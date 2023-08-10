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«Задача – вернуть утраченные позиции». Главный тренер ХК «Спартак» поделился планами на сезон

Алексей Жамнов в интервью рассуждает о мотивации своих подопечных, о целях, поставленных перед командой, и о многом другом.
«Задача – вернуть утраченные позиции». Главный тренер ХК «Спартак» поделился планами на сезон
10 августа 2023 16:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК «Спартак»

Столичный «Спартак» в новом сезоне только не ленивый не называет одним из претендентов на то, чтобы вклиниться в распределение мест в верхней части турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Учитывая, ту громкую трансферную кампанию, которую проводит все летнее межсезонье московский клуб, у болельщиков есть основательные поводы надеется, что команда наконец-то выступит соответственно статусу, который был у красно-белых в 1960-1980-е годы прошлого столетия, когда «Спартак» не вылезал из тройки лидеров, а порой, и становился чемпионом страны.

Новый главный тренер команды Алексей Жамнов в интервью корреспонденту «Советского спорта» рассказал о целях на сезон и о нюансах подготовки к стартующему менее, чем через три недели регулярному чемпионату КХЛ.

– Алексей Юрьевич, что для вас значит «Спартак»? Исключительно место работы или что-то большее, вы всё-таки динамовец…

Да, мне многие задают этот вопрос, особенно болельщики красно-белых. Так сложилась судьба. Я не первый год в «Спартаке» на разных должностях. Знаю внутреннюю кухню команды чуть больше, чем кто-либо: что происходит, какая аудитория болельщиков, как они переживают за клуб. «Спартак» для меня – большая история. Непосредственно и очень близко общаюсь с Александром Сергеевичем Якушевым. Я хорошо знаю, как фанаты переживают и как они хотят, чтобы их любимый клуб показывал достойную игру и всегда был в лидерах российского хоккея. Наша задача – вернуть утраченные позиции. Будем стараться сделать всё что в наших руках.

Источник фото: ХК «Спартак»

Вас за глаза называют Константином Бесковым. Вы в курсе этого?

Нет, не знал. У Константина Ивановича в своё время получилось, надеюсь и у меня получится.

Как будете распределять на льду такое количество классных крайних нападающих?

Посмотрим. Это же хорошо, когда есть выбор. Самое главное, что в команде есть конкуренция. Для меня вот это модное слово «ротация» не уместна в отношении «Спартака», я считаю, что у нас именно конкуренция. Все ребята проводят довольно-таки неплохой тренировочный лагерь. Все отдают себя без остатка. На лету схватывают все просьбы и пожелания тренерского штаба. Начинают улавливать, что мы от них хотим в плане тактики. Сейчас у нас много изменений в этом плане, не все ещё привыкли, поэтому нужно время. Это всё равно период адаптации и притирки игроков к тренерскому штабу. Абсолютно нормальный процесс.

Будут ли по ходу сезона вливания молодёжи в основной состав, как это было у предыдущего главного тренера Игоря Гришина?

У нас молодых ребят очень много. Обязательно будем давать им шанс. Всё зависит от них. Мы не хотим, чтобы все эти вливания были искусственными, они должны сами быть к этому готовы, заслужить место в составе. Мы то всегда рады видеть молодых и талантливых хоккеистов в основном составе.

Источник фото: ХК «Спартак»

В команде уже определились с позицией первого вратаря?

Мы ещё посмотрим, у нас впереди пять игр и тогда уже будет понятно, кто начнёт регулярный чемпионат. У нас есть тренер вратарей, я ему полностью доверяю. По итогам тренировок и контрольных матчей вместе сядем и решим кто в итоге будет играть.

Какая будет игровая модель у «Спартака»? Крен в сторону обороны или атаки?

Крен будет в сторону и атаки, и обороны, чтобы был баланс. Конечно мы хотим всегда играть с контролем шайбы, больше владеть инициативой. Если ты владеешь шайбой, то и больше времени проводишь в атаке. Акцент будем сделан на владение.

Уже не первый год у команды сильно буксует реализация большинства, есть мысли по тому, как решить эту проблему?

Есть и решаем! Большинство – один из главных компонентов в хоккее. Если у тебя хорошее большинство, то это пятьдесят процентов успеха. Над предстоит очень серьёзно работать.

Какой план на начало сезона: убойный старт или планомерное вкатывание?

