Федотов - не готов. Командировка в США - спасение для игрока и ЦСКА

Ситуация вокруг Федотова с каждым днём становится всё более закрученной, начиная походить на голливудский триллер. Сейчас представляется только один вариант, при котором всех ждёт классический хеппи-энд – отпустить вратаря на год в «Филадельфию Флайерз».

Напомним, что приключения бедного Ивана начались более года назад, когда он оказался вынужден провести целый год без хоккея серьёзного уровня. С чем можно сравнять его игровую практику за время, проведённое в армии? С первенством двора? Понятно, что целый год оказался просто вычеркнут из карьеры.

РИА Новости

Летом он отправился «проветриться» в Дубай, о чём регулярно напоминал в своих соцсетях. Вот только новая порция головной боли была впереди. В середине августа ИИХФ объявил о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» по-прежнему действителен, поэтому ЦСКА не имел права заключать соглашение с вратарём. ФХР позволила «армейцам» заявить Ивана на предстоящий сезон, а сами москвичи собрались оспаривать решение международной федерации.

Однако затем ФХР ужесточила свою позицию, запретив голкиперу появляться на льду в официальных матчах до 1 января 2024 года. Почти одновременно с этим своё веское слово сказал главный тренер СКА, сборной России U25 и первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, призвавший избежать лишнего конфликта с НХЛ и Международной федерацией хоккея:

«Худой мир лучше доброй ссоры. Конфликты нам точно не нужны. Не надо открывать новый фронт. Нужно найти правильное бесконфликтное решение. Мы должны совместно делать всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться на международную арену.Но если войдем в какую‑то конфликтную ситуацию, то все эти решения окажутся подвешенными. Нам нельзя этого допускать, и это моё личное мнение. Нельзя создавать ситуацию, из‑за которой мы подвесим историю своего хоккея, наше будущее».

РИА Новости

Довольно ясный посыл одного из самых влиятельных людей в российском хоккее. Означает ли это, что ЦСКА к нему прислушается? С одной стороны, клуб недвусмысленно говорил о том, что рассчитывает на Ивана в предстоящем сезоне. С другой, какой смысл накалять конфликт, если даже ФХР говорит о том, что ЦСКА не стоит рассчитывать на голкипера в большой части регулярного сезона?

В случае неподчинения ИИХФ может наложить санкции и штрафы не только на ЦСКА, но и весь КХЛ. Например, запретить клубам лиги совершать международные трансферы. Это серьёзно скажется на уровне турнира, разумеется, в негативную сторону.

Причём «армейцам» просто нет смысла упрямиться, ведь всем очевидно, что уровень КХЛ достаточно серьёзный, чтобы безболезненно вернуться после года отсутствия. У Федотова, скорее всего, уйдёт как минимум несколько месяцев, если не весь сезон, на то, чтобы снова заиграть на приличном уровне. У москвичей и без него прекрасная команда, претендующая на победу в Кубке Гагарина. Не стоит провоцировать новый виток конфликта.

«Филадельфию» демонизировать тоже не нужно, её можно понять: никто не включает в контракты пункт о военной службе, поэтому она совершенно справедливо считает последний год соглашения вратаря замороженным. У неё в составе один из самых перспективных молодых вратарей НХЛ Картер Харт, у которого за плечами уже более 200 матчей в лиге. А бэкапом значится Кэл Петерсен с 100+ матчами в НХЛ. Вытеснить их в текущем состоянии Федотову нереально, поэтому он отправится играть в АХЛ. А там и давления меньше, и опыт новый.

РИА Новости

Остаётся только надеяться, что никто не станет при текущем положении дел ещё больше обострять и без того непростую ситуацию. А выступления Федотова в Городе братской любви, действительно, приведут к некоему примирению и определённости. Пусть для начала хотя бы в ситуации вокруг Ивана, который в последние годы немало настрадался.