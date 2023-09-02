СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно

Центральным матчем второго игрового дня в КХЛ можно смело было называть противостояние московского «Динамо» и СКА. Крайне интересное зрелище, учитывая, что подопечные амбициозного рулевого питерского клуба Романа Ротенберга на сезон 2023-2024 ставят многое, если не всё. Ну а перспективы парней Алексея Кудашова смотрелись весьма туманно. У «Динамо» почти нет изменений в игровой философии в сравнении с прошлым сезоном, поэтому игра с таким грозным соперником на старте выглядела настоящим смотром для столичной команды.

РИА Новости

Впрочем, «Динамо» - это всегда нелегко, и силовой хоккей, исповедуемый командой, вполне мог стать резонным противовесом техничности питерской молодёжи. Неожиданно, что укладывается в общую канву первого тура КХЛ, «Динамо» открыло счёт. О'Делл здорово прочувствовал момент, рванул на пятак и дождался передачи Рашевского из-за ворот, а уже с броском в упор вратаря Маттсона не справился. Мощное начало от бело-голубых и 200-е очко североамериканца в российской лиге.

Хайруллин-Лайпсик-Толчинский были активны у СКА, но в первом отрезке не делали разницу в игре. С одной стороны, мог быть доволен Роман Ротенберг тем, как играет его свежее звено, но активность в отсутствие голов - так себе удовольствие для главного тренера. А джокер Питера - русский американец Алекс Гальченюк отметился в первом периоде только удалением. В итоге СКА был чуть активнее, а бело-голубые повели.

РИА Новости

О втором периоде зрители увидели зеркальное начало от подопечных Романа Ротенберга. Сергей Толчинский с передачи Алекса Гальченюка сравнял счёт, и для обоих это были дебютные очки в СКА, а для представителя США и вовсе первое результативное действие в КХЛ. Не каждому игроку удаётся так стартовать. Но после заброшенной шайбы СКА несколько потерялся на льду.

Сыграл и фактор большого количества удалений у гостей , но это никак не оправдывало клуб-фаворит. Должны были выдавать феерию одни, а удивляют совершенно другие. Второй период показал, что серьёзной конкуренции в новом сезоне СКА не избежать. И сложно будет практически со всеми командами. Счёт 1:1 вполне отражал количество голевых моментов, которые бело-голубые и красно-синие предоставили друг другу.

Третий период начался с мощного давления СКА, которое сначала привело к удалению за задержку клюшкой Пыленкова у «Динамо», а потом и к его реализации. Никишин от левого борта сделал передачу на вершину правого круга вбрасывания, где расторопный Хайруллин принял шайбу и сместившись в центр, кистевым броском уложил снаряд под дальнюю штангу.

РИА Новости

Для питерских парней свойственно уже не первый сезон долгое раскачивание, а потом резкое преображение по ходу матча. Во второй половине третьего отрезка СКА уже откровенно сушил игру, а «Динамо» что-то пыталось создать в атаке, но всё было тщетно. Все клубы КХЛ давно научились сохранять приемлемый результат, выстраивая оборонительную стену. К тому же, за пару минут до конца игры динамовец Иван Муранов получил за неспортивное поведение удаление 2+2, и, по сути, всё было предрешено. 2:1 - СКА начинает с непростой победы.

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