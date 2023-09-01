Федотов вышел на лёд. ЦСКА заставит IIHF считаться с законами РФ

В русском языке есть масса крылатых выражений, означающих факт потери пути назад. «Рубикон пройден» от Юлия Цезаря, сожжённые мосты, и, наконец, знаменитое «Позади Москва». Внезапно в похожей ситуации оказалась Федерация хоккея России, причём из-за одного конкретного игрока.

Иван Федотов вскоре после подписания контракта с «Филадельфией Флайерз» был призван на срочную службу в армию. И провёл положенный год в расположении одной из частей Военно-морского флота. После чего вокруг персоны голкипера развернулся самый настоящий сериал.

ЦСКА, за который ранее выступал Федотов, быстро договорился с Иваном о подписании нового контракта. В Пенсильвании таким решением были, мягко говоря, удивлены. И пригрозили столичному клубу и самому Федотову серьёзными санкциями.

В итоге Иван был дисквалифицирован на четыре месяца, а клубы КХЛ на год лишились права заключать контракты с зарубежными хоккеистами. Но и это не остановило президента ПХК ЦСКА Игоря Есмантовича. Федотов проходил предсезонную подготовку вместе с красно-синими и вышел на лёд в ряде матчей.

Андрей Аносов / "Совспорт"

Оставалось понять лишь одно — решится ли ЦСКА выпустить Ивана в первом официальном матче сезона, тем самым нарушив условия, предложенные международной федерацией хоккея? ИИХФ пообещала открыть дисциплинарное дело в случае, если красно-синие пренебрегут запретом. Интрига держалась до самого последнего момента. Федотов вышел на утреннюю раскатку вместе с командой, но даже это ещё не было переходом заветной грани.

Но когда за 45 минут до начала первой игры сезона КХЛ Федотов появился на разминке, а в стартовом протоколе фигурировала его фамилия, стало окончательно ясно — ЦСКА решил идти до конца. И стартовый свисток к началу матча окончательно подтвердил этот тезис.

Федотов свой «запретный» матч в составе красно-синих отыграл без блеска. Вопросов к вратарю, пропустившему пять шайб в домашней игре, осталось немало. ЦСКА проиграл, пойдя из-за этого на прямой конфликт с ИИХФ и поставив под угрозу возможное возвращение России в мировую хоккейную семью. После чего неминуемо не мог не возникнуть вопрос — а ради чего, собственно говоря, всё это затевалось?

При этом президент КХЛ Алексей Морозов выступил на стороне армейцев и Федотова. Глава лиги заявил следующее:

«Команда ЦСКА подала заявку на матч и включила Федотова в список для участия в матче. КХЛ заявку приняла, по базе ЦИБа заявка прошла, поэтому Федотов примет участие в матче. КХЛ и ЦСКА не согласны с решением ИИХФ, которая ущемляет конституционные права гражданина РФ на труд. В защиту выступила генпрокуратура РФ и направила в ФХР, клуб и КХЛ предупреждение о недопустимости нарушения прав гражданина РФ на труд, а также обязала допустить Федотова до матча».

РИА Новости

Сложившуюся ситуацию в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих прокомментировал спортивный юрист Сергей Алексеев.

«Поскольку первоначальное августовское карательное решение ИИХФ в отношении ЦСКА и Федотова с их стороны обжаловано, решение является спорным, и в настоящее время этот вопрос еще в юрисдикционных органах не решён, вряд ли стоит ждать дальнейших очень жёстких санкций в отношении субъектов российского хоккея. Теоретически со стороны ИИХФ это могут быть санкции, связанные с лишением ЦСКА набранных в чемпионате очков, а также штрафные санкции к клубу. Теоретически это могут быть санкции к ФХР и КХЛ как финансового, так и организационного характера. И наконец, могут быть усилены санкции в отношении Ивана Федотова, в частности, возможна дополнительная дисквалификация. Однако эти санкции очень сомнительны с точки зрения наличия на то оснований и действующего международного спортивного права и тем более противоречат действующему законодательству Российской Федерации».

Таким образом, решение ИИХФ вошло в прямое противоречие с законами нашей страны. А поскольку ситуация развивается на территории Российской Федерации, приоритетными являются требования российского законодательства. А учитывая тот факт, что международная федерация хоккея уже не первый год нарушает собственный устав, отстраняя сборные нашей страны от всех соревнований под своей эгидой, подобный шаг ФХР и КХЛ неминуемо должен был последовать. Осталось дождаться дальнейшего развития событий и посмотреть на то, как на произошедшее отреагирует ведомство, руководимое Люком Тардифом.

«Мы всё сделали правильно». ЦСКА идёт на жёсткий конфликт с IIHF