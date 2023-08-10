«Задача – вернуть утраченные позиции». Главный тренер ХК «Спартак» поделился планами на сезон

Столичный «Спартак» в новом сезоне только не ленивый не называет одним из претендентов на то, чтобы вклиниться в распределение мест в верхней части турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Учитывая, ту громкую трансферную кампанию, которую проводит все летнее межсезонье московский клуб, у болельщиков есть основательные поводы надеется, что команда наконец-то выступит соответственно статусу, который был у красно-белых в 1960-1980-е годы прошлого столетия, когда «Спартак» не вылезал из тройки лидеров, а порой, и становился чемпионом страны.

Новый главный тренер команды Алексей Жамнов в интервью корреспонденту «Советского спорта» рассказал о целях на сезон и о нюансах подготовки к стартующему менее, чем через три недели регулярному чемпионату КХЛ.

– Алексей Юрьевич, что для вас значит «Спартак»? Исключительно место работы или что-то большее, вы всё-таки динамовец…

– Да, мне многие задают этот вопрос, особенно болельщики красно-белых. Так сложилась судьба. Я не первый год в «Спартаке» на разных должностях. Знаю внутреннюю кухню команды чуть больше, чем кто-либо: что происходит, какая аудитория болельщиков, как они переживают за клуб. «Спартак» для меня – большая история. Непосредственно и очень близко общаюсь с Александром Сергеевичем Якушевым. Я хорошо знаю, как фанаты переживают и как они хотят, чтобы их любимый клуб показывал достойную игру и всегда был в лидерах российского хоккея. Наша задача – вернуть утраченные позиции. Будем стараться сделать всё что в наших руках.

Источник фото: ХК «Спартак»

– Вас за глаза называют Константином Бесковым. Вы в курсе этого?

– Нет, не знал. У Константина Ивановича в своё время получилось, надеюсь и у меня получится.

– Как будете распределять на льду такое количество классных крайних нападающих?

– Посмотрим. Это же хорошо, когда есть выбор. Самое главное, что в команде есть конкуренция. Для меня вот это модное слово «ротация» не уместна в отношении «Спартака», я считаю, что у нас именно конкуренция. Все ребята проводят довольно-таки неплохой тренировочный лагерь. Все отдают себя без остатка. На лету схватывают все просьбы и пожелания тренерского штаба. Начинают улавливать, что мы от них хотим в плане тактики. Сейчас у нас много изменений в этом плане, не все ещё привыкли, поэтому нужно время. Это всё равно период адаптации и притирки игроков к тренерскому штабу. Абсолютно нормальный процесс.

– Будут ли по ходу сезона вливания молодёжи в основной состав, как это было у предыдущего главного тренера Игоря Гришина?

– У нас молодых ребят очень много. Обязательно будем давать им шанс. Всё зависит от них. Мы не хотим, чтобы все эти вливания были искусственными, они должны сами быть к этому готовы, заслужить место в составе. Мы то всегда рады видеть молодых и талантливых хоккеистов в основном составе.

Источник фото: ХК «Спартак»

– В команде уже определились с позицией первого вратаря?

– Мы ещё посмотрим, у нас впереди пять игр и тогда уже будет понятно, кто начнёт регулярный чемпионат. У нас есть тренер вратарей, я ему полностью доверяю. По итогам тренировок и контрольных матчей вместе сядем и решим кто в итоге будет играть.

– Какая будет игровая модель у «Спартака»? Крен в сторону обороны или атаки?

– Крен будет в сторону и атаки, и обороны, чтобы был баланс. Конечно мы хотим всегда играть с контролем шайбы, больше владеть инициативой. Если ты владеешь шайбой, то и больше времени проводишь в атаке. Акцент будем сделан на владение.

– Уже не первый год у команды сильно буксует реализация большинства, есть мысли по тому, как решить эту проблему?

– Есть и решаем! Большинство – один из главных компонентов в хоккее. Если у тебя хорошее большинство, то это пятьдесят процентов успеха. Над предстоит очень серьёзно работать.

– Какой план на начало сезона: убойный старт или планомерное вкатывание?

