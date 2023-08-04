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Великий русский хоккеист избежал смерти в жуткой авиакатастрофе. Его спас сломанный будильник

Среди спортсменов, находившихся на борту того самолёта, не выжил никто.
Великий русский хоккеист избежал смерти в жуткой авиакатастрофе. Его спас сломанный будильник
04 августа 2023 00:00
автор: Сергей Чиков
автор фото: архив «Советского спорта»

Всеволод Бобров – настоящий уникум советского спорта. Начав карьеру в футбольном «Динамо», на весь мир атлет прославился в качестве хоккеиста, выиграв со сборной СССР несколько чемпионатов мира, а затем и возглавив команду как тренер.

Добиться всех этих достижений спортсмену удалось благодаря случайности. Бобров чудом избежал гибели в чудовищной авиакатастрофе, которая унесла жизни почти всех его одноклубников. На борт самолёта в тот день хоккеист не попал… из-за неисправного будильника.

Трагедия армейского клуба

В 40-е Бобров прославился как один из лучших футболистов страны: он неоднократно выигрывал Кубок и чемпионат СССР, в котором становился лучшим бомбардиром. Покорив футбольный олимп, спортсмен начал хоккейную карьеру. Высокий уровень мастерства нападающего ЦДКА покорил Василия Сталина, и тот убедил его присоединиться к своей команде ВВС.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Но начало выступлений за новый клуб оказалось омрачено трагедией. 7 января 1950 года команда отправилась на выезд в Свердловск, чтобы сыграть против «Дзержинска», но в город так и не прибыла.

Во время полёта резко ухудшились погодные условия: усилились ветер и снег, из-за чего завершить полёт было невозможно. Самолёт должен был совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово, однако диспетчеры предпочли первыми завести на посадку местные борта. В итоге военный Ли-2, на котором летела команда, вынужден был наворачивать круги в ожидании своей очереди. Когда наконец пришло время садиться, пилоты не справились с управлением: самолёт разбился.

Чудесное спасение

Жертвами авиакатастрофы стал почти весь коллектив ВВС: 11 хоккеистов и тренер. Среди погибших оказался также Юрий Тарасов, брат знаменитого тренера Анатолия Тарасова. В живых остался Бобров, который… проспал рейс из-за сломавшегося будильника. Спортсмен отправился в Свердловск на поезде и уже в пути узнал о произошедшем.

Источник фото: ФХР

Накануне отлёта на Урал Бобров был в гостях. Застолье затянулось, и холостяк решил не возвращаться к себе домой на Сокол не всё ли равно, откуда утром добираться на аэродром, из своей или чужой квартиры. Дома у Боброва в урочный час прозвенел бы будильник, а в чужом доме он проснулся, когда самолёт с новыми партнёрами должен был приближаться к Уралу, вспоминал журналист Владимир Пахомов.

Другой игрок команды Виктор Шувалов, который в тот день тоже не полетел в Свердловск, выдвигал другую версию той же истории:

Как раз тогда из ЦДКА в ВВС переходил Бобров. Кольчугин, администратор команды, должен был на следующий день заявлять его в спорткомитете. Кольчугин оформил заявку Боброва и купил ему билет на поезд. Не было никакого непрозвеневшего будильника. Повезло также защитнику Александру Виноградову, дисквалифицированному за драку в предыдущем матче, и тренеру Матвею Гольдину, отстранённому от должности Сталиным-младшим за некоторое время до этого, – рассказал Шувалов «Спорт-Экспрессу».

Гражданам о случившемся в 1950 году не сообщили: детали крушения остались государственной тайной. В короткий срок был собран новый состав ВВС МВО из родственников и однофамильцев погибших: на радио дикторы объявляли состав только пофамильно. Несмотря на экстренную перестройку, команде удалось победить «Дзержинск» со счётом 8:3.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Похоже, впервые детали события были раскрыты в прессе лишь в 1969 году. Тогда в еженедельнике «Советского спорта» «Футбол-хоккей» вышла заметка под названием «Знаменитая команда». В ней известный журналист Пахомов рассказал о том коллективе:

Сейчас замалчивание подобного происшествия на протяжении двух десятилетий кажется абсолютно нереальным. В этой истории же играло роль не только отсутствие продвинутых средств связи: хоккей в те годы, да и спорт в целом были совсем не теми, что сегодня – гораздо менее развитыми и популярными. Это объясняет и то, почему на матч летело всего 11 игроков играли тогда почти без замен.

Источник фото: архив «Советского спорта»

Из счастливчика — в легенды

После авиакатастрофы Бобров стал безоговорочным лидером ВВС. За последующие годы Всеволод дважды выиграл чемпионат СССР и трижды становился лучшим бомбардиром турнира. Спортсмен стал близким другом Василия Сталина тот вскоре назначил его играющим тренером одноимённой футбольной команды. Позже клуб был расформирован, и Бобров вернулся в родной ЦСКА (тогда ЦДСА).

В 50-х спортсмен превратился в живую легенду советского хоккея. Бобров помог сборной завоевать первый в истории страны титул чемпионов мира, а затем и выиграть золото Олимпиады. Всеволод завершил карьеру в 1957 году, оставив после себя бесчисленное количество рекордов и достижений. Также он оказался единственным человеком в истории, ставшим капитаном как футбольной, так и хоккейной сборной одной страны.

Источник фото: РИА Новости

Впоследствии Бобров прославился уже как тренер сборной СССР, которую он возглавил в 1972 году. Вместе с командой он выиграл два чемпионата мира (1973, 1974). Легендарный спортсмен скончался 1 июля 1979 года в 57-летнем возрасте.

источник: «Советский спорт»
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