«Мои друзья из Москвы вас прибьют». Хоккеист сборной США напился в стельку и угрожал полицейским

Американский хоккеист Алекс Гальченюк показывал очень хороший уровень в Национальной хоккейной лиге в середине 10-х. Нападающий запомнился болельщикам благодаря своей игре за «Монреаль». Однако в последние годы его карьера откровенно шла на спад. Большую половину прошлого сезона Алекс провёл в фарм-клубе «Колорадо» и уже не надеялся вернуться в основную команду. Этим летом он перебрался в «Аризону», где хотел перезапустить свою карьеру. Видимо, на радостях хоккеист знатно напился и зачем-то сел за руль. Но данная вылазка закончилась плачевными последствиями.

На своем BMW Гальченюк сбил дорожный знак, а затем въехал в бордюр. После этого хоккеист захотел немного отдохнуть, он заехал на парковку и просто лег на землю рядом с автомобилем. После небольшого отдыха Алекс снова сел за руль и уже было направлялся домой. Однако его остановила полиция. Офицеры сразу поняли, что водитель был сильно пьян.

ХК "Монреаль"

Гальченюк вышел с пассажирской стороны автомобиля и стал угрожать полицейскому. «Вы видите мои глаза, да? Вы же понимаете, что я порежу вас всех», – сказал хоккеист. Затем Алекс потянулся за чем-то под сиденьем, прежде чем его насильно вытащили из машины и положили на землю. Сотрудникам органов правопорядка пришлось потрудиться, чтобы надеть наручники и посадить буйного мужчину в полицейскую машину.

Но Гальченюк не успокоился и снова стал угрожать: «Я порублю тебя, твою жену, твою дочь»; «Отпусти меня или я сделаю один телефонный звонок. Ты никогда не увидишь свою семью. Страшно?»; «Один телефонный звонок – и ты мёртв, вся твоя семья, вся твоя кровная линия исчезнет». Алекс также ссылался на своих «друзей в Москве» и говорил, что они жене и дочери полицейского «вырежут почки». Кроме того, хоккеист неоднократно оскорблял офицера полиции на расовой почве.

Естественно, спортсмена доставили в полицейский участок и выдвинули против него целый ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, сопротивление аресту и угрозы. На следующий день Гальченюка выпустили под подписку о невыезде. «Аризона» после сообщений в СМИ об этом диком инциденте выставила Гальченюка на драфт отказов, чтобы разорвать с ним контракт в кратчайшие сроки.

НХЛ

Суд над хоккеистом назначен на 11 августа. Теперь вместо перезапуска карьеры Алекса ждёт тюрьма. В очередной раз мы получили доказательство того, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к печальным последствиям. Это касается всех, в том числе и профессиональных спортсменов. Мамаев и Кокорин подтвердят.