– Мне тяжело сейчас об этом рассуждать. Для меня это вообще первый тренировочный лагерь с командой. Мы постепенно готовимся, наша задача гладко войти в сезон и пройти его с минимальным количеством спадов. Вы же видели прошлый год – игр стало больше и не одна команда не прошла ровно. Те клубы, которым удалось пройти весь отрезок без ям – выступили достойно. Наша задача, подготовить ребят именно так, чтобы не было такого – хороший старт, а потом провал. Нам нужно качественно пройти весь сезон.

Источник фото: ХК «Спартак»

– Почему решили наигрывать в звено к Александру Хохлачёву и Шейну Принсу центральным нападающим именно Александра Бурмистрова?

– А почему бы нет? Парень с огромным опытом. То, что у него была функция третьего-четвёртого звена в Казани это ни о чём не говорит. Учитывая, какие имена играют в «Ак Барсе», там, возможно, вообще не было места в первом и втором звеньях. У нас такое видение на данный момент, посмотрим, как это сработает. Пока мы довольны тем количеством и качеством работы, которое Бурмистров выполняет на льду. Никаких претензий нет.

– Какое звено будет первым?

– Не знаю, посмотрим. На самом деле, у нас нет такого распределения на первое-второе или третье звено. У вас, у журналистов везде фамилии Голдобин и Порядин. Вам кажется, что всё, это уже первое звено. Это ни о чём не говорит. У нас они вполне могут начать и в третьем, а то и в четвертом сочетании. Есть четыре звена, которые выходят на игру, и, поверьте, каждое из них может организовать победную шайбу. Сейчас вообще тенденция поменялась. Мы больше не делим на условные звенья игроков.

– Защитная линия видится не до конца укомплектованной, будут ли ещё приобретения?

– Мы смотрим. Селекция продолжается. То, что мы сможем, конечно мы усилим. Если на рынке будет устраивающий нас вариант, мы обязательно доукомплектуемся. Работа в этом направлении ведётся постоянная.

– На победной для нас зимней Олимпиаде 1992 года во французском Альбервилле была тройка Ковалев – Жамнов – Петренко, не было мыслей Сергея Анатольевича подтянуть в тренерский штаб, чтобы вновь собрался пазл?

– Думаю, что Серёга останется в Сочи. Так уж сложилось. Когда перебор в тренерском штабе – не всегда такой вариант работает. Тем более, когда собираешь всех друзей.

Источник фото: Getty Images

– Когда вы почти весь прошлый сезон смотрели игры с верхотуры арены «Мегаспорт», про себя думали, как и что поменять в игре команды?

– Без комментариев.

– Какая задача стоит перед командой, что будет считаться удовлетворительным результатом?

– А я не знаю. Всегда судят по последней игре. Когда эта игра закончится, тогда и подведём итоги. Надо работать, а как обо мне будут судит – это не моя проблема. Нужно. Чтобы команда играла достойно и показала результат.

– По сравнению со сборной, в чём главная сложность при переходе в клуб?

– Нет никакой сложности. Наоборот, здесь больше контроля, знаешь ежедневно, что и как происходит, находишься в постоянном контакте со всеми. А вообще, работа в сборной и в клубе – абсолютно разные вещи.

– Для вас это вызов или вы по-другому смотрите на пост главного тренера «Спартака»?

– Для меня и для всех игроков, которые надевают майку «Спартак», выходят играть. Всё-таки ещё раз подчеркну, что это клуб с богатейшей историей и огромными традициями. Просто традиции чуть-чуть затерялись. Надо их поднимать. У того поколения – у них была своя история, а у нынешних ребят есть шанс сделать свою историю.

Источник фото: ХК «Спартак»

– Вы ровно 10 лет, играя в НХЛ, не снижали к себе требования и набирали каждый сезон от 60 до 70 очков, скажите, какой у вас есть секрет в плане не терять мотивацию?

– Мы пытаемся донести до игроков, что у них одна из самых замечательных профессий на свете – быть профессиональным хоккеистом. Этим моментом нужно наслаждаться, потому что карьера проходит очень быстро. Надо брать из этого момента всё самое позитивное. Понятно, что будут и победы, и поражения, от этого никуда не деться – это спорт. Возможно, кому-то никогда не покорятся чемпионаты мира или олимпиада, но стремиться всё равно надо, тогда и результат будет совершенно другой.