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Ротенберг сослал главного таланта России в «Сочи». Этот переход оказался никому не нужен

Для Мичкова это вторая командировка к леопардам. Плохая тенденция.
Ротенберг сослал главного таланта России в «Сочи». Этот переход оказался никому не нужен
12 сентября 2023 11:00
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК «Сочи»

Самый большой хоккейный талант России Матвей Мичков на правах аренды переходит из СКА в знакомый по прошлому сезону «Сочи», хотя всю предсезонку его наигрывали для основного состава.

В самом начале сезона, когда русский некстван Матвей Мичков после первого же матча с московским «Динамо» присел на лавочку и больше не появлялся в основе питерского клуба, патрон, а заодно и главный тренер СКА в интервью говорил о том, что самый главный талант страны должен прежде всего выиграть конкуренцию у других молодых хоккеистов, предпочитая из двух лимитчиков держать на льду Ивана Демидова.

Источник фото: РИА Новости

Кулуарно, а также в некоторых видеоблогах, спецы рассуждали о том, что у Матвея элементарно не хватает физических возможностей для игры в двух первых звеньях клуба-фаворита КХЛ. Косвенно, это и сам Мичков подтверждал.

Нынче Роман Аркадьевич, объясняя аренду Мичкова в «Сочи» в своих соцсетях, напирает на то, что у в первые два звена юниор не проходит, а в третьих и четвёртых сочетаниях ему делать нечего. Дескать, пусть парень получит практику там, где он железно будет одним из лидеров команды. Создаётся впечатление, что парня буквально сослали в «Сочи». Самим возиться не хочется, так пусть на курорте его поднатаскают.

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«Матвей Мичков продолжит сезон в «Сочи» на правах аренды. Считаю, это правильное решение — у Матвея впереди вся карьера, ему сейчас нужно много играть с мужиками, закаляться. В «Сочи» у него будет такая возможность. Мы много разговаривали с Матвеем и пришли к обоюдному решению, что это наилучший вариант для его карьеры. Мичков — игрок первого-второго звена, первого-второго большинства. Мы не хотим мариновать Матвея в запасе, желаем ему максимального прогресса, будем внимательно следить за его игрой и при первой же возможности будем рады видеть его в Петербурге. Увидимся на льду!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Источник фото: ХК «Сочи»

Правда, в самом «Сочи» и без Матвея сейчас всё отлично, что доказали две убойные победы в гостях над сильными «Ак Барсом» (5:1) и «Локомотивом» (5:0). Выходит так, что появление питерского бриллианта вполне может внести определённую сумятицу в действия слаженного коллектива. С другой стороны, какой тренер не хотел бы иметь игроков для ротации. На берегах Чёрного моря и станет окончательно понятно - тянет Мичков в КХЛ или нет.

Однако существует и другой взгляд на ситуацию с молодым российским форвардом. Часть представителей хоккейных медиа в Северной Америке считают, что Роман Ротенберг, после конфликта лиги из-за ситуации с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым, натурально прячет своего проспекта от взора боссов «Филадельфии Флайерз» (Мичков выбран на летнем драфте НХЛ именно этим клубом), чтобы в случае полного разрыва отношений, Матвей просто так не отчалил в США.

Это мнение из-за океана косвенно подтверждается тем, что Матвей отыграл в составе СКА полную предсезонку, где был не на последних ролях. Так, например, нападающий провёл четыре полные встречи на турнире в Сочи, ещё три прибавилось на питерском турнире имени Пучкова. За семь сыгранных матчей Матвей набрал 6 (3+3) очков. Честно говоря, не самая плохая статистика для любого приличного хоккеиста. Получается, что нападающего реально наигрывали под основу, а в итоге он не выдержал конкуренции. С другой стороны, переход в «Сочи» вряд ли сможет стать помехой для побега в НХЛ.

Источник фото: ХК «Сочи»

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Матвей Мичков то ли снизил к себе требования, то ли по спортивному принципу уступает другим партнёрам по команде. Выходит так, что главный талант поколения не выдерживает борьбы в условиях жёсткой конкуренции. Тогда вопрос: а есть ли смысл вообще когда-либо отправляться за океан, если уже сейчас у Мичкова такие ментальные и функциональные проблемы?

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