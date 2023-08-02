В США неожиданно вступились за хоккеистов из России. Без русских в НХЛ играть не будут!

Современную НХЛ практически невозможно представить без русских хоккеистов. Многие из них играют важнейшую роль в имидже лиги, привлекая миллионы фанатов по всему миру. Неудивительно, что даже в эпоху тотальной изоляции российского спорта клубы из США горой стоят за наших игроков, когда тем угрожают несправедливые санкции.

Переубедить американцев в прошлом году не сумели даже чешские власти.

«Мы вместе с ними»

Руководители НХЛ делают огромную ставку на проведение матчей своей лиги за рубежом — выездные игры помогают дополнительно раскручивать их бренд. Сезон-2022/23 не стал исключением: тогда «Нэшвиллу» и «Сан-Хосе» выпала честь открыть сезон в рамках серии матчей «Global Series». Местом проведения встречи двух команд выбрали Прагу.

Однако из-за чешских властей матч неожиданно оказался под угрозой срыва. Местный МИД выдвинул лиге вопиющее условие: выступить в столице страны они смогут только в том случае, если оставят за бортом россиян.

— Можем подтвердить, что МИД направил руководству НХЛ письмо, в котором предупредил, что ни Чехия, ни какое-либо другое государство шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию. Такой подход основан как на рекомендации министров спорта не допускать российских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях в Европе, так и на выводах неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа, — подтвердил «Blesk» Мартин Смолек, зампред ведомства.

Реакция со стороны НХЛ последовала мгновенно. Руководители организации традиционно отстаивают права своих хоккеистов, вне зависимости от их национальности. На этот раз лига вступилась за наших соотечественников, поставив Чехии жёсткий ультиматум: либо команды приезжают в полном составе, либо игра отменяется вовсе.

НХЛ

Американская публика поддержала этот жест — как и представители клубов. Первым решил высказаться генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир. Он встал на защиту Александра Барабанова и Евгения Свечникова:

— Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твёрдо уверен, что мы — команда. Это не вина игроков, они не сделали ничего плохого. Так что я не думаю, что они должны быть наказаны за это. Мы вместе с ними, и мы вместе как один, — заявил Грир в интервью NBC.

Не стали молчать и одноклубники россиян. Тем ценнее, что одним из главных защитников товарищей стал чех Томаш Гертл, который из-за своей позиции мог лишиться шанса сыграть на родине:

— Мы поддерживаем всю команду и особенно Барби . Я много играл вместе с ним в прошлом году, и он отличный парень. Это тяжёлая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан, — сказал Томаш.

НХЛ

«Нет причин их не пускать»

Через несколько дней автор ультиматума, заместитель комиссионера лиги Билл Дэйли, отчитался о том, что об участии российских хоккеистов не стоит беспокоиться. Менеджерам НХЛ удалось добиться своего, а чешским властям пришлось смириться с условиями организации. 29 сентября с обращением выступил советник премьер-министра по делам безопасности Томаш Пояра:

— Это частное мероприятие. У российских игроков есть визы. С точки зрения государства нет причин их не пускать. Их присутствие не угрожает национальной безопасности. Я даже не говорю о том, что, помимо шенгенских виз, у них есть долгосрочные американские визы, а также они живут в США, — приводит слова Пояры Seznapzravy.

Серия американских клубов в Праге в итоге состоялась: встречи прошли 7 и 8 октября на арене «O2». Противостояние закончилось доминированием «Нэшвилла»: первый матч был выигран со счётом 4:1, а во втором им удалось развить преимущество и победить 3:2. Нашу страну в Чехии представил Яков Тренин, по-прежнему выступающий за команду из Теннесси.