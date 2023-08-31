Доедет ли Кубок Гагарина до Казани? Главные интриги сезона КХЛ

В борьбу за титулы чемпиона и обладателя Кубка Гагарина вступят 22 клуба, которые поделены на Западную и Восточные конференции по географическому принципу. Перед стартом каждого нового сезона, специалистов и болельщиков хоккея интересуют какие новые интриги подарит нам этот год? Кто удивит, а кто, наоборот, разочарует? Кто сенсационно выстрелит, а кто благополучно не попадёт в плей-офф. Обо всём интересном, и не только.

1. Сезон 2023-2024 будет определяющим для наставника питерского СКА Романа Ротенберга. Этот специалист уже успел наделать шуму в предсезонке, когда пикировался со скамейки запасных с коллегой из Нижнего Новгорода на домашнем турнире имени Пучкова. Но это всё шалости. В реальности, над Романом Аркадьевич, как дамоклов меч нависла проблема того, что он вот уже несколько лет не может отнять главный трофей у ЦСКА. Ресурсы тратятся огромные, СКА может разорить целый клуб, и не один, ради достижения своей цели, а воз и ныне там. Вот и в новый сезон клуб из Санкт-Петербурга вступает в несколько обновлённом виде. Если не брать Кубок Гагарина в этом году, то когда?

ХК СКА

2. Сыграет ли несчастный по всем параметрам вратарь ЦСКА за клуб, когда закончится его дисквалификация, наложенная ИИХФ за контрактные споры с «Филадельфией Флайерз»? Да, 1 января 2024 когда все будут сидеть за новогодними столами, у Ивана Федотова закончится бан. Но будет ли он иметь право выйти в составе московский армейцев на ближайшую игру – никто до сих пор не дал чёткого ответа. Другой вопрос, а будет ли Федотов в нужной форме, после полуторагодичного простоя в карьере?

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РИА Новости

3. Столичный «Спартак» за три дня до старта регулярного чемпионата КХЛ произвёл обмен, который может кардинально отразиться на дальнейших перспективах симпатичной команды. Многолетний лидер команды, главный бомбардир и надежда болельщиков Александр Хохлачёв перешёл в обмен на молодого игрока и денежную компенсацию в хабаровский «Амур». Там Хохлачёву дали большую зарплату сразу за два будущих сезона.

РИА Новости

А что же «Спартак»? Главный тренер команды Алексей Жамнов даже в финале на Кубке Мэра не смог обойтись без ключевого хоккеиста своей обоймы. В итоге Александр сыграл главную роль в победе над ЦСКА и казалось, что именно его рассматривают как игрока первого звена и как чуть ли не главный актив клуба. Всё оказалось более прозаично. Где лучше и глубже, там и продолжает свою спортивную жизнь хоккеист. Хохлачёву уже 30 лет, а значит закат карьеры не за горами. В таких случаях многие выбирают деньги и спокойствие. А штабу Жамнова теперь предстоит поломать голову над тем, кто заменит ушедшего лидера.

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4. У казанского «Ак Барса», как и у СКА наполеоновские планы по захвату Кубка Гагарина. Нынешняя команда одного из старейшины тренерского цеха Зинэтулы Билялетдинова сколочена так, что на бумаге видится главным фаворитом всей Лиги. В реальности же, когда в Казани в середине нулевых пылесосили всех звёзд НХЛ (во время локаута), тоже казалось, что соперников у команды с отрывом не будет. Но итог получился печальным. «Барсы» вылетели на ранней стадии плей-офф, а почти все корифеи разъехались по своим североамериканским клубам. Сейчас ситуация иная, команда собрана из российских статусных хоккеистов, но не наступит Зинэтула Хайдарович на те же грабли?

ХК "Ак Барс"

5. Игорь Ларионов с его нижегородским «Торпедо» в прошлом сезоне взбудоражил всю хоккейную общественность страны. Ещё бы! Мало того, что автозаводцы прошли весь гладкий путь регулярки в группе лидеров, так у них ещё и была поставлена настолько приятная глазу атакующая игра, что перед весенним плей-офф заговорили о том, что подопечные «Профессора» могут покуситься даже на главный трофей.

