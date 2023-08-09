Карлссон летит на помощь! «Питтсбург» собирает команду под Кубок Стэнли

В ПОХОД ЗА КУБКОМ СТЭНЛИ

Швед очень хочет всё же выиграть Кубок Стэнли, о чём он и сам не раз говорил. Сейчас его лучшим результатом является финал Восточной конференции с «Оттавой», где на пути «сенаторов» встал… «Питтсбург». Второй раз до той же стадии он дошёл уже с «Сан-Хосе Шаркс».

Часы тикают, Эрику 33 года, поэтому времени осталось не так и много. Но его громадный контракт на 11,5 миллиона долларов, который будет действовать ещё четыре года, сильно сузил варианты продолжения карьеры.

Единственным топовым претендентом на Карлссона была «Каролина Харрикейнз». Только это изначально был странный вариант. Зачем клубу, имеющему Брента Бёрнса и только что подписавшего Дмитрия Орлова, ещё один дорогущий атакующий защитник? К тому же тот, кто, судя по слухам, конфликтовал в «Сан-Хосе» с Бёрнсом. Когда «ураганы» подписали по дешёвке на однолетний контракт схожего по характеристикам Энтони Деанджело, стало понятно - у скандинава остался только один вариант – перейти в город работяг из Пенсильвании.

НХЛ

Карлссон – трёхкратный, причём действующий обладатель приза «Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона. Он единственный из действующих игроков, кто выигрывал его более одного раза. В прошлом сезоне швед набрал умопомрачительное 101 очко, став только шестым защитником в истории НХЛ, кому удалось выбить сотню за сезон. Предыдущий такой случай произошёл в далёком сезоне-1991/1992 – тогда больше сотни набрал Брайан Лич из «Нью-Йорк Рейнджерс». Кстати, ранее в истории лиги действующего обладателя «Норриса» меняли в межсезонье лишь однажды – Дага Харви в 1961 году отправили из «Монреаль Канадиенс» в «Рейнджерс».

ДУБАС БУДЕТ МОЛОДЕЦ ИЛИ…

Новый генеральный менеджер «пингвинов» Кайл Дубас решил обойтись без раскачки и устроил трейд-блокбастер. Его можно похвалить за ситуацию с платёжной ведомостью: клуб превышал потолок зарплат на 3,2 миллиона долларов, а раздобыв звезду, ещё и сумел сэкономить, избавившись от нескольких игроков с увесистыми контрактами. С другой стороны, он отдал два драфт-пика (первый и второй раунд) и будет платить ещё четыре года громадные деньги 33-летнему защитнику. При том, что у него уже в составе есть Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг, которым на троих 109 лет. Да и вообще в составе только четыре нападающих моложе 30. Плюс над платёжной ведомостью и дальше придётся «колдовать», так как в ней сейчас не учитываются 6 миллионов долларов Джейка Гюнцеля, который находится в списке долгосрочно травмированных.

ХК "Питтсбург"

Стоили ли все эти сложности, чтобы заполучить самого результативного защитника НХЛ за последние три десятка лет? Вроде бы да. Но важно помнить – у «Пингвинз» и так хватает «хрустальных» игроков. Вспомним, сколько пропустили Малкин, Летанг и теперь, видимо, Гюнцель. Да и сам Карлссон перед прошлым сезоном четыре года подряд не проводил на льду более 55 матчей, пропустив за это время суммарно 117 встреч (больше трети всех игр) и набрав за четыре года 142 очка (0,67 очка в среднем за встречу). И даже шикарный в плане результативности прошлый сезон сопровождался кошмарным коэффициентом полезности – минус 26.

Дубаса, кажется, ничему не научила история с его прошлого места работы – «Торонто Мэйпл Лифс». Там он тоже собрал четырёх звёзд, не позаботившись о том, подходят ли они друг другу и закрывают ли проблемные места. Клуб в итоге так и не сумел преодолеть второй раунд плей-офф. Вот и сейчас он пошёл ва-банк ради возвращения клубу статуса претендента на Кубок Стэнли, но стал ли им «Питтсбург»?

«ПИНГВИНЫ» ВСЁ РАВНО НЕ ФАВОРИТЫ

Дубас после обмена прямо говорил, что не мог упустить возможность вернуть «Питтсбург» в число претендентов на Кубок Стэнли. Это важно, чтобы последние годы в карьере легенд Кросби, Малкина и Летанга не прошли даром. Но есть сомнения, что команда стала сильнее. Да, Карлссону на пике не было равных среди защитников по действиям в атаке. Но вспомним предыдущие четыре сезона, когда результативность шведа оставляла желать лучшего. Ему было некомфортно рядом с Бёрнсом, а ведь у Летанга такие же сильные качества, поэтому хоккеисты будут дублировать друг друга.

НХЛ

Конечно, теперь у «Питтсбурга» сформировано убийственное большинство, вот только делает ли это клуб фаворитом? Нет. Спросите у «Эдмонтон Ойлерз», который в прошлом плей-офф в какой-то момент реализовывал около 50% всего большинства, но это не помогло ему добраться до Кубка. И кошмарный показатель «плюс-минус» у Эрика только подтверждает, что со своими обязанностями как защитника он справляется очень посредственно.

А «Питтсбургу» как раз стоит укрепить именно оборону, если не нашлось способа решить вратарский вопрос. Клуб в прошлом сезоне не попал в плей-офф именно из-за неспособности останавливать атаки соперника. У оставшегося единственного приличного вратаря в ростере, Тристана Джарри, процент отражённых бросков в прошлой регулярке откровенно низкий – 90,9%. Среди вратарей, сыгравших в 25 и более матчах, это только 18-й показатель. Как ему поможет приход Карлссона? Скорее всего, никак. К тому же клуб расстался с не блиставшими, но достаточно опытными Джеффом Питри и Яном Руттой.

РАССТАВАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ?

«Шаркс» расстались с последней звездой, обладающей элитным катанием и блестяще взаимодействующей с креативными нападающими. Для «акул» это скорее благо. Они избавились от громадного контракта, который считался почти неизменным и действовал бы ещё четыре года. Взамен они набрали соглашений на схожую общую сумму, вот только действовать они будут год и два, поэтому уже скоро платёжка станет чистой. К тому же освобождается место для талантливого российского защитника Шакира Мухамадуллина, который может стать следующей российской звездой в НХЛ.

«Монреаль» в громком обмене выступил в скромной роли помощника, который позволил пройти сделке по деньгам. За свои услуги «Канадиенс» получили драфт-пик второго раунда и вернули довольно неплохого защитника Питри, ранее уже выступавшего за «Хабс».

Подводя итог громкому обмену, расшевелившему тихое межсезонье в НХЛ, можно говорить о том, что все участники сделки получили то, что хотели. Вот только у каждого наверняка останется червячок сомнения: Карлссон мечтал попасть в клуб посильнее, «Питтсбург» – найти подходящую под нужды команды звезду, а «Сан-Хосе» – выручить более солидную компенсацию за сильнейшего из оставшихся хоккеиста.