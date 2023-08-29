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«У ЦСКА нет конкурентов, а Жамнов переродил «Спартак». Кожевников - о рестарте сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион ждет прорыва от Никиты Гусева и Арсения Грицюка в новом розыгрыше.
«У ЦСКА нет конкурентов, а Жамнов переродил «Спартак». Кожевников - о рестарте сезона КХЛ
29 августа 2023 16:15
автор: Никита Плохих
автор фото: РИА Новости

Уже в пятницу, 1 сентября, стартует сезон Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА начнет очередную защиту чемпионского титула, «Спартак» во главе с Алексеем Жамновым попробует реабилитироваться за прошлогодний провал, а «Динамо» с Никитой Гусевым попробует наконец-то запрыгнуть выше полуфинальной стадии плей-офф. В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников разобрал главные интриги сезона.

- Можете рассказать о своих ожиданиях от нового сезона? ЦСКА продолжит свою гегемонию в КХЛ, или же будет новый чемпион?
– От ЦСКА можно ждать высоких результатов, потому что команду они сохранили. Также Сергей Викторович подтягивает хорошую молодёжь. Конкурентов у них особо нет. От сезона я ожидаю того, чтобы молодые ребята проявляли себя, чтобы в нашем хоккее появлялись новые звёзды. Нескольких мы уже знаем, а кого-то ещё не видели. Некоторые личности вроде бы появляются, расцветают на несколько игр, а потом уходят в тень. Хочется, чтобы постоянно были такие, как Малкин, Овечкин, Панарин.

РИА Новости

- Скорее всего у ЦСКА будет проблема с вратарской позицией. Вопрос с Федотовым еще не закрыт, но…
– Зачем нам лезть туда? Я думаю, ЦСКА разберутся с вратарской позицией. Федерация хоккея должна принять какие-то решения. Ларионов всё правильно написал. А так-то мы подчиняемся этим законам. Конечно, жалко вратаря. Он хороший, талантливый парень. Получилось так, что не смогли договориться.

- Очень интересно смотрится «Спартак» при Жамнове, удастся ли команде переродиться?
– Она уже переродилась, мы видим это по турнирам. Надеюсь, что им хватит запала. Нужно сказать, что Жамнов – очень опытный тренер, он не первый день в хоккее. Главное, чтобы травм не было. Ребят-то «Спартак» собрал неплохих, но если пойдут травмы, то что можно будет сделать? Вратарская линия у них, вроде бы, хорошая, сомнений не вызывает, в нападении тоже всё неплохо смотрится. Посмотрим, что будет. Хочется верить, что всё будет хорошо, потому что болельщики уже, конечно, заждались. Побед им и хороших игр.

РИА Новости

- В это межсезонье в СМИ писали, что Илья Ковальчук может возобновить карьеру и пополнить ряды красно-белых. Нужен растренированный ветеран коллективу Жамнова?
– Я замечательно отношусь к такому варианту. Дядька такой нужен. Он опытный, хороший, как человек. Для «Спартака» это будет большая помощь и поддержка. Надеюсь, что так всё и случится.

- В «Динамо» собирается очень любопытный коллектив в этом году. Стоит ли ждать, что команда наконец-то пошумит?
– Они забрали очень хорошее звено. Посмотрим, как будет выглядеть вся команда. Увидим это на старте. Достаточно пяти-шести игр, чтобы понять, куда они двигаются.

- Как раз Гусев перешёл в состав «бело-голубых» из СКА. Никита в новой команде сможет вернуть себе былую форму и выдавать такие же сезоны, как в лучшие годы в Петербурге?
– Конечно, он способен. Он вообще уникальный игрок. У него своя линия есть, мало кто может такое исполнить. Никита может и забить, и отдать пас. Дай бог, чтобы у него не было травм. Хоть один нестандартный человек будет радовать болельщиков.

ХК "Динамо" (Москва)

- В этом сезоне возвращается «Лада». Это будет борьба за последние места или тольяттинцы смогут преподнести сюрприз?
– Посмотрим. Это совершенно новая команда, но у них опытный тренер – Браташ. Он показал свою работу в сборной. Посмотрим. В клубе он ещё основательно не работал. Зачем раньше времени делать выводы? Им нужно будет искать связи и взаимопонимание, этим они и будут заниматься в течение сезона.

- СКА при Ротенберге довольно нестабилен, особенно в плей-офф. Перед началом сезона некоторые эксперты говорили о том, что именно в Петербурге будет первая отставка, вы разделяете их мнение?
– Видно, что Ротенберг живёт своей командой. Прошлый сезон доказал, что он хороший тренер. Трудно, конечно, сказать, что он выдающийся наставник, но хороший. В хоккее он разбирается, он - фанат. Посмотрим. Они собрали неплохую команду по именам. Гальченюка взяли в усиление. Посмотрим, что будет, но они будут претендовать на самые высокие места, это 100%.

ХК СКА


- К армейцам в этом сезоне переехал Алекс Гальченюк, у которого в США были серьёзные проблемы с законом…
– Ну и что с того, что его посадили в Америке? Ну, нарушил он. Кроме него мало кто нарушает что ли? Вот канадские игроки, у них мало нарушений? Тоже и пьяными бывают, и в аварии попадают. Знаете, сколько там всего происходит? В НХЛ, сколько там курят, употребляют наркотиков. Что молчат-то все специалисты ? Ну, сажали Гальченюка, нарушил. Всё бывает в жизни. Хоккеисты тоже люди. Они же не боги, с небес спустившиеся. Он такой же нормальный гражданин, только ему природа дала играть в хоккей. Он простой человек: та же кровь, кожа, внутренности, психология.

- Что вы думаете о новом лимите на легионеров?
– Это хорошо. У молодёжи много возможностей проявлять себя.

ХК СКА

- И в завершении, можете выделить игроков, которые могут в этом году удивить, ворваться в список лучших бомбардиров, претендовать на статус MVP?
– Мне интересно будет посмотреть за Грицюком, который сейчас в СКА играет. Он серебряный призёр Олимпиады. Очень хороший игрок, но нестабильный. Посмотрим, что будет в этом году, а в прошлом сезоне он хорошо выстрелил в финальных играх. Мне нравятся люди нестандартные. Например, Панарин, Гусев. Посмотрим, как себя проявят. Теперь у молодых больше времени есть на это. Средним игрокам тоже нужно себя показывать, некоторые должны уже становиться лидерами.

источник: «Советский спорт»
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