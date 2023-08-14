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ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова. Заодно пострадал и ЦСКА

Российского вратаря армейцев наказали из-за якобы существующего контракта с «Филадельфией Флайерз».
ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова. Заодно пострадал и ЦСКА
14 августа 2023 18:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Международная федерация хоккея по ситуации с вратарем Иваном Федотовым. Контракт хоккеиста с ЦСКА не может быть зарегистрирован, у Федотова действующее соглашение с «Филадельфией». Федотов дисквалифицирован на четыре месяца (начиная с 1 сентября 2023 года). На ЦСКА наложен запрет на международные трансферы до 10 августа 2024 года.

Интересно, а в российском хоккейном сообществе кто-то сомневался по поводу исхода ситуации, которая решается в кабинетах Международной федерации хоккея? Нас отвадили от всех международных турниров, забрали проведение мировых чемпионатах на взрослом и молодёжном уровнях, европейские федерации в одно лицо принимают решение о том, что даже хоккеисты их стран будут наказываться за выступления спортсмена в КХЛ. И после всего такого, кто-то в наших высоких кабинетах ждал послаблений или какого-то взвешенного, устраивающего всех решения?

Источник фото: Getty Images

В итоге, можно сказать, баном наказывается лучший клуб страны, визитная карточка российского хоккея, где главным тренером не первый год успешно работает одна из главных звёзд НХЛ 1990-х гг. Сергей Фёдоров. Самого голкипера ставят сейчас в положение человека, который либо начинает играть за клуб, с которым подписал длительное соглашение, и тогда наша лига получает ещё массу всяких санкций, запретов и прочих «подарков», к которым, все уже успели привыкнуть.

Источник фото: РИА Новости

НХЛовская «Филадельфия Флайерз» утверждает, что Иван подписал контракт, который, если у вратаря не было претензий, пролонгируется ещё на сезон. Практически тоже самое утверждает и российская сторона. Резонно было бы принять паритетное решение, устраивающее обе стороны. Но, нет. И не стоит на что-то рассчитывать. Вероятнее всего, Иван Федотов, как и предполагалось, начнёт сезон в составе ЦСКА. КХЛ, а вместе с лигой и армейский клуб, получат какой-нибудь очередной запрет и дисквалификацию от ИИХФ. Но повлиять это уже ни на что не сможет. России и так нигде нет, поэтому угроза очередного отстранения выглядит смехотворной.

Существуют вариант, что молодые и «зелёные» хоккеисты начнут массово покидать Россию и перебираться за океан, потому что нарушена устная договоренность между лигами об уважении контрактов. Однако, если взглянуть на ситуацию чуть глубже – разве этого не происходит уже с десяток лет? Ежегодно масса молодых спортсменов уезжают и теряются в низших североамериканских лигах, после чего возвращаются обратно.

Так что, перспективы какими они были, такими и останутся. Так уж нынче работает международный хоккей. Там, где нужно – все друг к другу уважительно, а когда маячит утащить кого-то сильно талантливого и наиболее ценного, то ставки вырастают до предела. Именно так и произошло в случае с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Знать бы ещё, что сам Фёдотов думает по этому поводу.

Источник фото: РИА Новости

Вот и ФХР оперативно отреагировала на сообщения о дисквалификациях:

«Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарём Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/2024. Согласно заключению ИИХФ подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего на игрока и на ХК ЦСКА наложены санкции.

ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в дисциплинарном комитете ИИХФ», — говорится в сообщении.

источник: «Советский спорт»
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