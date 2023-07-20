Тюрьма для челябинца. Спортивный директор «Трактора» задержан с наркотиками

Казалось, что тема наркотиков в российском спорте осталась где-то в страшилках из 1990-х, когда кулуарно, в разговорах хоккейных специалистов и болельщиков всплывали дикие истории из глубинок вроде Новокузнецка. Некоторых хоккеистов эта пагубная привычка погубила. И вновь эта тема всплывает в спортивных СМИ, на этот раз полиция задержала директора по спортивному развитию челябинского «Трактора» Александра Шинина. По некоторым данным, у него изъяли несколько граммов мефедрона.

Боссы «Трактора» моментально отреагировали на такие шокирующие новости и уволили Шинина, о чём сегодня с утра трубят различные телеграм-каналы. Официальный тг-канал челябинцев вышел с формулировкой «Александр Шинин покидает «Трактор». Директор по спортивному развитию уволен из клуба. Функционал экс-руководителя до окончания поиска нового специалиста на себя временно возьмёт генеральный менеджер клуба Алексей Волков».

ХК "Трактор"

Вероятно, в Челябинске действовали быстро, практически на опережение. Перед тем как новостники распространят это безобразие по всем лентам и каналам, всё уже было решено. Обратной дороги нет. В НХЛ за малейшие попытки вмешать клуб в грязную историю тут же отстраняются все причастные лица. Достаточно вспомнить тёмную историю российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина, который в разгар плей-офф оказался в одном гостиничном номере с сильно пьяной девушкой. До сих пор нет никакой ясности в этом деле, но с Ничушкина временный клубный бан никто пока не снимал.

Александр Шинин не так давно закончил карьеру действующего хоккеиста. Он является воспитанником челябинского хоккея, где и провёл большую часть карьеры, иногда заезжая в череповецкую «Северсталь». За 18 лет карьеры защитник Шинин успел сыграть 436 матчей в российской Суперлиге и в КХЛ, в которых забросил 9 шайб и отдал 59 результативных передач. В составе юниорской сборной России в 2002 году стал серебряным призёром чемпионата мира. В 2003 году, играя за «Северсталь», завоевал серебро чемпионата России.

ХК "Трактор"

В ближайшие дни будет понятно, что и как. Нет ясности только в одном – зачем человеку спортивному и здоровому, у которого есть работа в клубной системе «Трактора», наркотики? Или так скучно жить, что захотелось настолько опасным для здоровья и криминальным способом внести сумятицу в достаточно стабильное существование. Шинину только 39 лет. Возраст, когда мужчина находится в самом расцвете сил. Очень жаль, что в мире спорта происходят подобные истории.