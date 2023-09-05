Магнитная буря в Москве. «Металлург» в ярком матче переиграл ЦСКА

Противостояние ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» - одно из самых принципиальных в КХЛ, если говорить о командах, представляющих разные конференции. Дважды москвичи и уральцы встречались в финалах Кубка Гагарина — и оба раза дело доходило до решающего, седьмого матча.

В 2016 году сильнее оказались сталевары, а через шесть лет красно-синие смогли взять реванш. Причём, главным тренером армейцев на момент того победного финала уже был их нынешний наставник Сергей Фёдоров, который провёл за «Металлург» три отличных сезона в качестве игрока.

Так что дополнительная интрига очередному матчу этих соперников была не нужна — даже учитывая тот факт, что дело происходило в самом начале регулярного чемпионата и весь сезон ещё впереди. Место в воротах ЦСКА вновь, как и во встрече с «Адмиралом», занял Александр Шарыченков. Но работы в стартовой двадцатиминутке у него было явно меньше, чем у его магнитогорского коллеги.

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Первый опасный момент в матче создали армейцы. Прохор Полтапов убежал один на один с Артёмом Загидулиным, но не сумел переиграть голкипера. Эта локальная неудача не смутила хозяев льда — они продолжили наседать на ворота уральцев и открыли счёт в матче, пусть и не без доли везения. После броска Сергея Плотникова и рикошета от Робина Пресса шайба нырнула за линию ворот «Металлурга».

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Москвичи не сбавляли оборотов — и тем удивительнее было увидеть ответный гол магнитогорцев. Павел Акользин, получив пас от Карпова, восстановил равенство на табло. До завершения периода зрители увидели ещё несколько потенциально опасных атак в исполнении обеих команд. Но на первый перерыв соперники отправились при ничейном счёте — 1:1.

Второй период начался с холодного душа для хозяев льда. Уже в первой же атаке «Металлург» во второй раз в матче пробил Шарыченкова. Денис Зернов выловил передачу Хабарова и вывел уральцев вперёд. Такое начало задало настроение всему отрезку — и «голевая норма» первого периода в итоге была перевыполнена вдвое.

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ЦСКА отыгрался благодаря голу Павла Карнаухова, в качестве бонуса получив право сыграть в большинстве — тренерский запрос Андрея Разина превратился в две минуты для магнитогорцев за задержку игры. Тут бы армейцам и развить успех, но вместо этого красно-синие пропустили. Семён Кошелев использовал свой шанс в контратаке, мастерски переиграв Шарыченкова.

А незадолго до сирены на второй перерыв положение хозяев льда стало угрожающим. На последних секундах численного преимущества Никита Коростелёв мощным броском вогнал в ворота ЦСКА четвёртую шайбу. 2:4 после двух периодов — и в третьей двадцатиминутке армейцам предстояло решать очень непростую задачу.

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Со старта заключительного отрезка хоккеисты ЦСКА попытались придавить «Металлург» к его воротам. Но магнитогорцы грамотно оборонялись, стараясь не давать армейцам наносить прицельные броски. Время неумолимо утекало, а счёт на табло так и не хотел меняться. За две с небольшим минуты до сирены Сергей Фёдоров выпустил на лёд шестого полевого игрока, а затем и взял тайм-аут. Но это не принесло армейцам желаемого результата. 2:4 — действующий обладатель Кубка Гагарина проигрывает второй матч из трёх на старте сезона.