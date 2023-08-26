«Ак Барс» без проблем обыграл Магнитку. Помогла мощная игра Радулова

«Ак Барс» в статусе безоговорочного фаворита выезжал на игру с «Металлургом» из Магнитогорска на Кубке Губернатора Челябинской области. К отчётной игре на «Арене-Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске, казанцы набрали три очка и при условии победы, практически обеспечивали бы себе первое место в краткосрочном, но представительном предсезонном турнире.

ВСЁ В РУКАХ КАЗАНИ

Уже в первом периоде подопечные Зинэтулы Билялетдинова показали свои острые зубы. Игра протекала очень быстро, практически без остановок. «Ак Барс» во всех компонентах был быстрее и прагматичнее. За несколько минут до конца начального отрезка соотношение бросков было 10-1 в пользу клуба из Казани. Счёт к исходу 15-й минуты 0:2 также говорил о том, что если рулевой «Металлурга» Андрей Разин ничего не поменяет в игре своей команды, то его хоккеистам ничего не светит.

На 5-й минуте счёт после многоходовой затяжной атаки открыл Кирилл Семёнов с передач Станислава Галиева и Дмитрия Юдина. Именно Юдин подключился к атаке и набросил от синей линии, Семёнову оставалось только подставить клюшку. А уже через 8 минут защитник магнитки Робин Пресс ошибся в передаче за своими воротами, а юркий Артём Лукоянов оказался проворным. Перехватил шайбу и сделал скидку на Даниила Журавлёва. Мощный форвард практически в упор расстрелял вратаря Александра Судницина.

РАЗИН ВНЁС КОРРЕКТИВЫ

Вероятно, тренеры «Металлурга» провели разъяснительную работу в перерыве матча, Георгий Дронов мощным броском из зоны «Ак Барса» одну шайбу отыграл. 1:2. Показалось, что в начале второго периода казанцы вышли несколько несобранными. В их игре на первых минутах слишком много было суеты и неорганизованности в обороне. Тренерская идеология Андрея Разина не прощает подобной расслабленности.

ХК "Металлург"

Удивительно, но после пропущенной шайбы хоккеисты из Казани не бросились восстанавливать статус-кво, а наоборот, начали боязливо пятиться назад с намеком на «лишь бы что не случилось». Магнитка в это время спокойно окапывалась в зоне фаворита и наносила один бросок в створ за другим.

Прямо противоположная картина игры в сравнении с первым периодом. Тем более, что вторые периоды отличаются тем, что скамейки у команд близкие, поэтому можно долго играть во владение. «Металлург», пользуясь преимуществом в движении, минут пять возил «Ак Барс» в их зоне, не давая всё это время заменить Билялетдинову обороняющуюся пятёрку.

«АК БАРС» ВОССТАНОВИЛСЯ

Под конец второго периода игрокам казанского клуба удалось всё-таки вывести шайбу из своей зоны и организовать некий намёк на атакующие манёвры. Почти сразу давление принесло успех. Гол имени мастерюги Александра Радулова, который закружил карусель у ворот Судницина и позволил Илье Сафонову увеличить преимущество до 1:3.

ХК "Ак Барс"

Вот, что значит увеличение скорости и давления. Сразу же становилось видно, насколько «Ак Барс» более одарённая команда. Магнитка пыталась на последней минуте вернуть себе преимущество, но настроение было уже не такое бойкое, как весь второй отрезок.

МАГНИТКА НЕ СДАЁТСЯ, КАЗАНЬ НЕ ГНЁТСЯ

Магнитка вновь начала период за здравие. Первая же атака завершилась взятием ворот Тимура Билялова. Денис Зернов по центру вошёл в зону и сделал пас на правый фланг, Максим Карпов продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу в верхний угол. 2:3

Однако, любому клубу нужно всегда помнить о факторе Радулова в составе «Ак Барса». Лидирующее звено казанцев с лёгкостью разорвало оборону соперника. Вадим Шипачёв и Евгений Свечников вывели на убойную позицию по центру ворот Александра, который в таких ситуациях не промахивается. 2:4.

ХК "Ак Барс"

Никакой попытки штурма подопечные Разина не предприняли, несмотря даже на дежурного шестого полевого вместо вратаря за пару минут до конца. Наоборот, даже больше было активности от казанцев. В итоге, пятая шайба рук Станислава Галиева в пустые ворота «Металлурга» и 2:5 в пользу более организованного и мастеровитого «Ак Барса».