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«Мы всё сделали правильно». ЦСКА идёт на жёсткий конфликт с IIHF

Действующие чемпионы КХЛ заявили Федотова на сезон, рискуя подставить не только свой клуб.
«Мы всё сделали правильно». ЦСКА идёт на жёсткий конфликт с IIHF
23 августа 2023 21:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: РИА Новости

Ситуация вокруг Ивана Федотова стала, пожалуй, главной темой для обсуждения в российском хоккее в период летнего межсезонья. После завершения срочной службы на флоте 26-летний голкипер отказался прибыть в расположение клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», с которым у него подписан действующий контракт, и заключил новое соглашение с ЦСКА, за который он выступал ранее.

Возмущение руководителей американского клуба понять несложно — они настаивали на том, что контракт Федотова на время воинской службы был не расторгнут, а приостановлен. Заинтересовались этим неоднозначным спором и международные хоккейные власти. В итоге ИИХФ наложила на голкипера четырёхмесячную дисквалификацию, срок которой начинается с 1 сентября — момента старта нового сезона в КХЛ.

РИА Новости

Но в ЦСКА сразу дали понять — они считают контракт, который Иван подписал с армейским клубом, полностью легитимным. Более того — Федотов даже появился на льду в одном из контрольных матчей. На этот момент красно-синие не нарушали ничего — на предсезонные игры, не имеющие официального статуса, его отстранение не действует. С юридической точки зрения Иван поддерживает игровую форму там, где считает нужным.

Тем не менее, ИИХФ, и без того загнавшая наш хоккей в режим полной и жёсткой международной изоляции, отреагировала незамедлительно. Глава организации Люк Тардиф заявил, что если Федотов появится в составе ЦСКА после официального начала срока дисквалификации, то в отношении клуба будет открыто дисциплинарное дело.

Getty Images

Но в стане красно-синих очень быстро поняли, что, по сути, сам клуб ничем не рискует. Играть в КХЛ им не помешают любые возможные санкции. А международные трансферы и так запрещены для армейцев на целый год. И в ЦСКА решили отстаивать свою позицию до конца. Столичный клуб заявил Ивана Федотова на предстоящий сезон. При этом недвусмысленно дав понять, что планирует задействовать голкипера со старта регулярного чемпионата.

Оставалось дождаться официального комментария руководителей армейцев о причинах такого решения. И реакция президента ПХК ЦСКА не заставила себя долго ждать.

«ЦСКА прошел заявку в ФХР и КХЛ. Федотов будет играть с 1 сентября. Мне не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы всё юридически правильно сделали. Так отреагировала ИИХФ. Некорректно говорить об этом. Этим занимаются юристы», - заявил Игорь Есмантович.

РИА Новости

В этой ситуации вызывает удивление даже не позиция красно-синих, а отношение к вопросу хоккейных властей нашей страны. Давая разрешение на выступление Ивана Федотова в обход дисквалификации, ФХР ещё больше обостряет противостояние с ИИХФ. Отстранение российских команд от международных соревнований рано или поздно закончится, но эта история может серьёзно затормозить возвращение в мировую хоккейную семью. Не говоря уж о том, что о взаимном признании контрактов между нашими и зарубежными клубами можно забыть надолго.

Так что руководителям Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиги стоит серьёзно подумать — нужно ли сжигать мосты с остальным миром ради интересов одного клуба, пусть и суперзвёздного.

источник: «Советский спорт»
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