РИА Новости

В плей-офф команде шумела не долго. Уработав в первом раунде московское «Динамо» на СКА пороху уже не хватило. Но главный принцип построения состава у Ларионова – это не громкие фамилии хоккеистов, а те, кто либо не прижился в других клубах, либо талантливая молодёжь. За летнее межсезонье, клуб потерял приличное количество игроков, однако, философия построения команды такова, что в её состав с легкостью впишется любой другой игрок, подходящий под требования тренерского штаба. Главный вопрос – сможет ли «Торпедо» закрепиться в статусе фаворита или эта была единичная вспышка, коих в КХЛ было уже не мало.

6. Загадка сезона – возвращение в КХЛ некогда одного из самых грозных клубов в России тольяттинской «Лады». Наставнику Олегу Браташу сейчас крайне нелегко. С одной стороны, амбициозный проект, можно сказать, старт-ап, с другой – состав собран с миру по нитке, большинство хоккеистов попали в клуб с барского плеча СКА.

ХК "Лада"

Клуб уже за глаза называют очередным фармом питерцев, и как он выступит в лиге, мало кого интересует. Есть примеры «Сочи» или «Витязя». Иной раз складывается впечатление, что все эти команды существуют лишь для обкатки хоккеистов из Питера, чтобы потом, самых запоминающихся или выстреливших вернуть обратно. «Лада» на сегодня – самый непонятный клуб с весьма туманными перспективами. Очень бы хотелось, чтобы клуб с достойной историей надолго прижился в лиге и стал самобытным коллективом.

7. Прошлогоднего помощника Игоря Ларионова в Нижнем Новгороде Андрея Козырева называют едва ли не главным творцом того самого «Торпедо». В новом сезоне Андрей Леонидович сменил на посту главного тренера череповецкой «Северстали» Андрея Разина, перебравшегося в более статусный Магнитогорск. И по предсезонным матчам стало понятно, что ставит Козырев ставит своей новой команде точно такой же, заточенный на атаку и технику хоккей, как было в «Торпедо». В итоге, мы получаем ещё одну весёлую команду, которая если не выстрелит в сезоне, то хотя бы будет не скучной, а плясать начнёт не от печки (обороны), а от атаки. Другой вопрос, сможет ли амбициозный молодой наставник добиться успеха вне тандема с Ларионовым?

ХК "Северсталь"

8. Выйдет ли на качественно новый уровень русский некстван Матвей Мичков? Да, стартующий сезон – испытание для Матвея. С одной стороны, Мичков высоко ушёл в «Филадельфию» на последнем драфте НХЛ, с другой стороны, а сможет ли юниор показывать хоккей того самого качества, которое все от него ждут? Во-первых, у Матвея явные проблемы с дисциплиной на льду, что он не раз показывал в играх за «Сочи», во-вторых, и это понимают все вокруг, что просто средне играть и при этом набирать небольшое количество очков – это не то, что должно быть в реальности.

ХК СКА

У всех перед глазами пример Кирилла Капризова, и для Мичкова, это даже не максимум устремлений, потому что котируется он порядок выше Капризова. Но сколько в России было невероятных талантов, которые просто сгинули где-то в глубинке спортивных реалий…

9. А что там в Уфе? Клубные и околоклубные соцсети «Салавата Юлаева» пестрят различной информацией. Однако сам клуб всё лето вёл себя очень тихо. Ни знаковых приобретений, ни серьёзных расставаний, ни смены вектора развития. В этом плане уфимцы внешне напоминают московское «Динамо». Будто бы определённые амбиции есть, но дальше второго круга плей-офф они не простираются. Неужели «Салават Юлаев» так и останется просто симпатичным клубом, который изредка преподносит сюрпризы, а в целом, все уже знают, как с ним играть и что от него ждать?

ХК "Салават Юлаев"

10. Зачем «Кунилунь», почему «Куньлунь», для чего «Куньлунь» - каждый год поднимается этот риторический вопрос. Китайско-мытищинский клуб просто должен быть – констатируют, образно говоря, в КХЛ.

ХК "Куньлунь"

Однако в Китае команда не играет уже несколько лет, базируется в Подмосквье, и является базовым клубом для разного рода легионеров, которым больше нигде не нашлось достойного пристанища. Иногда там выстреливают хоккеисты и их забирают на повышение в топ-клубы, но общий смысл нахождения команды в КХЛ – непонятен. Быть может, в стартующем сезоне «Куньлунь» сможет своей игрой дать ответ на вопрос – зачем это всё?