Непростой выбор

Ясности с дальнейшим трудоустройством Федотова за это время не прибавилось. Руководство «Филадельфии», объявившее о приостановлении контракта Ивана, в середине июня этого года сообщило, что ждёт голкипера в наступающем сезоне.

Соцсеть Ивана Федотова

При этом ряд источников в день окончания фактического срока службы Федотова распространил информацию о том, что серебряный призёр Пекина достиг договорённости о подписании двухлетнего соглашения со своим прежним клубом – столичным ЦСКА. В любом случае любители хоккея заждались выхода Ивана на лёд в матчах высшего уровня и будут рады наблюдать за его игрой вне зависимости от того выбора, который он в итоге сделает.

источник: «Советский спорт»
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