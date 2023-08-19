«Презумпция непорочности». Сможет ли ЦСКА отстоять Федотова в международных судах?

Один из лучших отечественных голкиперов, Иван Федотов, в начале июля вернулся из рядов вооружённых сил России. За него развязалась настоящая борьба между лидером КХЛ, ЦСКА и командой НХЛ — «Филадельфией». Оба клуба претендовали на Ивана и в качестве аргумента демонстрируют подписанный с ним контракт. В итоге вратарь предпочёл остаться на родине, но дело Федотова на этом не закрылось.

Международная федерация хоккея приняла сторону клуба НХЛ, отстранила Ивана и наложила санкции на российскую команду. Армейцы уже подали апелляцию, и теперь их ждёт сложный судебный процесс. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» спортивный юрист Сергей Алексеев оценил шансы красно-синих оспорить решение федерации и объяснил, почему аргументы «Филадельфии» не имеют под собой оснований.

— Справедливо ли решение об отстранении Федотова до конца 2023 года или вина лежит исключительно на ЦСКА?

— Я считаю, что решение Международной федерации хоккея является спорным, оно ещё не окончательное и может быть обжаловано и в дисциплинарных органах международной федерации, и далее в международном спортивном арбитражном суде. Ситуация такая: Федотовым был подписан однолетний контракт с «Филадельфией» в мае прошлого года на сезон-2022/2023.

НХЛ

Но, как все помнят, в июле 2022 года было принято решение органами государственной власти, а именно Минобороны России, о призыве Федотова на срочную военную службу на год. То есть по не зависящим от воли сторон причинам контракт невозможно было исполнить. Деньги по нему не платились, сам хоккеист не приступал к выполнению своих обязательств, не играл, сам контракт не исполнялся. А летом этого года сроки контракта с «Филадельфией» истекли. Федотов вернулся из армии и подписал контракт с ЦСКА. «Филадельфия» считает, что договорённости с хоккеистом продолжают действовать и на следующий сезон.

У них такая позиция, что якобы всё заморозили, а в самом договоре нет пунктов об автоматической пролонгации в случае службы в армии. В связи с этим вопрос является спорным и может быть рассмотрен дальше и юрисдикционными органами международной федерации, и Лозаннским судом.

— Согласны ли вы с заявлением, что в ЦСКА склонили игрока к нарушению контракта с «Филадельфией»?

— Дело в том, что в регламенте международных трансферов Международной федерации хоккея уже презюмируется вина клуба, если он заключает контракт с игроком, у которого уже есть действующий профессиональный контракт. То есть тут такой стандарт доказывания, по сути, презумпция виновности. Но это абсолютно точно не означает, что это было на самом деле.

Позиция ЦСКА должна быть построена таким образом, что никаких нарушений со стороны армейского клуба и Федотова не было. Здесь и ЦСКА, и Федотов находятся в одной лодке. Необходимо в целом опровергать порочность и не соответствующие договору с «Филадельфией» позиции противоположной стороны. Необходимо создать некую презумпцию о непорочности в этом деле.

РИА Новости

— Какие есть пути решения данной ситуации у ЦСКА?

— Во-первых, когда КХЛ регистрирует контракт, лига обычно взаимодействует с НХЛ на случай каких-либо несостыковок. Необходимо выяснить в КХЛ, каким образом обстояли эти вопросы. Поскольку вопрос спорный, следующие действия, соответствующие действующей регламентной базе международного хоккея, таковы: ситуация может быть обжалована в дисциплинарном комитете ИИХФ, возможно, в апелляционном комитете, надо смотреть, и, в-третьих, в международном суде Лозанны - высший юрисдикционный орган, который может принять окончательное решение.

Возможны и переговорные полюбовные варианты решения этого конфликта, но это маловероятно, всё-таки было дано две недели на решение этих вопросов в несудебном порядке, однако такая возможность остаётся и дальше. Логично решать эту ситуацию, построив определённую юридическую позицию, возможно, даже наступательную, и не прекращать отстаивать её.

РИА Новости

— В ЦСКА уже подали апелляцию на решение Международной федерации. Какова, на ваш взгляд, вероятность, что она будет удовлетворена?

— Повторюсь, сложилась спорная ситуация. Представители «Филадельфии» должны доказать, что Федотов соглашался с дополнительными условиями, который предусматривали ту самую «заморозку» контракта о его пролонгации. Если это было сделано в одностороннем порядке, то решение о дисквалификации было неверным. Тогда дисциплинарный комитет примет решение в пользу Федотова и ЦСКА.

— ФХР заявили, что готовы оказать поддержку ЦСКА для оспаривания решения. На самом деле нужна ли будет эта поддержка? Какими методами ФХР может реально помочь?

— Федерация хоккея России имеет большой авторитет в международном хоккее, определённые связи, мощный юридический департамент. Этими рычагами федерация сможет оказать поддержку как клубу, так и юридическую и дипломатическую помощь Федотову на международном уровне. Чем больше структур и инстанций выступают на стороне армейцев, тем больше вероятность положительного результата исхода для рассмотрения данного спора в юрисдикционных и судебных инстанциях.