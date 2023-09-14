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«Зелёное дерби» превратилось в триллер. Уфа перемолола Радулова и Ко

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Ак Барса», уступая - 0:2.
«Зелёное дерби» превратилось в триллер. Уфа перемолола Радулова и Ко
14 сентября 2023 19:37
автор: Андрей Тупиков
автор фото: ХК "Салават Юлаев"

Первое «зелёное дерби» приняла Уфа. Команды с разным настроением подходили к отчётной игре. «Ак Барс» одержал две победы в последних играх («Куньлунь» и минское «Динамо»), хозяева же уступила в очень нервном матче магнитогорскому «Металлургу». Но матч был особенный, все прошлые расклады отходили на второй план. Болельщики привыкли, что если это дуэль команда из Уфы и Казани - должна быть настоящая спортивная битва.

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ШИПАЧЁВ ДОГНАЛ МОЗЯКИНА

Тем удивительнее было оглушительно фиаско «Салавата Юлаева» в самом начале первого периода. Сначала парашютиком шайбу в ворота хозяев запустил Дмитрий Кагарлицкий. Одним из его ассистентов стал Вадим Шипачёв, который сравнялся с Сергеем Мозякиным по очкам, набранным в регулярке КХЛ (по 756)! Не прошло и трёх минут, как вторую пулю в створ запустил Станислав Галиев. Произошло это в момент, когда гости играли в большинстве. Казалось, что уфимцам можно только посочувствовать, но они поймали свою волну и довольно быстро одну шайбу отыграли - Вячеслав Лещенко реализовал представившейся момент при игре 5 на 3. Всё логично, это дерби.

РИА Новости

Стремительно течение первого отрезка было нарушено... кровью. Пименов высоко задрал клюшку и ударил Петрова по лицу - пятиминутное удаление в пользу «Ак Барса». Кто-то ждал чего-то другого? Эти команды к такому были готовы. Однако гости не смогли реализовать такую шикарную возможность увеличить счёт. Обоюдожёсткая игра приводила к тому, что команды почти не играли в первом периоде в равных составах. В итоге, за сорок секунд до конца отрезка - «Ак Барс» вновь остался втроём. Не долго думая, подопечные Виктора Козлова тоже решили удалиться.

ГЛАВНЫЙ СНАЙПЕР УФЫ - ЛЕЩЕНКО

Поспокойнее в плане голов, но не эмоций, начался второй период. Подопечные Билялетдинова продолжали активнее нагружать оборону «Салавата». Хозяева же старались не отстать и не проворонить момент в игре, когда уже поздно будет что-либо изменить. Как и в начале матча, во втором отрезке ситуация с постоянными удалениями не менялась. Один за другим хоккеисты отправлялись отдыхать на две минуты. Уфимцам повезло больше - заряженный серьёзнее всех на борьбу Лещенко отгрузил в ворота Билялова вторую свою шайбу, и вторую же в большинстве, а заодно и четвёртую подряд в последних играх.

ХК "Салават Юлаев"

Сразу после заброшенной шайбы, казалось бы, по инерции подопечные Козлова продолжали осаждать быстрыми атаками ворота «Ак Барса». Но это только казалось. Уфимцы пришли в себя и перехватили инициативу. Дали казанцы подышать Уфе хоккейным воздухом, а те, в свою очередь, воспользовались шансом. Как всегда, «зелёное дерби» не давало утомиться, являя знак качества отечественного хоккея.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ОТ КАЗАНИ

Начало третьего периода ожидаемо было за «Салаватом», даром что они владели численным перевесом. А дальше по накатанной следующие пару минут хозяева продолжали нагнетать обстановку вокруг ворот Биялова. Сложно было казанцам в этом момент. Все нити игры были упущены, а хоккеисты Уфы голодные до побед, особенно в принципиальных матчах, накинулись всеми силами, чтобы прибрать игру в свои руки. Даже наличие на льду Радулова или Яшкина не делало разницу.

ХК "Ак Барс"

Как спасение ближе к средине третьего отрезка «Ак Барсу» перепало очередное большинство - возможность выровнять ситуацию, которая вышла из под казанского контроля. Реализовать лишнего не удалось, зато чуть отодвинулась игра от владений Билялова. И то было полезно. Но подопечные Козлова всё равно вернулись на половину Казани и продолжили беспрецедентное давление. В эти минуты почти не уходил со льда Радулов. Настоящий боец!

РАЗВЯЗКА ПО-ДРОЗДОВСКИ

За пять с копейками минут до завершения третьего отрезка что-то невероятное сотворил Иван Дроздов. Шикарно разобрался. Иван подбил клюшку Шипачёву, красиво ушёл от Юдина, качнул Билялова и отправил шайбу в пустой угол ворот. Неожиданный ворот за считанные минуты до сирены заставил «Ак Барс» включать все внутренние резервы, однако Уфу уже было не остановить. Арена была в предвкушении долгожданной победы.

ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» - «Ак Барс» - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв, бол.), 03:45 - 0:1, Галиев (Журавлёв), 6:24 - 0:2, Лещенко (Хмелевский, Шмелёв, бол.), 10:04 - 1:2, Лещенко (Хмелевский, Хафизуллин, бол.), 32:04 - 2:2, Дроздов (Бирюков), 50:01, - 3:2

источник: «Советский спорт»
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