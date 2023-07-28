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Канадцам в КХЛ раздают гражданство РФ. А куда деваться талантливой русской молодёжи?

Хоккеист московского «Динамо» Бреннан Менелл получил паспорт РФ, на подходе Брендан Лайпсик из питерского СКА.
Канадцам в КХЛ раздают гражданство РФ. А куда деваться талантливой русской молодёжи?
28 июля 2023 14:30
автор: Андрей Тупиков
автор фото: Getty Images

Новый тренд в КХЛ – канадец пишет письмо Владимиру Путину о том, что спать не может, видит себя россиянином. И в укороченные сроки легионеру даруют гражданство, прям по моде середины нулевых, когда известные актёры Стивен Сигал и Жерар Депардье щеголяли с двуглавым орлом на паспортах, да еще и обзаводились бизнесом и недвижимостью в России. На днях главную государственную книжицу получил новоиспечённый игрок хоккейного московского «Динамо» Бреннан Менелл. Существует вероятность, что за ним потянутся и другие североамериканцы.

Источник фото: РИА Новости

Когда большинство молодых россиян, отказываясь строить хоккейную карьеру на родине, буквально за тарелку супа готовы упорхнуть за океан, дабы исполнить мечту – попасть в НХЛ, некоторая часть крепких игроков второй по значимости североамериканской лиги АХЛ наоборот, бежит в Россию и просит здесь хоккейного убежища, то есть направляют запросы на получение внутреннего гражданства.

На первый взгляд, всё ясно как божий день – у нас начал работать лимит на присутствие легионерской банды в составах именно российских команд – максимум три хоккеиста в один клуб (на «Динамо» (Минск), «Барыс» и Куньлунь» эти правила не распространяются), с другой стороны – неужели во вполне себе богатой на хоккейные таланты России не находится определённое количество качественных или хотя бы крепких игроков для того, чтобы укомплектовать состав приличными спортсменами? Вопрос сложный. Из года в год местные функционеры и тренеры бьют тревогу, что за счёт ВХЛ и МХЛ можно лишь частично разбавить устоявшихся мастеров, остальные – не тянут уровень притязаний. Получается, что ахаэловские ребята хотят и могут, раз даже согласны обзавестись гражданством, несмотря на некоторые проблемы в мире с отношением ко всему русскому.

Источник фото: РИА Новости

Что-то здесь не сходится. На эту удивительную тенденцию, вероятно, нужно смотреть ещё и позиции большого количества агентов, которые спят и видят, как привезти в до сих пор небедную КХЛ своих подопечных. Во-первых, как и у футбольного собрата, если речь заходит о переезде в российский клуб, то ставки сильно повышаются. Во-вторых, для североамериканцев даже при равенстве зарплат в КХЛ и АХЛ важным является вопрос налогообложения, и здесь мы практически впереди планеты всей, потому что в России и поныне налоговое бремя не так шарахает по темечку, как в Канаде или США. Ну и плюс те хоккеисты, которые уже успели понюхать здешнего пороха, видимо, с большим удовольствием рассказывают коллегам о том, что нагрузки в отечественной лиге не ахти какие, в сравнении с родной Северной Америкой, и, мягко говоря, отбывают в неизвестную страну как бы на отдых или на спортивный курорт.

Источник фото: ХК "Филадельфия Флайерз"

Вот мы все и столкнулись с миграцией по обе стороны океана. И позицию каждого можно понять. Юный талант Матвей Мичков радуется оранжевой форме «Филадельфии» на последней процедуре драфта НХЛ, а Брендан Лайпсик с помощью своих работодателей по питерскому СКА ваяет очередное письмо президенту России с прошением о гражданстве (и есть уверенность, что очень скоро начнёт говорить о том, что всю жизнь мечтал играть за сборную Овечкина и Малкина). Просто те же самые канадцы в возрасте, близком к 30 годам, уже избавились навсегда от мечты закрепиться в клубе НХЛ, да ещё и в таком, который будет претендовать на Кубок Стэнли, а наша молодёжь – проект родителей, которые пережили смутные 1990-е годы. То самое время, когда во внутреннем хоккее был полнейший бедлам, а все взоры были направлены за океан.

источник: «Советский спорт»
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