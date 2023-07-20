Месть за тяжёлое детство. Знаменитого русского хоккеиста зверски зарезала собственная дочь

Виктор Толмачёв никогда не считался звездой мирового масштаба, однако на внутренней арене был известен очень хорошо. Вратарь на протяжении почти целого десятилетия входил в элиту советского хоккея, завоевав в своё время пять чемпионских титулов в составе ЦСКА.

После окончания карьеры голкипер надолго пропал с радаров, оборвав какую-либо связь со спортом. Толмачёв вёл тихую жизнь и не мелькал в прессе, однако шесть лет назад о хоккеисте неожиданно заговорили снова. Поводом для этого стала жуткая трагедия. Пожилого спортсмена нашли зарезанным в собственной квартире.

Предшественник Третьяка

Свою карьеру Толмачёв начал в тверском СКА. Клуб, официально упразднённый в начале 90-х, в 60-е годы входил в хоккейную элиту СССР. В 1958 году, когда Виктор дебютировал на профессиональном уровне, команда под старым названием СКВО Калинин уже выступала в Классе «А». Калининцы на титул, разумеется, не претендовали, но на фоне других середняков выглядели весьма солидно - во многом благодаря усилиям молодого вратаря.

Через несколько лет талантливый голкипер получил долгожданное повышение в главный клуб страны - ЦСКА. Толмачёв мгновенно закрепился в основе и уже в 1963 году завоевал свой первый титул, превратившись в настоящую звезду.

Высокий статус, однако, вскоре начал влиять на игрока негативно. Спустя пару лет вратарь начал приписывать все успехи команды лично себе, испортив отношения с коллективом и тренером - великим Анатолием Тарасовым.

Этот разлад сыграл в карьере Виктора ключевую роль. Выиграв в составе ЦСКА пять чемпионств и три кубка СССР, в 1969 году хоккеист покинул клуб из-за давнего конфликта с руководством. Тарасов и Кулагин пытались перевоспитать хоккеиста, но совладать с его характером в итоге не сумели, так что решили попросту избавиться от яркого вратаря, на замену которому вскоре пришёл Владислав Третьяк. Последующие шесть лет Толмачёв провёл в составе подмосковного «Химика», с которым сенсационно занял третье место в чемпионате СССР – 1969/70.

- Перед тем как уйти из ЦСКА, Виктор успел преемника себе подготовить. Толмачёву было 30 лет, а Третьяку - 17. Парень был очень талантлив, Витя сразу это понял. Он делился с Владиком своими вратарскими секретами, между ними установились хорошие отношения, - рассказывала «Экспресс-Газете» бывшая жена Толмачёва.

«Не смог приспособиться к новой жизни»

Та бронзовая медаль стала последним достижением в спортивной биографии вратаря. Толмачёв повесил коньки на гвоздь в 1974 году, навсегда завязав с хоккеем. В отличие от большинства коллег, Виктор не захотел попробовать себя в качестве тренера или управленца, решив заняться бизнесом. Некоторое время бывший хоккеист даже был директором магазина, однако разбогатеть в новом качестве ему не удалось.

ХК ЦСКА

По словам олимпийского чемпиона Александра Пашкова, жизнь Толмачёва после ухода из спорта складывалась не лучшим образом: «приспособиться к новой жизни» у него никак не получалось. В какой-то момент Виктор начал пить, из-за чего в конечном счёте распалась и его семья. Бывшая жена спортсмена Людмила даже обвиняла хоккеиста в домашнем насилии: напившись, хоккеист поднимал руку на супругу и дочь Татьяну.

После ухода на пенсию тяжело больной Толмачёв жил один. Незадолго до смерти к Виктору переехала дочь, оставшаяся с матерью после развода родителей. Татьяна в то время переживала непростой период в жизни: она потеряла собственную дочь, а позже в безумном приступе напала на другого своего ребёнка с ножом. 78-летний Толмачёв же, как только Татьяна вернулась к нему, переписал на неё свою квартиру, после чего перестал выходить на связь…

«Полтора месяца он пролежал»

Тревогу в сентябре 2017 года забила бывшая жена Толмачёва. Людмила долгое время пыталась добиться от Татьяны разговора с Виктором, но та неделю за неделей отказывала ей под странными предлогами. В итоге напуганная женщина обратилась в полицию, и в квартиру бывшего вратаря ЦСКА пришёл участковый.

- Дочь Толмачева открыла ему дверь, не хотела его пускать. Участковый запах сразу почуял. В лоб её стукнул, в квартиру втолкнул и вошёл. А он там лежит — в полиэтилен и тряпки завёрнутый. Полтора месяца он там пролежал, — рассказывала «РИА» соседка хоккеиста.

Медэксперты обнаружили на теле погибшего спортсмена следы семи ножевых ранений, после чего стало понятно: причиной смерти стало убийство. Основной подозреваемой, естественно, оказалась дочь Виктора — вскоре было заведено уголовное дело, а 55-летняя женщина была взята под стражу и признала свою вину. Мать Татьяны позже заявила, что таким образом её дочь хотела отомстить отцу за тяжёлое детство, однако полная картина преступления неясна до сих пор.