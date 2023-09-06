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Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя

«Торпедо» в скоростной игре обыграло гостей из Питера в регулярке КХЛ.
Птенцы Ларионова нанесли первое поражение СКА. Ротенберг был вне себя
06 сентября 2023 22:19
автор: Андрей Тупиков
автор фото: РИА Новости

Что хозяева льда нижегородское «Торпедо», что СКА из Санкт-Петербурга начали новый сезон КХЛ за здравие. У питерцев на старте две победы над московским «Динамо» и тольяттинской «Ладой», подопечные же Игоря Ларионова пока что сыграли всего одну игру, но сразу показали, что позиции прошлого сенсационного сезона сдавать не собираются, задорно прибив в Ярославле местный «Локомотив». Поэтому игра с одним из фаворитов лиги должна была показать, готовы ли автозаводцы к новым свершениям или нет.

СКА начал с натужной победы. «Динамо» играло слишком пассивно

РАЗОБРАЛИСЬ ЗА ОДНУ МИНУТУ

Стартовый натиск подопечных Романа Ротенберга был настолько завораживающим, что даже быстрые действия хозяев тонули в этой атакующей пучине. Спустя пять минут после начала игры гости предсказуемо открыли счёт. Провал торпедовцев на смене и выход «три в одного». Кадейкин слева ворвался в зону, прострелил на противоположный фланг на Гребенщикова, который из круга для вбрасывания аккуратным кистевым броском отправил шайбу в дальний угол ворот Кульбакова.

ХК СКА

Но Нижний тут же ответил своей молниеносной атакой, и уже время вратаря Матссона чуть загрустить. Ларионов-младший выдал великолепный пас по центру на Атанасова, который улизнул от защитника, бросил низом — голкипер СКА сыграл щитком. Рванули на добивание хозяева, защитники питерского клуба своему голкиперу не помогли, а очень настырный Атанасов протолкнул шайбу в створ.

РЕАКТИВНЫЙ ХОККЕЙ

Игра не останавливалась ни на секунду. Создавалось ощущение, что перед началом игры команды заправили слишком высокооктановым топливом, отсюда такие скорости и игра вообще без средней зоны. Хоккеисты как реактивные носились туда-сюда, что зрителям на трибунах пришлось постоянно поворачивать головы словно дело происходило на корте в большом теннисе.

После заброшенной шайбы, хозяева забрали полностью игру в свои руки и не отдавали инициативу до конца первого периода, удерживая почти всё время шайбу у себя. Типичная игра команды Игоря Ларионова. Постоянное владение, не обращая внимание на статус противника. Это и подкупает уже второй сезон подряд в нижегородском «Торпедо» - клуб играет исключительно от себя. 10-5 по броскам в створ.

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ОБОЮДНЫЕ «5Х3»

В начале второго периода подопечные Романа Ротенберга получили шикарную возможность выйти вперёд – целых полминуты в формате «5 на 3». Но гости не воспользовались своим шансом. В этом матче если что-то значительное происходило, то сразу дуплетом. В ответ на питерские «5 на 3», свою возможность получили реализовать большое численное преимущество получили хозяева. И в отличие от гостей, торпедовцы использовали шикарное преимущество. Мощный бросок в касание из правого круга вбрасывания удался Фирстову, Маттссон среагировал, но шайба под мышкой всё-таки юркнула в сетку.

РИА Новости

СКОРОСТЬ, НО СО СМЫСЛОМ

И, вновь, как и после первой шайбы, преимущество по владению полностью перешло к подопечным Ларионова, которые будто бы не замечали перед собой препятствия в виде хоккеистов соперника. В середине периода на короткое время хоккеисты СКА плотно завладели шайбой с трудом отвоевав преимущество, но получили другую напасть – разящие контратаки «Торпедо».

Такой хоккей не мог не понравится болельщикам. С одной стороны – это было некое подобие открытого хоккея, где каждая атака любой из команд была с опасным продолжением, с другой – не сумасшедшие движение всадников без головы, а вполне смышлёные движения без хаоса. Уж очень вся эта кадриль походила на лучшие аналоги из НХЛ. Концовка второго отрезка всё-таки прошла под диктовку гостей из Питера.

НЕУДЕРЖИМЫЕ

Третий период вновь начался с обоюдоострых атак, но никому не удавалось забросить шайбу. Попытки Толчинского и Гальченюка нивелировала оборона нижегородцев. В ответ же в зоне СКА орудовали, сменяя поочерёдно друг друга разные звенья «Топердо». Но если питерцы пытались выверенные атаки проводить, то хозяева устраивали в отместку настоящую бомбардировку ворот Матссона. Все гнулись, но держались. И никаких особенных розыгрышей, пару передач и бросок – максимальные скорости и практически никаких пауз в игре.

На исходе 8-й минуты третьего периода автозаводцы сделали весомую заявку на итоговую победу. Атанасов подхватил шайбу на синей линии, великолепно обыграл двух подряд игроков СКА и практически не глядя выполнил передачу налево на одинокого Воронина, которому оставалось не промахнуться с острого угла. Он и не промахнулся, чётко бросив в касание 3:1. Нужно было в этот момент видеть лицо Романа Ротенберга, он явно был недоволен происходящим. Видимо, тренер питерцев не очень ожидал такой прыти от нижегородцев.

СКА не сдавался. Питерцы нашли в себе силы, чтобы за три минуты до конца отрезка сквитать одну шайбу и перевести матч в нервную концовку. Это Глотов слева ворвался в зону и нанёс мощный кистевой бросок в ближний угол. Шайба полетела в самую девятку ворот Кульбакова. Характера командам, конечно, не занимать. Однако, точку в игре поставили всё-таки подопечные Ларионова, отправив шайбу 4-ю шайбу уже в пустые ворота гостей 4:2. Но и это был не конец, СКА вновь сократил разницу до минимума, но всё-таки уступил.

источник: «Советский спорт»
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