Мне тяжело сейчас об этом рассуждать. Для меня это вообще первый тренировочный лагерь с командой. Мы постепенно готовимся, наша задача гладко войти в сезон и пройти его с минимальным количеством спадов. Вы же видели прошлый год – игр стало больше и не одна команда не прошла ровно. Те клубы, которым удалось пройти весь отрезок без ям – выступили достойно. Наша задача, подготовить ребят именно так, чтобы не было такого – хороший старт, а потом провал. Нам нужно качественно пройти весь сезон.

Источник фото: ХК «Спартак»

Почему решили наигрывать в звено к Александру Хохлачёву и Шейну Принсу центральным нападающим именно Александра Бурмистрова?

А почему бы нет? Парень с огромным опытом. То, что у него была функция третьего-четвёртого звена в Казани это ни о чём не говорит. Учитывая, какие имена играют в «Ак Барсе», там, возможно, вообще не было места в первом и втором звеньях. У нас такое видение на данный момент, посмотрим, как это сработает. Пока мы довольны тем количеством и качеством работы, которое Бурмистров выполняет на льду. Никаких претензий нет.

Какое звено будет первым?

Не знаю, посмотрим. На самом деле, у нас нет такого распределения на первое-второе или третье звено. У вас, у журналистов везде фамилии Голдобин и Порядин. Вам кажется, что всё, это уже первое звено. Это ни о чём не говорит. У нас они вполне могут начать и в третьем, а то и в четвертом сочетании. Есть четыре звена, которые выходят на игру, и, поверьте, каждое из них может организовать победную шайбу. Сейчас вообще тенденция поменялась. Мы больше не делим на условные звенья игроков.

Защитная линия видится не до конца укомплектованной, будут ли ещё приобретения?

Мы смотрим. Селекция продолжается. То, что мы сможем, конечно мы усилим. Если на рынке будет устраивающий нас вариант, мы обязательно доукомплектуемся. Работа в этом направлении ведётся постоянная.

На победной для нас зимней Олимпиаде 1992 года во французском Альбервилле была тройка Ковалев Жамнов – Петренко, не было мыслей Сергея Анатольевича подтянуть в тренерский штаб, чтобы вновь собрался пазл?

Думаю, что Серёга останется в Сочи. Так уж сложилось. Когда перебор в тренерском штабе – не всегда такой вариант работает. Тем более, когда собираешь всех друзей.

Источник фото: Getty Images

Когда вы почти весь прошлый сезон смотрели игры с верхотуры арены «Мегаспорт», про себя думали, как и что поменять в игре команды?

Без комментариев.

Какая задача стоит перед командой, что будет считаться удовлетворительным результатом?

А я не знаю. Всегда судят по последней игре. Когда эта игра закончится, тогда и подведём итоги. Надо работать, а как обо мне будут судит – это не моя проблема. Нужно. Чтобы команда играла достойно и показала результат.

По сравнению со сборной, в чём главная сложность при переходе в клуб?

Нет никакой сложности. Наоборот, здесь больше контроля, знаешь ежедневно, что и как происходит, находишься в постоянном контакте со всеми. А вообще, работа в сборной и в клубе – абсолютно разные вещи.

Для вас это вызов или вы по-другому смотрите на пост главного тренера «Спартака»?

Для меня и для всех игроков, которые надевают майку «Спартак», выходят играть. Всё-таки ещё раз подчеркну, что это клуб с богатейшей историей и огромными традициями. Просто традиции чуть-чуть затерялись. Надо их поднимать. У того поколения – у них была своя история, а у нынешних ребят есть шанс сделать свою историю.

Источник фото: ХК «Спартак»

Вы ровно 10 лет, играя в НХЛ, не снижали к себе требования и набирали каждый сезон от 60 до 70 очков, скажите, какой у вас есть секрет в плане не терять мотивацию?

Мы пытаемся донести до игроков, что у них одна из самых замечательных профессий на свете – быть профессиональным хоккеистом. Этим моментом нужно наслаждаться, потому что карьера проходит очень быстро. Надо брать из этого момента всё самое позитивное. Понятно, что будут и победы, и поражения, от этого никуда не деться – это спорт. Возможно, кому-то никогда не покорятся чемпионаты мира или олимпиада, но стремиться всё равно надо, тогда и результат будет совершенно другой.

источник: «Советский спорт»
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