Кубок Открытия у «Ак Барса». Федотов не спас ЦСКА от чувствительного поражения

Главное событие начала очередного 16-го по счёту сезона КХЛ случилось за пару часов до игры, когда в микст-зоне ЦСКА-Арены короткую пресс-конференцию дали президент КХЛ Алексей Морозов и президент ЦСКА Игорь Есмантович. Всё что так долго обсуждали и предугадывали – случилось. Вратарь армейцев Иван Федотов выйдет в стартовом составе ЦСКА на Кубок Открытия с казанским «Ак Барсом», вопреки угрозам IIHF, дисквалифицировать команду, вратаря и всё что вообще возможно. Революционное решение, открывающее какой-то новый формат отношений между российским хоккеем и международными федерациями.

Первый матч и сразу аншлаг. Ещё бы! В первом же матче встречались победитель и финалист Кубка Гагарина 2022-2023 ЦСКА и «Ак Барс». А что в кулуарах? Людно, много детей и их родителей. Целый оркестр, который почему-то как-то траурно звучал и фанатская братия армейского клуба, правда, их вновь, как и на Кубке Мэра было мало. Нельзя же сказать, что те 10-15 человек, которые бьют в барабаны и что-то поют – это прям фанатская группировка. Т.е. не вся трибуна была усеяна вечно кричащими и шумящими людьми, обвешанными шарфами и размахивающими флагами. Это означало, что хозяйский актив, который грозился вернуться на матчи КХЛ, мягко говоря, лукавил или его осталось так мало.

Команды довольно долго занимались разведкой, поэтому на льду царил сумбур и брак при попытке сделать хоть какие-то вразумительные действия на льду с обеих сторон. Если бы не сутолока с последующей мини-потасовкой у армейских ворот на первой минуте матча, в которой приняли участие Ярослав Дыбленко и Дмитрий Юдин, сказать об игре было бы совсем нечего. Нет ни шашек наголо, ни доминирования одной из команд, ни открытого хоккея, который так любят болельщики. Есть оборона своих ворот, пляска от печки и попытки перекрыть свои владения – лишь бы не было хуже.

Подопечные Сергея Фёдорова во второй половине первого периода выглядели гораздо лучше гостей. Кончено, тут и два подряд удаления сыграли свою роль, и общий тонус команд. «Ак Барс» смотрелся так, будто ещё не преодолел тяготы предсезонки. Ни Радулова, ни Яшкина, ни Шипачёва видно не было, а защитники казанцев откровенно не успевали за нападающими хозяев. По-другому нельзя было объяснить, почему птенцы Билялетдинова присаживались на скамейку для штрафников три раза подряд. А первый гол регулярки КХЛ, вопреки здравому смыслу и течению игры, отпраздновала Казань. Незадолго до конца первого отрезка на рандеву с Федотовым укатил Кагарлицкий и, при непосредственном участии Яшкина, не оставил Ивану ни единого шанса. Кто надо, тот и зажигает в нынешнем «Ак Барсе». Ко всем неприятностям ЦСКА ещё и буллит получил, вновь упустив нападающего казанцев в гости к Федотову. Но, на счастье хозяев, вратарь оставил их в игре.

Андрей Аносов / "Совспорт"

«Ак Барс» с самого начала второго периода продолжал не вылезать со скамейки штрафников. Складывалось ощущение, что даже судьи ждали, когда же армейцы, которым предоставляются постоянные шансы, уже сравняют счёт. Такое давление не могло закончится чем-то позитивным для гостей. Никита Нестеров прошил своим броском Тимура Билялова. Причём, даже это событие не вернуло подопечных Билялетдинова в равные составы. Можно было запутаться, сколько и когда удаляют игроков гостей.

РИА Новости

Если одна команда перестаёт ощущать под коньками лёд, уповая на лишь на скорость своих атак, но при этом совершенно примитивно комбинирую за пределами чужой синей линии, то другая обязательно накажет за потерю концентрации. «Ак Барс» быстро поймал волну и двумя контратаками отправил армейцев в нокдаун под занавес второго периода. Дмитрий Яшкин, а затем Никита Дынякза полминуты практически приговорили подопечных Фёдорова, учитывая то, как умеют команды ЗинэтулыХайдаровича отстаивать нужный счёт.

У ЦСКА не было иного выхода, как задушить казанцев в их зоне прямо с самого начало третьего периода. Некоторое время игроки «Ак Барса» слаженно держали оборону, но упорно не могли отодвинуть игру от своих ворот. Армейцам удалось не то, что забить, а буквально запихнуть с мясом ответную шайбу, сократив преимущество Казани до минимального. Но этого оказалось в итоге мало. Казанцы получили право на большинство и мастерюга Радулов сделал разницу. Но гости если выстреливали в этом матче, то сразу дуплетом, прошло минуты полторы, и пятая шайба оказалась за спиной Федотова. На этот раз уже Шипачёв расчехлил свою винтовку. Совершенно логичная победа суперзвёздного коллектива Билялетдинова, которая лишь доказывает, насколько силён нынче «Ак Барс».