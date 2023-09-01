«Гегемония ЦСКА? Нам по силам с этим разобраться». Капитан «Динамо» не скрывает амбиций

Поклонники хоккея дождались старта КХЛ. Матч-открытие состоится уже сегодня, 1 сентября. На лёд выйдут финалисты Кубка Гагарина ЦСКА и «Ак Барс». А уже в субботу московское «Динамо» встретится со СКА. Раскачиваться некогда, сезон предстоит напряжённый. Ввиду отсутствия международных турниров, календарь расширен и уплотнён. Как раз об этом фанаты российского хоккея и мечтали. Уже на второй день регулярного чемпионата сойдутся фавориты Западной конференции СКА и московское «Динамо». Капитан «бело-голубых» Андрей Миронов верит в том, что его клубу удастся сломать гегемонию армейских дружин, а также поддерживает те изменения, которые претерпел календарь турнира, а также новые правила по лимиту на легионеров.

Мы задали Андрею все ключевые вопросы, интересующие болельщиков, в том числе, собирается ли он в НХЛ. Ответы – в нашем материале.

ХК "Динамо"

— Андрей, какие сейчас ожидания от сезона? Какие задачи ставит «Динамо» на этот год?

— Сначала надо начать чемпионат. Естественно, конечная цель для всех — это кубок. Все хотят его выиграть. Но впереди длинный сезон, который нужно провести грамотно. Самый интересный хоккей начнётся в марте.

— Пожалуй, самое громкое событие межсезонья — переход Гусева в «Динамо». Насколько видно на тренировках, что Никита — это игрок сверхвысокого уровня?

— Это заметно. И не только на играх. На тренировках в игровых упражнениях, когда он создаёт 100% голевые моменты для своих партнёров, невооруженным глазом виден высокий уровень его игры.

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— «ЦСКА» уже два года гегемон в КХЛ. Есть ли какое-то сверхжелание нарушить эту своеобразную традицию и сделать другой московский клуб великим?

— Задача не в том, чтобы что-то нарушить другому клубу. Необходимо просто добраться до заветной цели.

— Это реальная задача для «Динамо» — прервать гегемонию «ЦСКА»?

— Гегемония ЦСКА? Нам по силам с этим разобраться. У них тоже две руки, две ноги и голова. Мы такие же люди, как и они, и способны одержать верх.

— Есть ли ещё желание поехать в НХЛ и что-то кому-то доказать? Или вы планируете до конца карьеры играть в «Динамо» и уйти красиво как капитан?

— Почему нет? Я открыт для предложений от НХЛ. Если что-то будет, я рассмотрю такой вариант. Если нет, то, естественно, я бы хотел доиграть свою карьеру в «Динамо», и, желательно, с пользой — взять ещё не один кубок Гагарина.

ХК "Динамо"

— Уже два года подряд мы остаёмся без ЧМ по понятным причинам. Насколько не хватает вот этой атмосферы сборной, ожидания соревнований?

— Понятно, что и игрокам хочется выступать за свою национальную команду на мировых первенствах, и болельщикам хочется видеть выступление сборной. Это естественно. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда не игроки решают ехать или нет. Ничего страшного, в этом тоже есть плюсы. У нас больше чемпионат стал, длиннее, всего одна пауза. Во всём нужно искать позитивные стороны.

— Сейчас будет новый лимит на легионеров, который предполагает, что будет больше россиян. Как к этому относитесь? Насколько это важно, чтобы давали больше игрового времени молодым ребятам?

— Естественно, молодёжи нужно давать развиваться. Я также попал молодым парнем, мне дали шанс и получилось вот так. Про легионеров не знаю, не хочу говорить ни хорошее, ни плохое. Вы же видите, что некоторые иностранные игроки уже получают российское гражданство и паспорт. Может быть, на следующий сезон вернётся требование о лимите в размере пяти легионеров.

— Может ли быть такая ситуация, что в составе «Динамо» будут все русские, включая легионеров с русскими паспортами?

ХК "Динамо"

— Почему нет? Возможно. Уже было так, по-моему, в другой команде, то ли в «Ак Барсе», то ли в «Торпедо». Это было бы классно и здорово. Но это не значит, что я против легионеров, или чтобы их не было в команде, нет. Значит, там просто собрались отличные российские игроки.

— Есть ли у вас сейчас какая-то хоккейная мечта, например, в КХЛ выиграть Кубок Гагарина, либо же оказаться в одной команде с Овечкиным?

— Да я играл с ним уже. Конечно, сейчас Кубок Гагарина на первом месте, о другом даже и думать на данный момент не хочу.