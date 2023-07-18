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Быков: Гусев мог усилить абсолютно любую команду КХЛ. «Динамо» очень повезло

Бывший тренер сборной России и СКА назвал переход российского нападающего одним из главных подписаний межсезонья.
Быков: Гусев мог усилить абсолютно любую команду КХЛ. «Динамо» очень повезло
18 июля 2023 17:00
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Один из лучших хоккеистов последнего десятилетия и герой победной Олимпиады 2018 года Никита Гусев сменил клубную прописку в этом межсезонье. Нападающий перебрался в московское «Динамо». Бывший тренер сборной России и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» оценил переход нападающего, прикинул шансы бело-голубых побороться в новом сезоне за Кубок Гагарина и рассказал, стоит ли Гусеву еще раз попробовать себя за океаном.

- Гусев перебрался в московское «Динамо». Насколько это хороший вариант для него? Сможет ли он вписаться в систему бело-голубых?

- Я думаю, что Никита – очень талантливый игрок. Он способен усилить и влиться в любой хоккейный коллектив в нашем чемпионате, потому что умные, техничные игроки быстро находят общий язык и улучшают качество партнеров за счет своих навыков. Я не удивлюсь, если Никита станет одним из лидеров «Динамо». В принципе это сильная команда, которая занимает высокие места в регулярке, борется за Кубок Гагарина. У них есть мастеровитые игроки, с которыми Никита может образовать связки. Можно пожелать ему удачи в новом клубе. Пусть он также эффективно и интересно себя проявляет.

ХК "Динамо"

- Можно ли назвать его переход пока главным подписанием межсезонья в России?

- Честно скажу, я не следил особо за переходами в этом межсезонье, но действительно таких знаковых и топовых игроков, которые переходили бы из одного клуба в другой, не так много. Наверное, это один из сюрпризов. Трудно представить, в связи с чем он покинул СКА, но можно порадоваться за «Динамо», что они обрели сильного специалиста. Как я уже говорил, для любой команды это было бы отличное усиление. Москвичам нужно отдать должное, что они смогли подписать такого мощного хоккеиста.

РИА Новости

- «Динамо» подписало Гусева на один сезон. Как вы считаете, с чем это связано? Руководство не верит, что он сможет стать лидером в долгосрочной перспективе?

- Я не думаю, что в него не верят. То, что контракт с Никитой подписан только на один год, является большой мотивацией. Я думаю, что он покажет себя с лучшей стороны. Он будет заряжен показывать результат здесь и сейчас. Не вижу в этом никакой проблемы.

- В свое время тон игре Динамо задавал Дмитрий Яшкин. После его ухода в клубе так и не появился столь же яркий игрок. Сможет ли Гусев стать долгожданной заменой чеху?

- Сможет ли Яшкина заменить Гусев – хоккей покажет, как говорится. Здесь сложно сказать. Это зависит от многих факторов: с какими партнерами, каким образом будет использован игрок. Поэтому сравнивать двух хороших игроков – неблагородное дело. У каждого свои качества и своя сила. Каждый очень силен. У одного свои сильные стороны, у другого – свои. Нужно будет смотреть, как это будет на деле.

Getty Images

- Смогут ли москвичи наконец-то серьезно претендовать на Кубок Гагарина вместе с Гусевым?

- Если «Динамо» так усиливает команду, то задача у них соответствующая. Соответственно, бороться за взятие Кубка. Но плей-офф еще очень далеко, нужно будет обсуждать это уже ближе к делу.

- Никите сейчас 30 лет, как Вы считаете, есть ли у него шансы по окончании контракта с «Динамо» вернуться за океан? Вообще стоит ли ему еще пытаться заиграть в НХЛ?

- Возвращаться ли Никите за океан – это зависит от него. Никита уже играл в НХЛ – в «Нью-Джерси» и «Флориде». Он сам решил вернуться, посмотрим, будет ли у него самого желание еще раз попробовать себя там. Но тридцать лет – это самый расцвет сил для хоккеиста. Это и опыт, и знания.

источник: «Советский спорт»
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